EKSAMEN: Høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sender tirsdag ut krav til studiesteder rundt om i landet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Her er Asheims fem krav til studiestedene

Studenter savner bedre informasjon om eksamen i coronapandemien. Utdanningsminister Henrik Asheim sender nå derfor et brev til fagskolene, høyskolene og universitetene med tydeligere krav.

VG har vært i kontakt med studenter fra hele Norge som frykter at coronasmitte skal spre seg på skoleeksamen. Mange frykter også å havne bakpå i studieløpet, ifølge Norsk Studentorganisasjon (NSO).

NITO, Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, har nylig gjennomført en undersøkelse om eksamen og smittefrykt blant ingeniør- og teknologistudenter på NTNU. Nesten halvparten av de 714 studentene som svarte sier at de vil møte opp på eksamensdagen, også hvis de har symptomer. Mer enn 6 av 10 sier de er bekymret for å bli smittet på eksamen.

Nå vil utdanningsminister Henrik Asheim gjøre det tydeligere hva han forventer av studiestedene.

Dette er kravene

At Universitetene og høyskolene så tidlig som mulig avklarer hvordan eksamen skal gjennomføres. Det er stor forskjell på å forberede seg til en praktisk-muntlig eksamen og en skriftlig hjemmeeksamen. At de legger til rette for alternativer til de som ikke kan møte fysisk. Dersom eksamen skal avholdes fysisk forventes det at institusjonene legger til rette for at de som av ulike grunner ikke kan møte opp får et alternativt opplegg slik at de får gjennomført eksamen på lik linje med sine medstudenter. Avholder ny eksamen over jul raskt. Dersom et alternativt opplegg for dem som ikke kan møte fysisk ikke lar seg gjennomføre, forventes det at det så raskt som mulig over jul avholdes ny eksamen for disse. Legger til rette for dem som har en bosituasjon som gjør det vanskelig med hjemmeeksamen. Noen studenter bor også slik at hjemmeeksamen er vanskelig å få gjennomført. Institusjonene har et ansvar for å tilrettelegge for at de får gjennomført eksamen i egnede lokaler. Beredskap for rask omlegging til digital eksamen. De som planlegger fysisk oppmøte må ha klar en beredskap for omlegging til digital eksamen dersom smitteutviklingen lokalt tilsier det.

Asheim: – Skal ikke trenge å gå hvis de føler seg syke

NSO har tidligere sagt at universitetene og høyskolene har hatt mer enn nok tid til å komme opp med gode løsninger. Grunnen til at Asheim først nå kommer med krav, er at smittesituasjonen har forandret seg veldig.

– Nå ser vi at eksamen nærmer seg og at mange studenter er usikre på situasjonen så da mener vi det er på tide å ta en beslutning nå.

– Når kan studentene vente seg mer informasjon fra studiestedene sine?

– Dette er noe vi sender ut i dag. Hva slags eksamensform man skal ha har mye å si for studentenes forberedelser. Studentene skal også være hundre prosent sikre på at de ikke skal trenge å gå på eksamen hvis de føler seg syke. Så vi anbefaler studiestedene om å avklare raskt og å ha dialog med sine studentforeninger.

Positiv til krav

VG har lagt frem kravene til Norsk Studentorganisasjon.

– Umiddelbar reaksjon på dette er overveiende positiv, sier leder Andreas Trohjell, og legger til:

– Vi mener det viktigste er at studenter ikke havner bakpå i studieløpet.

Trohjell mener departementet gjør et godt arbeid når de holder institusjonene ansvarlig.

TYDELIG: NSO-leder Trohjell mener studenter trenger forutsigbarhet Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Vi snakket jo om at fjoråret ble en nødløsning, og at vi skulle ønske at dette semesteret ble en mer planlagt løsning, men så ser vi at ikke alle institusjonene var klare for en ny nedstengning.

Når det gjelder det femte kravet som omhandler omlegging til digital eksamen sier han at det aller viktigste er forutsigbarhet for studentene.

Trohjell sier at det har blitt mye informasjonssvikt dette semesteret.

– Man må jo følge de lokale smittetallene, så hvis det er nødvendig å legge om til digital eksamen må man gjøre det, men da trenger vi god informasjonsflyt.

Publisert: 17.11.20 kl. 14:54

