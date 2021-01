BURDE ØKT: Smitteverndirektør Geir Bukholm medgir at de at kanskje burde økt kapasiteten på et tidligere tidspunkt. Foto: Helge Mikalsen, VG

FHI-Bukholm: − Det kan godt hende vi burde økt kapasiteten før

Etter at Haukeland og Stavanger universitetssykehus nå selv skal analysere coronaprøver for å finne muterte virus, sier FHIs Geir Bukholm at de nok burde sagt ja til hjelp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag skrev VG at det tok 13 dager fra Folkehelseinstituttet mottok prøvene som var mistenkt mutert virus fra Nordre Follo kommune og til analysesvaret kom.

Søndag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at de styrker kapasiteten for analyse av coronaprøver.

– Ingen av universitetssykehusene har fått beskjed om utilstrekkelig kapasitet hos FHI, dette kom kastet på oss, sier avdelingsleder Elling Ulvestad ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus til VG.

Mandag besluttet Haukeland at de selv skal analysere coronaprøver for å finne det muterte viruset, såkalt gensekvensering. Ulvestad er skuffet over at ikke FHI har varslet tidligere om manglende analysekapasitet.

– Da hadde vi hatt bedre tid til å planlegge dette på. Vi trodde FHI hadde kapasiteten som skulle til.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken. Selv medgir smitteverndirektør Geir Bukholm at de kanskje burde økt kapasiteten på et tidligere tidspunkt.

– Det kan godt hende vi burde økt kapasiteten før, slik at ulike virusvarianter hadde blitt kartlagt kortere tid etter at viruset var påvist vi forbindelse med utbruddene, sier han til VG.

-- Burde dere tatt imot hjelp fra Haukeland og andre som hadde kapasitet?

– Det kunne vi kanskje sagt ja til.

SKUFFET: Avdelingsleder Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus er skuffet over at ikke FHI har varslet tidligere om manglende analysekapasitet. Foto: Hallgeir Vågenes

Bukholm presiserer at selve oppfølgingen av utbruddet i kommunen, er den samme uansett, mens mutasjonsovervåkning er viktig for nasjonal strategi:

– Ved vurdering av nasjonale og regionale tiltak utenfor det enkelte utbruddet vil det være viktig å kjenne til om vi står overfor en virusvariant som er mer smittsom enn andre.

– Men det kunne kanskje hindret lockdown av 1,5 millioner mennesker?

– For håndteringen av utbruddene i Nordre Follo tror jeg ikke at vi har tapt noe på at akkurat erkjennelsen av denne varianten kom litt sent. Men vurderingen av tiltak i regionen ville ha kommet tidligere.

Mutantutbruddet har ført til strenge restriksjoner på Østlandet:

– Hadde hatt større kapasitet

Ulvestad på Haukeland sier at de nå tar saken i egne hender på grunn av kapasitetsproblemer hos FHI. Avdelingslederen har fått en halv million kroner til utstyr, og får i tillegg ansette to nye bioingeniørårsverk, ifølge BT.

– Det tar opptil tre uker å få svar på hvilken variant som finnes i området. Vi tenker det er viktig å kjapt kunne fortelle smittevernlegene om vi har med en av disse tre variantene å gjøre, som regnes som mer smittsomme. Så er det en avlastning for FHI, selvsagt.

Ulvestad tok selv initiativet til at universitetssykehuset skulle starte opp analyseringen. Han regner med at de er klare til å starte opp med prøvene tidlig neste uke.

– Vi hadde nok hatt større kapasitet i Norge om flere hadde gjort disse undersøkelsene.

– Jeg antar at både Trondheim, Ahus, Oslo universitetssykehus og Stavanger gjør de samme betraktningene som oss. Det er nok mange som vil starte opp med denne analysen.

Står klare til å bidra

Ved Stavanger universitetssjukehus skal de også begynne å analysere coronaprøver selv, opplyser klinikksjef Terje Bakkelund til VG.

– Vi holder på å få dette på plass. Vi begynte å snakke om dette allerede før jul, men det har ikke vært ordentlig prioritert før nå når mutasjonen kom, sier Bakkelund.

– Setter dere i gang dette nå fordi det går for tregt med FHI?

– Ikke fra vår side, men det har kommet henvendelser fra kommunen om vi har kunnet få det på plass.

Bakkelund sier det er usikkert når de får kommet i gang med å analysere prøvene selv.

– Vi satser på å få det på plass så fort som mulig. Vi får nok validert metoden i løpet av et par uker. Så står det videre på omrokkering og plass for oss med tanke på når vi kan starte.

Andreas Christensen, overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, sier at de avventer en eventuell henvendelse fra FHI om de ønsker hjelp.

– Vi har diskutert å starte opp, men falt på at vi vil bygge opp kapasiteten for helgenomsekvensering, og målrettet testing for spesielle mutasjoner. Det er det siste vi vil ha fokus på. Jeg synes det er naturlig at FHI gjør den nasjonale overvåkingen, sier Christensen til VG.

– Jeg synes det har vært helt naturlig at FHI har holdt tak i dette og hatt som mål å bygge opp egen kapasitet. Vi vet de har en prosess på gang, og avventer og regner med at de klarer å få god nok kapasitet. Vi skal likevel bygge opp vår, så den står parat ved behov.

Det samme mener direktør for diagnostikk og teknologi ved Ahus Janne Pedersen:

– Det er FHI som har det nasjonale ansvaret for dette. På nåværende tidspunkt har vi ikke fått noen formell henvendelse. Om vi mottar en henvendelse, vil vi kunne bistå nokså umiddelbart, da vi har på plass protokoll, utstyr og bemanning, etablert i mars 2020, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Ber om å bli prioritert

Slik situasjonen er nå får ikke Haukeland svar på om prøvene de sender inn er det muterte viruset eller ikke. FHI sender svarene til hver enkelt smittevernoverlege, ifølge Ulvestad.

– Dermed får vi ikke oversikt over situasjonen i vårt område, sier han.

Flere kommuner har de siste dagene gitt uttrykk for at de sårt etterlyser svar på sekvensanalyse fra FHI. Blant annet har Oslo ventet tre uker på analysesvar mandag.

Ordføreren i Sola kommune i Rogaland har i dag purret for tredje gang, etter at det nå har gått rundt tre uker siden kommunen ba om sekvenseringsanalyse av mulig mutert virus ved utbrudd etter julegudstjenester, hvor 31 av 50 ble smittet.

– Folkehelseinstituttets anslåtte tid for prøvesvar har utløpt og vi ber nå innstendig om at vår ene prøve prioriteres fordi 31 smittede av 50 deltakere kan være en indikasjon på at viruset er mutert variant, skriver ordfører Tom Henning Slethei i brevet til FHI mandag.

ORDFØRER: Tom Henning Slethei Foto: Elisabeth Tønnessen / Sola kommune

– Dersom det skulle vise seg at dette er den muterte varianten, så vil det ha stor innvirkning på hvordan vi i hele Stavanger-regionen kan og vil håndtere dagens lave smittetall, sett opp mot den forholdsmessige byrden med å holde på lokale tiltak dersom vi har hatt en smittsom mutert virusvariant og følgelig har slått den effektivt ned, skriver han videre.

Heller ikke Stavanger kommune har fått svar etter utbrudd i hockeylaget Oilers. De sendte inn prøver til analyse i begynnelsen av januar.