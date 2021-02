NÆRKONTAKT: Tannlegene jobber i pasientens utåndingssone. Det er ikke lett å holde avstand når du skal ha falkeblikk ned i gapet på den som ligger i tannlegestolen. Foto: Frank May / picture alliance

Tannlegene frykter de blir glemt i vaksinekøen

Tannlegene, som jobber i pasientenes utpust, føler de faller mellom to stoler når kommunene bestemmer hvem som skal få coronavaksinen når.

Presidenten i Tannlegeforeningen (NTF) er bekymret.

– Vi opplever at en stor del av kommunene ikke har tenkt på tannhelsepersonell i det hele tatt, sier Camilla Hansen Steinum til VG.

– FHI er tydelige på at tannlegepersonell er helsepersonell og skal prioriteres på lik linje med annet helsepersonell. Men tannlegene jobber enten for fylkeskommunen eller de driver privat mens det er kommunen som har ansvaret for vaksineringen. Vi er bekymret, sier Steinum.

President i Tannlegeforeningen Camilla Hansen Steinum. Foto: Kristin Aksnes/Tidende

Derfor har også Tannlegeforeningen sendt et brev til Kommunenes Sentralforbund (KS) hvor de ber organisasjonen bidra med informasjon ut til landets kommuner for å sikre at tannleger og annet tannhelsepersonell inkluderes i prioriteringen av helsepersonell ved vaksinering mot covid-19.

– Det er dessverre vår erfaring at tannhelsetjenesten lett ekskluderes, og vi har stor grunn til å tro at tannleger og annet tannhelsepersonell ikke inkluderes i de prosessene som nå er i gang, skriver Tannlegeforeningen i brevet. Det ble sendt for tre uker siden, men de har ennå ikke fått svar.

KS viser til FHI

Tannlegeforeningen skriver at bare et fåtall av kommunene har tatt kontakt med lederne i Den offentlige tannhelsetjenesten for å kartlegge tjenestens behov.

KS viser til at det er Folkehelseinstituttet (FHI) som bestemmer hvem som skal prioriteres i vaksinekøen, og at de derfor kun har registrert brevet fra Tannlegeforeningen.

– Den direkte beskjeden om gjennomføringen av vaksinestrategien skjer via informasjon fra FHI, sier Helge Eide, områdedirektør i KS, til VG. Han mener det bare blir forvirrende hvis KS skulle begynne å blande seg direkte inn i denne kommunikasjonen.

– Alle som er i direkte pasientkontakt, enten de er ansatt i kommunen, fylkeskommunen eller privat sektor, inngår i gruppen helsepersonell som skal prioriteres med inntil 20 prosent av vaksinedosene kommunen får, og tannlegene er selvsagt en del av denne gruppen. Men når vaksinetilgangen er så lav som den er, vil det ta flere måneder før vi er i havn med tyve prosent. Det er vanskelig å si hva som blir riktig priotiering i den enkelte kommune, sier Eide.

– Utfordrende situasjon

Camilla Hansen Steinum har også henvendt seg til Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Helsedepartementet og tatt opp sine bekymringer rundt vaksinasjon av tannhelsepersonell.

– Det er viktig at man ikke glemmer tannlegene. Mange steder er de nok dessverre ikke inkludert. En del kommuner ser ikke ut til å ha tatt tannlegene med i beregningen av vaksinedoser. Det er en utfordrende situasjon og stor forskjell fra kommune til kommune, sier Steinum.

Før forrige helg fikk hun tall som viste at bare to-tre av landets beredskapslinikker hadde vaksinert tannlegene som jobber der. Hvert av Norges 11 fylker har minst en beredskapsklinikk som skal behandle smittede eller mistenkt smittede pasienter. Noen fylker har to slike klinikker.

– Vi mener ikke at tannleger skal gå foran annet helsepersonell, men de som jobber på beredskapsklinikkene bør i hvert fall prioriteres, mener Steinum.

Hun legger til at det så langt ikke er oppdaget smitte på tannklinikker og at tannlegene har innført flere forholdsregler for å begrense smitte, som at pasienten må skylle munnen i ett minutt med et virusdrepende middel før behandlingen starter.

– Det er trygt å gå til tannlegen, sier Steinum.

FHI sier de har en god dialog med Tannlegeforeningen og at de skal besvare brevet deres.

– Kommunene har ansvar for privatpraktiserende helsepersonell, enten de er fastleger, tannleger, fysioterapeuter eller andre grupper og vil plassere dem i rekkefølgen etter en lokal prioritering. Vi skal finne en løsning for fylkeskommunenes tannhelsepersonell, skriver overlege Preben Aavitsland i en e-post til VG.