Så avhengig er Norge av arbeidsinnvandrere

Hele veksten i antall sysselsatte i Norge de siste 12 årene kommer fra Øst-Europa, Asia og Afrika. Aurora Saksen (19) er en ung norsk kvinne mot strømmen.

Coronapandemien har ført til økt fokus på hvor avhengig mange bransjer er av arbeidsinnvandring.

Nå kan VG vise hvor stor andel av arbeidsstyrken i Norge som kommer fra andre land. Vi har hentet ut tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som viser utviklingen i antall sysselsatte i Norge fra 2008 til 2019.

Her er hovedfunnene:

Mens totalt antall sysselsatte i Norge har økt med 189 000 fra 2008 til 2019, har antallet norske sysselsatte gått ned med over 33000 i samme periode.

Det betyr at hele veksten i norsk sysselsetting – og vel så det – kommer fra utlandet:

Fra EU-land i Øst-Europa har veksten i denne perioden vært 118 787.

Samlet fra Øst-Europa, Asia og Afrika har det blitt over 200.000 flere arbeidstagere fra disse områdene, enn for 12 år siden.

Hele statistikken kan du se her:

Seniorrådgiver Christoffer Berge i Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk i SSB sier at det har vært en trend over tid at utenlandsk arbeidskraft er de som har bidratt til veksten i sysselsettingen i Norge.

– Vi har sett den utviklingen i flere statistiske sammenhenger. Det er utenlandsk arbeidskraft som i alle hovedsak har bidratt til sysselsettingsveksten, sier han.

500 000 flere innbyggere

Utfordringen blir ikke mindre når vi ser på befolkningsutviklingen:

I 2008 var det 4,7 millioner innbyggere i Norge, i 2019 5,3 millioner.

På Sørengkaia i Oslo møter vi noen som forsøker å gå mot strømmen av arbeidsinnvandrere.

– Fikk rojal jobb

Aurora Saksen er en av dem. Hun søker seg til en bransje i en by hvor de fleste malerne er menn som ikke prater norsk.

– Jeg vil bli maler fordi jeg vet at jeg vil ha en fast og fysisk krevende jobb som trengs.

Hun har vært gjennom to år på bygg og anlegg på videregående og er nå lærling hos Malermester Buer.

– Jeg liker også kunstmaling, så å bli maler var et realistisk valg. Og all den kunsten full av lidenskap jeg vil drive med, kan jeg gjøre på fritiden.

Hun fikk seg en rojal start.

– Jeg var i tvil om hvilken praktisk retning jeg skulle ta. De solgte inn malerfaget til meg ved å si ast malere også kan drive med ting som restaurering. Jeg fikk senere anledning til å jobbe på Slottet, noe som var helt fantastisk, for jeg møtte Kronprins Håkon, ler hun fornøyd.

ER I TØFF BRANSJE: Avdelingsleder Tore Buer (t.h.) i Malermester Buer og konserndirektør Øyvind Emblem i Håndverksgruppen AS, sier de sliter med å vinne anbud når bare pris teller. Foto: Helge Mikalsen

Vi møter henne og avdelingsleder Tore Buer i Malermester Buer og konserndirektør Øyvind Emblem i Håndverksgruppen, som eier Buer.

– En av de verste bransjene

Skal vi tro Lars Mamen, fagforeningsmann som daglig følger byggebransjen i Oslo, er de et unntak.

– De er blant kremen av norsk byggebransje. Dessverre er malerbransjen i Oslo en av de verste, med mange useriøse selskaper og en meget stor andel innleide lavtlønte utenlandske arbeidere, sier Mamen, som leder Fair Play i Oslo og omland.

Det er en organisasjon opprettet av arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene for å rydde opp i bygge- og anleggsbransjen.

Mamen sier malerselskapet gir ungdom en sjanse til å lære et solid håndverk og ta svennebrev.

– Arbeidsfolkene tjener godt, jobber akkord og har tariffavtale.

– Hva betyr å tjene godt?

– Begynnerlønnen er 196 kroner timen for ufaglærte og 209 for faglærte.

– Tjener 680 000

Vi sitter i en arbeidsbrakke sør for Operaen.

Saksens kollega, Aleksei Sorokolat, kommer forbi. Han er en de mange tusen som har kommet til Norge fra Øst-Europa.

– Jeg kom fra Estland i 2014. Jeg tjener 680 000 kroner i året som maler, inkludert overtid.

I dag er han norsk fagbrev og er veletablert med kone og barn i Røyken utenfor Oslo.

– Vi har mistet en generasjon

Mamen sier det er eksemplarisk og at Norge trenger utenlandsk fagkompetanse.

– Men vi trenger også norske håndverkere. Vi har mistet en generasjon med malere. Det er altfor få som er utdannet i malerfaget de siste 12–15 årene.

Han har et klart budskap til landets unge.

– Jeg vil gjerne si til ungdommen som skal velge utdanning: Bli håndverker og ta fagbrev. Da vil du få en ettertraktet kompetanse og lønn under utdanning.

BER UNGE SATSE: Lars Mamen ber unge satse på håndverk. – De får en god jobb, lover han. Foto: Helge Mikalsen

Han legger til:

– Det er ikke influensere som bygger Norge – det er arbeidsfolkene, håndverkere, montører, malere, jernbindere og tunneldrivere.

– Ikke hvert år vi har kvinnelige lærlinger

Tore Buer sier Aurora Saksen er en av få kvinner som viser vei.

– Det er ikke hvert år vi har kvinnelige lærlinger, men det har vært noen. Rekrutteringen til faget er beskjedent.

– Hvor mange utenlandske arbeidere har dere?

– Rundt 30 av hundre. Alle bor i Norge, de fleste med familie.

– Er det ikke vanskelig å vinne anbud mot selskap som stort sett bare bruker innleide utenlandske arbeidere?

– Jo, det er det. Det siste året har vi gitt levert anbud knyttet til 111 store entrepriser. Vi har vunnet fem-seks.

– Mange ønsker å prate med dem som maler husene deres

Han sier de kan vinne store jobber, ofte i offentlig regi, hvor det stilles flere krav enn bare pris.

– Når pris, kvalitet gjennomføringsevne og fagkompetanse er kriteriene, da kan vi konkurrere.

Han legger til:

– Når det gjelder private hus, er det også slik at mange ønsker at de kan prate med de maler husene deres. På norsk. Da hjelper det at de fleste av våre malere er norske og at vi gir norskkurs til de utenlandske ansatte.

Fikk napp i Tromsø, Stavanger og Hamar

På Sørengkaia er de snart ferdig med malerjobben i ni nye leiligheter.

Eierne deres, Håndverksgruppen AS, er landets største overflatebehandlere, med over 1300 ansatte.

Konserndirektør Øyvind Emblem sier det er vanskelig, men ikke umulig å rekruttere norske ansatte.

– Vi gikk nylig ut i medier i Tromsø, Hamar og Stavanger og sa vi ønsker å tilby jobb. Det var faktisk 40–50 som meldte seg på hvert sted og totalt 25–30 som fikk seg jobb.