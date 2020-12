LEDER: Vi har gode rutiner og er tryggere. Får vi smitten inn igjen, vet vi hvilke tiltak vi skal sette igang, sier Charlotte Østlie, leder på Orkerød sykehjem. Foto: Helge Mikalsen

Demente isolert på rommet i flere uker

Da Orkerød sykehjem i Moss fikk et stort coronautbrudd, måtte flere titalls beboerne med demenssykdom isoleres på rommene i flere uker. Fem beboere døde før smitteutbruddet var slått ned.

Nå nettopp

Hvis sykehjemmet får et nytt utbrudd, er leder Charlotte Østlie og de ansatte tryggere på tiltakene. Fem svært tunge uker i mars/april har lært dem mye.

– Det var veldig sterkt å se brakkesyken og forvirringen. Beboerne forsøkte å gå ut av rommene, men ble fulgt tilbake av vakter i smittevernutstyr med en gang de kom ut i korridorene. To minutter etter var de ute i korridoren igjen. Beboerne forstod ikke hvorfor de ikke fikk komme ut. Karantenesituasjonen pågikk i flere uker. Da det var over, var beboerne bleke og tynne, sier vernepleier Anne Hagelskjær på Orkerød Sykehjem.

Les VGs coronaspesial med informasjon fra hele landet

SMITTE: Orkerød Sykehjem på Jeløya i Moss. Foto: Helge Mikalsen

De siste to månedene er minst 30 sykehjemsbeboere døde etter coronasmitte på sykehjem i Sør-Norge og Vestlandet. En beboer døde på sykehjemmet i Porsanger i Finnmark i november.

Orkerød sykehjem på idylliske Jeløya, har 88 beboere. Alle har en demenslidelse.

Isolasjonsperioden kom etter at coronasmitte spredte seg på sykehjemmet i starten av pandemien. Fem beboere døde i perioden 26.mars til 23.april.

– Svært dramatisk

STERKE OPPLEVELSER: Anne Hagelskjær er vernepleier og konstituert avdelingsleder. Hun forteller om sterke opplevelser i ukene med smitte og dødsfall. - Det gjør noe med deg, sier hun. Foto: Helge Mikalsen

Samtidig som friske beboere måtte i karantene på rommene sine, gikk halve arbeidsstokken hjem for å være i karantene i 14 dager. Kort tid etter at karanteneperioden var over, førte ny smitte og dødsfall til enda en karanteneperiode for allerede sterkt pregete beboere.

– Det var svært dramatisk. Enkelte beboere hadde bare noen dager mellom to lange perioder i karantene, sier Hagelskjær.

Les: Ansatte fikk psykologhjelp etter coronautbrudd på sykehjem

Delt i kohorter

Når VG er på besøk, er åtte beboere samlet i stua rett ved i inngangspartiet på sykehjemmet.Det er sangstund og stemningen er veldig god. Musikkpedagog Arne Brunvoll og kulturleder/fysioterapeut Kim Gundrosen stemmer gitarene og synger kjente og kjære sanger. Selv om demenssykdommen er kommet så langt at de bor på sykehjem, synger beboerne med og koser seg med gamle, kjente sanger.

forrige







fullskjerm neste LESESTUND: Anne Karine Wold har lesestund for en liten gruppe beboere. De er en «kohort» som kjenner igjen historiene fra gamle Moss.

En etasje opp leser aktivitør Anne Karine Wold for en annen gruppe beboere. Det handler om gamle Moss . Beboerne kjenner igjen menneskene og historiene hun leser.

De to små gruppene er kohorter. Ved et eventuelt nytt smitteutbrudd, vil behovet for å stenge og isolere beboere ramme mindre grupper. Normalt ville alle beboerne fått tilbud om å delta på aktivitetene. Stua ville vært full av beboere. Det er umulig i en svært spesiell tid. Innholdet i sykehjemslivet er tilpasset smittesituasjonen.

Les: Moren smittet på sykehjem med seks covid-dødsfall

Redde beboere

Da halvparten av den faste staben måtte hjem i karantene, kom ekstrahjelperne. Studenter og vikarer med en helt annen yrkesbakgrunn og erfaring enn pleie av demente beboere i en krise.

– De gjorde en kjempejobb. Mange beboere var redde. Vi jobbet med visir og smittevernutstyr. Vi var i «krigen», men klarte oss. For oss var det en kjempeutfordring som vi kom oss gjennom, sier Anne Hagelskjær.

Hun viser fram bilder fra de tunge ukene da våren utenfor sykehjemsveggene var på sitt fineste.

forrige





fullskjerm neste UVANLIG: Vida Maziliauskiene hadde mange arbeidsdager med alvorlig coronasyk beboere, hele tiden i fullt smittevernutstyr.

Beboerne ble sterkt preget av inaktivitet. På ett av rommene ble det tegnet paradisruter på gulvet. Beboeren er fysisk sprek. Det var et forsøk på å gi henne noe drive med.

Andre bilder viser kollegaer i fullt smittevernutstyr. En er vakt i en korridor og skal sørge for å holde beboerne på rommet. En annen pleier en alvorlig syk og forvirret beboer.

AKTIVITET: Det var lange dager på rommene. Ansatte tegnet opp paradisruter på gulvet inne hos en fysisk sprek beboer. Foto: Privat

– Tryggere nå

Leder Charlotte Østlie tok over lederansvaret på Orkerød etter coronautbruddet. Hun mener ansatte og ledere er tryggere nå enn for et halvt år siden.

– Før corona kom ansatte småforkjølet på jobb. Det er det helt slutt på. Med en gang noen har symptomer, er det karantene og testing. Vi samles ikke lenger på tvers av avdelingene. Vi har gode rutiner og er tryggere, sier hun.

Østlie er helt klar på hva de må gjøre hvis smitten kommer innenfor dørene på sykehjemmet igjen:

–Vi vet hvilke tiltak vi skal sette igang. Blant annet skal vi teste ansatte med en gang. Vi hadde smitte på en omsorgsbolig i kommunen i august. Da ble alle ansatte og beboere testet raskt. Tre ansatte og en beboer var smittet. Vi fikk kontroll med en gang, sier Østlie.

Massetesting av ansatte ble gjennomførtpå Orkerød i månedskiftet april/mai. Testene avdekket at en beboer og tre ansatte var smittet. De ansatte var helt uten symtpomer og på jobb som vanlig.



Massetestet

MASSETESTET: Kommuneoverlege Kristian Krogshus valgte å masseteste. I april var det forsatt ikke i «verktøykassa» til FHI. Testingen avslørte smittebærere uten symptomer. Foto: Frode Hansen

Kommuneoverlege Kristian Krogshus valgte å masseteste fordi det fortsatte å komme nye smittetilfeller, selvom om en rekke tiltak ble satt for å bekjempe smitten. Massetesting var ikke en del av smittesporingsrutinene som FHI anbefalte i april.

– Jeg ringte til FHI og diskuterte om jeg skulle teste alle som ikke hadde symptomer. FHI sa at det ikke var blant deres anbefalinger, men de ville heller ikke være kritisk til det, i den situasjonen vi var i, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Etter erfaringene fra blant annet Moss, endret FHI retningslinjer og anbefaler nå at alle ansatte og beboere på berørte enheter testes ved påvisst smitte i sykehjem.

PÅMINNELSER: På gulv og vegger i sykehjemmet henger det påminnelser om noe av det aller viktigste: smittevern. Foto: Helge Mikalsen

Livskvalitet og smittevern

Det er kommunale retningslinjer som styrer besøksregimet på sykehjemmet.

Besøkende må booke tid og være maks to samtidig, De møtes ved hovedinngangen og følges til rommene. De sprites på vei inn og ut og skal holde en meters avstand til den de besøker.

– Vi oppfordrer besøkende til å ta med beboere ut og gå en tur. Da er det lettere å holde avstand. Vi forsøker å balansere mellom livskvalitet og smittevern. Vi kan ikke bare stenge folk inne fordi det er tryggest, sier Østlie.

SPRITER: Det har vært sangstund og nå sprites bordene. Kulturleder og fysioterapeut Kim Gundrosen sørger for trygge forhold for beboerne. Foto: Helge Mikalsen

Publisert: 01.12.20 kl. 18:00

Mer om Sykehjem Coronaviruset Smittevern