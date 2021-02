SMITTE VED TO AVDELINGER: 16 personer tilknyttet ortopedisk avdeling var Sykehuset Østfold Kalnes er bekreftet coronasmittet. Lørdag ble det også klart at to ansatte tilknyttet hjerteavdelingen er smittet. Flere ansatte og pasienter er i karantene. Foto: Gisle Oddstad

16 ansatte ved hjerteavdeling i karantene: − Høyt adrenalinnivå

16 ansatte og fire pasienter er satt i karantene etter at to ansatte ved hjerteavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes har testet positivt for coronavirus. – En del kritiske funksjoner som kunne blitt påvirket, sier avdelingsleder.

Publisert: Nå nettopp

De to positive testene analyseres nå for å finne ut om det er snakk om muterte virusvarianter.

Ifølge avdelingsleder Nezar Raoud er de to ansatt ved ulike seksjoner på avdelingen. Det er ingenting som tyder på at det er noen sammenheng mellom de to smittetilfellene, selv om begge ble påvist fredag.

Den ene av dem jobber på seksjonen som blant annet huser hjerteovervåkning og pasienter med kompliserte hjerteproblemer.

– Hvis det hadde skjedd på en ordinær sengepost ville vi ikke vært så stresset som vi ble i går kveld, sier Raoud til VG.

– Jeg hadde høyt adrenalinnivå i går. Det er en del kritiske funksjoner som kunne blitt påvirket. Det er ikke bare å dra inn hvem som helst og be dem sitte foran 18 skjermer og si noe om hjerterytmer og forstyrrelser og så videre. Det krever spesiell kompetanse.

Raouf forteller at de har flyttet flere pasienter over til ordinær overvåkningsenhet, og at de på den måten har fått kontroll på situasjonen og klart å sikre alle kritiske funksjoner.

– Per nå går det bra, men hvis flere ansatte må i karantene kan vi få problemer.

Hjertepasienter er også særlig utsatt for alvorlig sykdomsforløp ved coronasmitte, både på grunn av sykdom og ofte høyere alder. Foreløpig er fire pasienter ved avdelingen satt i karantene. Raouf har imidlertid fått opplysninger om at minst én av dem er vaksinert mot corona. Personen er ikke lenger innlagt på sykehuset.

Begge de ansatte har blitt smittet utenfor sykehuset.

– Hvordan kunne det skje at dere fikk smitte inn på en hjerteavdeling?

– Man kan ikke hindre det. Det kan skje når som helst. Det viktigste er at man har tiltak på arbeidsplassen som gjør at man kan minske skaden når det først skjer, sier Raouf.

– Det som vil være redningen er når man får vaksinert alle som jobber her.

Det er også et pågående smitteutbrudd ved ortopedisk avdeling på Sykehuset Østfold, der totalt 16 personer torsdag var bekreftet coronasmittet. Det er snakk om tre inneliggende pasienter og 13 medarbeidere som har testet positivt ved ortopedisk avdeling.

Tidligere denne uken sa fagsjef ved sykehuset Helge Stene-Johansen til VG at de starter vaksinering av ansatte i uke 7 eller 8.

– Vi vil få vaksiner nok til å dekke 35 prosent av de ansatte. Det vil si at vi i runde 2 må prioritere personell som er viktig for kritisk drift og som har funksjoner som er vanskelige å erstatte, sier Stene-Johansen.