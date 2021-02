SYLVI FORAN: Sylvi Listhaug steget foran Ketil Solvik-Olsen på vei til intervju med VG på Jensens Bøfhus like ved Stortinget fredag. Foto: Fredrik Solstad, VG

Flere i Frp med Solvik-Olsen som førstevalg – usikre på Sylvi som samlende leder

Flere sentrale Fremskrittsparti-folk hadde helst sett Ketil Solvik-Olsen som ny partileder. Nå er de spent på om Sylvi Listhaug kan samle troppene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ikke alle sier det rett ut, men flere i Fremskrittspartiet hadde Ketil Solvik-Olsen som sitt klare førstevalg som partileder før Siv Jensen varslet sin avgang og pekte på Sylvi Listhaug som arvtager.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) fra Rogaland svarer slik da VG spør om Solvik-Olsen eller Listhaug var hans førstevalg som ny Frp-leder:

– Det bør ikke komme som en overraskelse at jeg er en veldig stor tilhenger av Ketil Solvik-Olsen. Men når han selv har valgt å ikke stille til Stortinget, så har han valgt seg ut av den diskusjonen.

Leder av Trøndelag Frp, Tommy Skatland, går enda lenger enn Steffensen.

Han ønsker ikke å la seg intervjue fredag kveld. Men henviser til uttalelsene han ga til Adresseavisen like etter at Siv Jensen kom med sjokkbeskjeden om sin avgang torsdag ettermiddag. Samtidig pekte den avtroppende Frp-lederen på Sylvi Listhaug som sin arvtager.

SOLVIK-OLSEN-FAN: Frp-representant på Stortinget, Roy Steffensen er samfylking med Ketil Solvik-Olsen, og en stor tilhenger av jærbuen som nå trolig blir første nestleder. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Partiet trenger en samlende leder som har bredest mulig støtte i partiet. For det er ikke tvil om at enkelte i partiet har hatt utspill de siste årene som har opprørt mange innad i partiet også, sa Skatland da Adressa stilte spørsmål om hvem han mener bør bli den neste Frp-lederen.

Han la til at han med «enkelte i partiet» siktet til Sylvi Listhaug og med «en samlende leder» mente han Ketil Solvik-Olsen.

Skatland gjorde det også klart at han mener Listhaug med sin spissformulerte retorikk appellerer spesielt til den ene fløyen i partiet. Han assosierer seg i stedet med Solvik-Olsen sin mer dempede innestemme-retorikk og tilnærming til saker.

TRØNDER OG FRP-ER: Tommy Skatland er leder for både Steinkjer Frp og Trøndelag Frp. Foto: Privat

Leder i Fremskrittspartiets ungdom (FpU) i Ketil Solvik-Olsens eget hjemfylke Rogaland, Mathias Renberg, legger ikke skjul på at han er fan av Ketil Solvik-Olsen som fremtidig partileder.

– For oss i Rogaland FpU er Ketil Solvik-Olsen den foretrukne neste lederen i Fremskrittspartiet. Fylkesstyret i Rogaland FpU er enstemmige i meningen om ledervervet.

SOLVIK-OLSEN-FAN: Mathias Renberg er leder av Rogaland FpU. Foto: Privat

Han mener jærbuen Solvik-Olsen er en mer samlende lederkandidat enn sunnmøringen Listhaug.

– Det vil være dumt å si at Solvik-Olsen ikke er en mer samlende lederkandidat enn Sylvi Listhaug. Det er ingen tvil om det.

– Er ikke løpet kjørt all den tid Solvik-Olsen presenterte seg som kandidat som 1. nestleder fredag, og ikke er nominert til stortingsplass?

– Det er fortsatt lov til å ombestemme seg. Jeg vil oppfordre Ketil til å ta denne viktige kampen om ledervervet. Hadde han gjort det, er jeg overbevist om at han ville blitt Frps neste partileder, svarer Renberg.

GOD STEMNING: Flere fylkesledere fremhever at den høyst sannsynlige nye lederduoen i Frp, Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen vil utfylle hverandre. På bildet lar de seg intervjue sammen etter deres felles pressekonferanse på Stortinget fredag. Foto: Fredrik Solstad, VG

Peker selv på Sylvi

Ketil Solvik-Olsen sier til VG at han er smigret av at folk har pekt på ham, men selv peker han på Sylvi Listhaug som ny Frp-leder.

Han sier at de to er ulike personer, men at de har samme prosjekt.

– Når Trøndelag Frp snakker om en med innestemme, så peker de vel på meg. Jeg er ikke en kandidat til å være partileder. Det vil ikke fungere i den sivile situasjonen jeg har, der jeg primært jobber i næringslivet. Min anbefaling er: støtt Sylvi, støtt meg. Jeg er ganske trygg på at de fleste vil finne seg til ro med det, sier Solvik-Olsen til VG.

Han trakk seg som førstekandidat for Frp i Rogaland fordi han på grunn av den familiære situasjonen ikke kunne binde seg til fire år på Stortinget nå.

ÅPEN: Ketil Solvik-Olsen utelukker ikke at han i fremtiden kan ønske toppjobben i Frp. Foto: Fredrik Solstad

– Nestlederrollen kan jeg gå av i morgen. Men på Stortinget kan du ikke det. Nå håper jeg at jeg ikke kommer i en situasjon der livet blir så kjipt at vi må prioritere annerledes. Men det er det som ligger i bakgrunnen.

Men kan han bli Frp-leder etter Sylvi, dersom hun, slik han selv formulerer det, ikke sitter de neste 48 eller 49 årene?

Det avviser han ikke.

– Noen gang? Forhåpentligvis er jeg bare halvveis i livet. Hvis Sylvi sitter som partileder i 48 eller 49 år, så har jeg dårlig sjanse. Men hvis det er mindre enn det, så er det en mulighet.

– Så beskjeden din til folk som drømmer om Solvik-Olsen nå er at det er utelukket. I fremtiden får dere drømme og håpe?

– Jeg håper at alle som synes at jeg er en god person ønsker å være med på det laget som skal være med å forme både Frp og være med å forme Norge.

Mye støtte til Sylvi-kritiker

Leder Silje Flaten Haugli i Tvedestrand Frp i Agder fikk nok mange Frp-ere til å sette kaffen i halsen med sin kronikk i VG fredag. Der omtaler hun Sylvi Listhaug som en splittende politiker.

Fredag kveld forteller hun VG at flere Frp-ere har tatt kontakt med henne og meddelt sin støtte i løpet av dagen.

– Men de vil ikke gjøre det offentlig, og det skjønner jeg. Det er nok for kontroversielt, sier Haugli.

Hun er ikke i tvil om at Ketil Solvik-Olsen hadde vært den samlende lederen som et splittet parti i dyp krise på partigallupene nå hadde trengt.

– Han er en av de mest populære og handlekraftige statsrådene vi har hatt i moderne tid. Og han er respektert i hele partiorganisasjonen som nå består av to om lag like store fløyer, sier Haugli til VG.

FIKK STØTTE: Mange støtteerklæringer fra partifeller etter kronikken i VG, forteller Silje Flaten Haugli. Foto: Privat

Hun vil melde seg ut av partiet dersom Sylvi Listhaug blir ny partileder på landsmøtet i vår. I kronikken sin i VG fredag, skrev Haugli blant annet:

«Det er ikke akkurat hurramegrundt-stemning i Fremskrittspartiet om dagen, og vi er mange som opplever partiet som splittet og med en trykkende, klein stemning som ingen helt tør å gjøre noe med i frykt for og gjøre seg selv upopulær», skriver Silje Flaten Haugli i kronikken i VG.

«I et allerede splittet Frp er det siste vi da trenger en ny, splittende partileder med navn Sylvi Listhaug», skriver hun videre.

Haugli er 2. vara til Stortinget for Frp i Aust-Agder i tillegg til å være lokallagsleder i Tvedestrand Frp. Hun har vært tillitsvalgt i partiet i nesten 11 år, og vært delegat på samtlige Frp-landsmøter siden 2014.

UENIG: Sylvi Listhaug sier at hun vil samle partiet. Foto: Fredrik Solstad

Svarer på kritikken

På spørsmål om kritikken, svarte Listhaug fredag at det ikke er Siv Jensen som peker ut en leder – men at partiet selv skal velge leder gjennom en normal prosess.

Hun sier at hun vil gjøre alt hun kan for å være samlende.

– Hvis partiet velger meg har jeg til hensikt at vi skal være et samlet lag og løfte sammen inn mot valget nå og 2025, sier Listhaug.

– Så de tar feil når de sier at du ikke er samlende?

– Hva de mener må de nesten svare for selv. Det er opp til partiet å velge ledelse. Blir jeg valgt, skal i alle fall jeg gjøre det jeg kan for å samle partiet frem mot valget i høst og 2025.

Støtte fra fylkesledere

De fleste av fylkeslederne som VG har snakket med vektlegger at en ledertrio bestående av Listhaug, Solvik-Olsen og Søviknes vil speile og balansere ut de to fløyene i partiet.

Leder Gustav Bahus i Vestland Frp er en av dem som understreker betydningen av de ulike egenskapene til trioen som ser ut til å bli Frps nye partiledelse.

– Jeg tror ikke Sylvi er splittende, og det er helheten i sentralstyret som betyr noe. Det er det viktigste for partiet nå. Med den ledertrioen vil de utfylle hverandre på en god måte, sier Bahus til VG.

– Det blir en veldig fin balanse for partiet, som jeg ikke er redd for, istemmer fylkesleder i Troms og Finnmark Frp, Eivind Stene.