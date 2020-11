TAR GREP: Eirik Kristoffersen har vært sjef for Forsvaret i tre måneder. Under hans korte tid har flere fått et bedre inntrykk av Forsvaret. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Den nye forsvarssjefen: Høy risiko for feilinvesteringer

HARSTAD (VG) Eirik Kristoffersen nærmer seg 100 dager som forsvarssjef. Nå gjør han opp status: Han har iverksatt tiltak for å hindre en IT-smell i Forsvaret. En annen risiko er kjøp av materiell som ikke holder mål.

Det er covid 19-tid også for Forsvaret. Permisjoner er inndratt, og konferanser avlyst. General Eirik Kristoffersen har likevel tatt med munnbindet og reist nordover for å besøke Sjøforsvaret.

Corona er en risiko. Men for den nye forsvarssjefen er det også en mulighet:

– Vi reiste jo helt vanvittig mye, sier han til VG.

– Hittil i år har vi spart 300 millioner kroner på reisebudsjettet på grunn av covid-restriksjoner. Jeg ser for meg at 200 millioner av dette skal bli en varig besparelse. Vi skal reise, men bare når vi må, sier han.

Og, legger han til:

– Jeg skal ikke være den forsvarssjefen som reiser rundt bare for å «tisse på stolpene».

Krig er veldig lite sannsynlig

Fredag møtte han ledelse og operatører i Kystjegerkommandoen, KJK, på Trondenes utenfor Harstad. Over matpakkene har han fortalt dem hva han forventer av sin organisasjon:

– Dere skal løse oppdragene, men jeg kommer ikke til å blande meg inn i hvordan dere gjør det. Selv om krig er veldig lite sannsynlig. må dere holde høy beredskap. Og dere må ta vare på folkene deres.

MEDALJE-DRYSS: Sten Richard Larsen, sjefen for Kystjegerkommandoen, har rundet 30 år i Forsvaret og får forsvarsmedaljen med stjerne hos forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ny i jobben

General Eirik Johan Kristoffersen er 51 år. Han har bakgrunn som spesialsoldat og har skrevet boken «Jegerånden» om sin lederfilosofi. Dette er kortversjonen:

– Jeg krever lojalitet til oppdraget, men det er stor forskjell på lojalitet og lydighet. Jeg vil ha folk som sier ifra når noe ikke er på stell. Folkene er det viktigste vi har. Vi må ta vare på hverandre. sier han.

Han er blant Norges høyest dekorerte soldater for heltemodig innsats i Afghanistan. Soldatene omtaler sin nye toppsjef med enorm respekt, men samtidig en som er lett å snakke med, en «nedpå» sjef. Han fremstår totalt uten pompøsitet. Selv presenterer han seg med bare fornavnet.

Etter korte opphold som sjef for Heimevernet og sjef for Hæren, ble Eirik Kristoffersen utnevnt til forsvarssjef av Kongen i Statsråd i mai.

Han overtok kommandoen 17.august i år etter Haakon Bruun-Hanssen.

fullskjerm neste NED PÅ ALLE FIRE: Eirik Kristoffersen, i hvit overdel, trekker i treningstøy når han kan, som her sammen med soldater i Trondenes leir utenfor Harstad.

Men det er store oppgaver å ta fatt på. Kristoffersen sier at han har tatt tak i tre områder der han mener risikoen for Forsvaret er høy.

1: Fare for feilinvesteringer.

– Vi går nå igjennom alle investeringer i nytt materiell . Jeg ser at det er høy risiko for å investere feil, og høyest der vi prøver å utvikle nye systemer selv. VI må være sikre på at det er en sammenheng mellom det vi kjøper og driften etterpå. 30 prosent av forsvarsbudsjettene i mange år framover skal til investeringer. De beste er å kjøpe ting som andre land har i bruk allerede.

Han har et godt og et dårlig eksempel:

Overvåkningsflyet P8, som vi kjøper nå, tas i bruk hos mange allierte og er et godt eksempel. Det dårlige er NH90-helikopteret som vi skulle utvikle selv og som ingen hadde prøvd før oss.

2: Risiko for IKT-feilkjøp

– Det er satt av store beløp til Forsvarets anskaffelse av sky-tjenester til for å få bedre administrative systemer. Vi investerer også tungt i Mime, som er kampnær IKT hvor fly, fartøyer og soldater på bakken kan dele informasjon, også med allierte styrker. Dette er så store programmer at hvis vi ikke passer godt på, kan mye gå galt. Jeg har virkelig ikke lyst på en data-skandale av NAV-dimensjoner i Forsvaret, sier han

3. Risiko for at det ikke effektiviseres

– Ifølge langtidsplanen for Forsvaret skal jeg effektivisere for 1,9 milliarder kroner i fireårs-perioden, Jeg mener vi kan ta ut mer. Det er en påstand med stor fallhøyde, men jeg sier det likevel: Jeg mener vi kan jobbe langt mer effektivt i Forsvaret. Vi er kanskje den etaten i staten som har gjennomgått størst endringer de siste åra. Men jeg er utålmodig: Vi må endre oss raskere fordi trusselbildet endrer seg så raskt.

fullskjerm neste Forsvaret skal spare inn 1,9 milliarder, men Eirik Kristoffersen mener det går an å kutte enda mer for å finansiere nye satsinger.

Ber Stortinget om større frihet

I Stortinget har utenriks- og forsvarskomiteen frist til tirsdag med å avgi en innstilling om Forsvarets langtidsplan. Det er fortsatt uklart om regjeringen får flertall for planen, og hvilke partier som eventuelt blir med.

Regjeringen ønsker å gi forsvarssjefen større frihet til å flytte penger mellom forsvarsgrenene, men flere partier er skeptiske. I dag det bare Stortinget som kan omdisponere mellom kapitler.

– Jeg ønsker meg frihet til å gjøre raskere endringer, sier Kristoffersen.

– Skal vi få mest mulig ut av ressursene, må man se hele Forsvaret under ett. Forsvaret har et system som kalles horisontal samhandling, Det betyr at vi bestiller og fakturerer internt mellom etatene, noe som fører til at ingen egentlig trenger å ta ansvar, men som også skaper masse byråkrati, sier han.

Kjerneverdier

Respekt, ansvar og mot. Kristoffersen har forpliktet seg på Forsvarets kjerneverdier. De danner en ramme rundt hva han planlegger å levere som sjef.

Prioriteringen er slik: Verdiene. Høyere beredskap. Bedre samvirke med det sivile samfunnet, med allierte i NATO og ikke minst mellom Forsvarets avdelinger. Og så er det å fornye Forsvaret, jobbe smartere.

Han har tatt med resultatene av den ferske innbyggerundersøkelsen til Harstad: 70 prosent har et godt eller meget godt inntrykk av Forsvaret. Det er 15 prosent høyere enn vinteren 2019. 68 prosent er positive til at andre NATO-land trener i Norge. 71 prosent har tillit til at Forsvaret kan forsvare landet med alliert hjelp.

– Jeg tror det har noe med vår åpenhet i gjøre. Vi snakker med media, lokalt og nasjonalt. Kommunikasjonen er ryddig og folk er interessert i Forsvaret. Takket være verneplikten er all ungdom i kontakt med Forsvaret på sesjon.

Nulltoleranse

Men så er det en ting til. Det er fortsatt høye tall for seksuell trakassering og mobbing internt i Forsvaret.

– Jeg har ingen illusjoner om at det ikke forekommer. Sist vi fikk vite noe om omfanget, var det flere som sa de ble overrasket og forbannet. Jeg kommer ikke til å bli overrasket eller forbannet. Men jeg vil bare klargjøre at jeg har nulltoleranse for det. Både mobbing og trakassering. Så er det sagt, sier Eirik Kristoffersen.

