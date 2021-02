ALVOR: Statsråd Bent Høie og Helsedepartementet utreder krisebemanning. Foto: Fredrik Hagen

Utreder beordring av helsepersonell

Helsedirektoratet utreder mulig beordring av nåværende og tidligere helsepersonell ved en krisesituasjon. Oppdraget kommer fra Helsedepartementet.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er forberedelser til å håndtere en mulig nivå-5 situasjon som er bakgrunnen for hasteoppdraget som er sendt til aktører i helsevesenet med svarfrist i dag.

Ved risikonivå 5 er det ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller på grunn av kapasitetsmangel.

Fagforbundet skriver i sitt svar at de tolker departementets initiativ som uttrykk for bekymring for at det er risiko for at vi også i Norge vil kunne oppleve en spredning av covid-19 som truer kapasiteten i helsetjenesten.

Oppdrag fra departementet

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en opptrappingsplan for eventuell beordring av autorisert helsepersonell dersom en nivå 5-situasjon inntreffer. Hittil er det mutasjonsutbruddene i Nordre Follo og Ulvik som har ført til tiltak på nivå 5 som er strengeste tiltaksgrad i helsemyndighetens «verktøykasse.»

Departementet har bedt om innspill fra de regionale helseforetakene, statsforvaltere, KS og fagorganisasjoner.

De er bedt om å vurdere hvilke situasjoner som kan føre til en beordringssituasjon og definere en situasjon med «alvorlig personellmangel.» Partene skal vurdere utløsende faktorer og hvem som bør definere at situasjonen som inntreffer forsvarer beordring av personell.

Høringspartene skal også vurdere kjernekompetanse knyttet til covid-19 og hvilke personellgrupper som har denne kompetansen.

ALVOR: Mette Nord, leder av Fagforbundet, skriver i svarbrevet at arbeidstagerorganisasjonen tolker utredningen som et uttrykk for bekymring for situasjonen. Foto: Bjørn Haugan

Spør om nøkkelpersonell

Det er allerede kjent at sykehusene mangler intensivsykepleiere. Departementet ber om innspill om andre grupper enn nøkkelpersonell som er viktige i en situasjon med personellmangel.

– Hvilket nøkkelpersonell har det vist seg mest krevende å skaffe under pandemien, spør direktoratet.

Partene i helsevesenet bes også om å beskrive alvorlighetsgraden av situasjonen når beordring må skje på tvers av virksomheter, kommuner og fylkeskommuner og hva slags kompetanse og personell som det vil være særlig viktig å kunne beordre på tvers.

– Kan redusere tilliten

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er prinsipielt imot beordring og mener at dette vil være svært inngripende.

– Det vil kunne redusere den tilliten mye av vår statsforvaltning er tuftet på. Tillit i et samfunn er viktig, men er også skjør ved overformynderi. Beordring av autorisert helsepersonell mener NSF kan sidestilles med inngripen ved portforbud, skriver forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen i en e-post formidlet via kommunikasjonsavdelingen.

NSF mener det må svært mye til før beordring vil fremstå som et nødvendig og forholdsmessig tiltak.

– Helsedirektoratet bør ikke gjøre det alene, men drøfte med partene i arbeidslivet, sier Sverresdatter Larsen.

Hun mener myndighetene heller bør satse på tiltak som kan bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere ved å gjøre yrket attraktivt.

Mange jobber deltid

Fagforbundet har sendt sitt høringssvar i dag, signert leder Mette Nord. Forbundet, som har mange helsefagarbeidere blant sine medlemmer, har nylig offentliggjort en undersøkelse om deltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren.

– Som HOD og Helsedirektoratet vil være kjent med har Norge en betydelig

arbeidskraftreserve i helsepersonell som jobber deltid. Så mye som om lag tre av fire ansatte i helse- og omsorgstjenesten jobber deltid. Potensialet som er representert ved undersysselsatte helsearbeidere må utnyttes før en griper til dramatiske virkemidler som beordring, skriver Nord i sitt svar på vegne av Fagforbundet.

LØSNINGEN: Fagforbundet mener vaksinering er det mest effektive virkemiddelet for å sikre bemanningen i helsesektoren. Foto: Berit Roald

Ber om vaksiner

Arbeidstagerorganisasjonen skriver også at det gjennom hele pandemien har vært alvorlige utfordringer i personellsituasjonen ved landets sykehjem og sykehus, men at disse er blitt løst, gjennom frivillige ordninger, et godt partssamarbeid, og ansatte som strekker seg langt for å ivareta pasientene sine.

– Vi frykter at bruk av tvang foran frivillighet vil undergrave den innsatsviljen som norske helsearbeidere viser hver dag i denne tiden, skriver Fagforbundets leder.

Nord mener helsemyndighetene må ta opp prioriteringen av vaksiner til fornyet vurdering.

– Vaksinering av helsepersonell antas å være det mest effektive virkemiddel for å sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning til å håndtere en alvorlig smittespredning samtidig som behovet for forsvarlige tjenester for øvrig ivaretas. Fagforbundet vil be om at det vurderes å gi helsepersonell høyeste prioritet ved fordeling av vaksiner mot covid-19, skriver Fagforbundets leder.