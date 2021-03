BLIR IKKE IVARETATT: Kjell-Ola Kleiven reagerer kraftig på behandlingen av svindelofre. Foto: Privat

Kritisk til behandlingen av svindelofre: − Tragisk

Mange svindelofre får ikke igjen pengene sine på grunn av økonomien til bedrageren. Nå mener svindelekspert Kjell-Ola Kleiven at staten må ta regningen.

– Håndteringen fra justissektoren er ikke-eksisterende. Svindelofre blir erklært dumme og skjøvet under teppe. De blir ikke tatt på alvor og det er tragisk, sier svindeleksperten, som gjennom tolv år har jobbet med å hjelpe hundrevis av ofre.

Andre juledag fortalte VG om seriesvindleren som over flere år har svindlet 56 nordmenn for over 4,2 millioner kroner. Mannen er dømt to ganger. Han har, etter å ha blitt dømt i høst, truet et av ofrene med å spre nakenbilder om hun ikke trekker seg fra reportasjen med VG. Det innrømmer seriesvindleren selv.

Mange av svindelofrene VG har vært i kontakt med er svært kritisk til politiets håndtering og prioriteten svindelsaker får. Det synet deler Kleiven.

– Saker som er helt åpenbare blir henlagt - selv om Statsavdokaten har sagt at slike saker skal prioriteres. Det er helt ubegripelig og da er det noe feil med systemet.

– Må få skikkelige konsekvenser

I mange saker får ikke svindelofrene økonomisk oppreisning på grunn av gjerningspersonens økonomi, selv om personen er dømt.

– Svindel i millionklassen er forferdelig for vanlige privatpersoner. Det finnes mange som aldri blir kvitt gjelden. Personer som blir utsatt for vold har en ordning. Hvorfor skal ikke svindelofre også få slik hjelp? Slike saker må få skikkelige konsekvenser for gjerningspersonen, sier Kleiven.

Ingen av svindelofrene VG har vært i kontakt med har fått økonomisk oppreisning av seriesvindleren etter at han ble dømt i 2018 og 2020.

Seriesvindleren innrømmer alle forholdene under intervjuet med VG og sier at han skal betale alle svindelofrene tilbake.

– Jeg klarer ikke betale alle tilbake på en måned, men alle skal ha sitt. Jeg angrer på det jeg har gjort.

Justisminister Monica Mæland reagerer når hun får høre svindelofrenes historie.

– Jeg har stor forståelse for at det føles både invaderende og ydmykende. Jeg blir veldig provosert over at noen utnytter tilliten til sine medmennesker så til de grader, sier Mæland.

REFSES: Justisminister Monica Mæland får kritikk for at svindelofre ikke får erstatning. Foto: Tore Kristiansen

– Gjerningspersonen skal betale

Hun mener likevel at det ikke er staten sitt ansvar å dekke tapet til svindelofrene.

– Jeg forstår at en slik situasjon oppleves frustrerende. Likevel er det viktig å huske på at det er gjerningspersonen som er ansvarlig for handlingen, og at det derfor er gjerningspersonen som skal betale erstatningen.

– Voldsoffererstatningsordningen er et unntak fra dette utgangspunktet. At staten går inn og dekker erstatningen når skadevolder ikke kan betale for seg i saker som gjelder vold eller seksuelle overgrep, skyldes at disse forbrytelsene representerer en direkte trussel mot folks liv og helse og krenker dermed de mest fundamentale rettsgodene i vårt samfunn, sier Mæland.

Mange av ofrene er svindlet på nett, blant annet gjennom Finn og AirBnb. Mæland sier at etterforskning og straffeforfølgning i slike saker er krevende, men at arbeidet mot kriminalitet på nett styrkes, blant annet gjennom politireformen.

– Samtidig som justissektoren tar utfordringene på alvor, er det behov for en bred forebyggende innsats. Både befolkningen og virksomhetene må ha bevissthet om egen digital sikkerhet og hvordan beskytte seg mot kriminalitet, sier hun.

– Det finnes ingen offentlige garantiordninger

Flere av ofrene til seriesvindleren sliter tungt økonomisk etter at seriesvindleren ved hjelp av ulike metoder har tatt opp mye kredittkortgjeld i deres navn.

Professor ved Universitetet i Bergen, Rune Sæbø, har blant annet pengekravsrett som et av sine kompetansefelt. Han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke den saken VG har omtalt spesifikt.

– Er det ikke penger å hente, så er det ikke penger å hente. Det er synd å si det, men hvis det ikke er verdier å ta dekning i så taper man alt, sier Sæbø.

Det finnes ingen offentlige garantiordninger for å dekke tap privatpersoner måtte ha lidt som følge av svindel. Sæbø forklarer at ofre i slike saker ofte står tomhendte igjen, selv om de ifølge dommen har krav på erstatning fra gjerningsmannen.

KAN TAPE ALT: Ifølge professor Rune Sæbø vil svindelofre kunne sitte igjen med store tap om svindleren ikke har verdier. Foto: Universitetet i Bergen

– Ofte ingenting å ta pant i

– Banker skaffer seg gjerne panterettigheter, men i slike svindelsaker er det ofte er ingenting å ta pant i. Hvis noen har tatt pant så vil dette gå foran privatpersoners krav, forteller professoren.

På generelt grunnlag forklarer Sæbø at avhengig av hvordan slik kredittkortsvindel har skjedd i det enkelte tilfelle, vil den som er blitt svindlet kunne være uforpliktet av kredittkortgjelden overfor kredittgiveren.

– Hvis jeg var fralurt penger, ville jeg ha kontaktet banken, fremmet saken og tatt det derfra, råder Sæbø.