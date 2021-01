SKANDALE: Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) mener situasjonen tyder på at Stortinget har mistet sin makt og styring over norsk sykehuspolitikk. Foto: Odin Jæger

Stenging av fødeavdelingen i Kristiansund: − En skandale

Helseministeren har bedt om en redegjørelse for valget om å stenge fødeavdelingen i Kristiansund. – Om dette blir stående, viser det at Stortinget har mistet all sin makt og styring over norsk sykehuspolitikk, sier Kjersti Toppe (Sp).

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag omtalte VG Josefine Wang (30) på Smøla, som får tre timers reisevei hvis hun skal føde i Molde. På grunn av mangel på fagfolk stenges fødeavdelingen i Kristiansund mellom 8. februar og 31. desember.

Dette skjer til tross for et stortingsvedtak fra mai i fjor der Stortinget ber regjeringen sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består frem til fødeavdelingen i det nye sykehuset på Hjelset er i drift.

Det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset skal etter planen stå klart i mai 2024.

LANG REISEVEI: Josefine Wang (30) bor på Smøla. Hun har termin 26. mars. Til fødeavdelingen i Molde tar det tre timer en solskinnsdag. Foto: Anne Kathrine Iversen

Høie: Lokal ledelses ansvar

I en e-post til VG skriver helseminister Bent Høie at han fulgte opp Stortingets vedtak under et foretaksmøte med Helse Midt-Norge 10. juni i fjor. Likevel understreker han at det er den lokale ledelsens ansvar å sikre et forsvarlig tilbud for fødende.

– Som jeg sa fra Stortingets talerstol, så kan ikke Stortinget oppheve den lokale ledelsen i et helseforetak sitt ansvar for at helsetilbudet skal være forsvarlig, skriver han.

– Helse Møre og Romsdal er lovpålagt å ha forsvarlig drift. Derfor har jeg som sagt bedt om en redegjørelse for beslutningen om å samle fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal.

BER OM REDEGJØRELSE: Helseminister Bent Høie (H). Kjersti Toppe (Sp) mener kravet kommer ett år for sent. Foto: Terje Bringedal, VG

– Som om brannvesenet skulle lagt ned brannstasjoner

Første nestleder for helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) beskriver den midlertidige stengingen av fødeavdelingen i Kristiansund som dramatisk for kvinnene det rammer.

– Dette blir som om brannvesenet skulle lagt ned sine brannstasjoner, sier hun.

At avdelingen stenger til tross for stortingsvedtaket, mener hun viser at vedtaket ikke får noen betydning – noe som i hennes øyne er demokratisk «helt uakseptabelt».

– Helseforetakene skal selvsagt ikke kunne overprøve et lovlig fattet vedtak i Stortinget. Om dette blir stående så viser det at Stortinget har mistet all sin makt og styring over norsk sykehuspolitikk, og det er en skandale i seg selv, sier Toppe.

– Vi aksepterer ikke at denne fødeavdelingen blir lagt ned. Den skal opp igjen, rett og slett.

Sp og Ap: Krever handling

Toppe anerkjenner at det er helseforetakets ansvar å rekruttere og holde på fagfolk. Men Høie har et hovedansvar, understreker hun.

– Jeg reagerer på at Høie sier rett ut at det er helseforetaket sitt ansvar å sørge for kvalitet i helsetilbudet og at Stortinget ikke kan overprøve dette. Det er klart at dette kan Stortinget vedta. Og det er Høie og regjeringens ansvar å sikre at kvaliteten i tilbudet blir fulgt opp, sier hun.

Toppe mener redegjørelsen Høie nå har bedt om kommer ett år for sent.

– Dagen etter at Stortinget gjorde dette vedtaket burde Høie ha bedt om en redegjørelse: Hva gjør helseforetaket nå og hvordan skal de sikre at stortingsvedtaket skal gjennomføres? sier Toppe.

– Når Stortinget har fattet et vedtak, så er det selvfølgelig regjeringen som må sørge for at de får de ressursene de trenger for å gjennomføre vedtaket.

Toppe oppfordrer Høie til å reise til Kristiansund for å snakke med fødende kvinner og fagmiljøet og deretter legge en plan for hvordan fødeavdelingen skal sikre tilstrekkelig kvalitet i tilbudet til å kunne holde åpent.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol stiller seg bak Toppes krav om at helseministeren må ta en større del av ansvaret.

– Høie er helseminister i en mindretallsregjering. Han må følge Stortingets vedtak. Å sikre fagfolk til de stedene i landet hvor det skal være sykehus og fødetilbud er faktisk Høie sitt ansvar, skriver Kjerkol i en SMS til VG.

Hun legger til at «alle» forstår at man ikke kan la en fødeavdeling uten tilstrekkelig med fagfolk holde åpent.

– Ansvaret for faglig forsvarlighet ligger lokalt. Men Høie kan ikke løpe fra ansvaret. Det nye fellessykehuset trenger jo også mange nye fagfolk.

VIL GI FRIST: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug krever at Høie bidrar til at fødeavdelingen i Kristiansund finner en løsning for forsvarlig drift innen 1. september sånn at stortingsvedtaket kan gjennomføres. Foto: Helge Mikalsen

Frp: – Ikke godt nok

Sylvi Listhaug (Frp) tror på sin side at mye av problemet i Kristiansund bunner i at det er mindre attraktivt å jobbe på en avdeling som planlegges nedlagt.

Fremskrittspartiet har derfor fremmet et forslag om at fødeavdelingen i Kristiansund skal bestå selv etter at det nye sykehuset på Hjelset står klart, forteller Listhaug.

– Hvorfor greier man å dekke vakter på fødeavdelinger på Røros, Hammerfest og mange andre steder i landet, mens det er så vanskelig i Kristiansund? Vi stiller spørsmål ved om det har blitt lagt til rette for gode nok arbeids- og lønnsbetingelser.

Listhaug forventer også at Høie svinger seg rundt for å sørge for at stortingsvedtaket blir fulgt opp.

– Det er ikke sånn at Stortinget bare sitter og ser på at vi blir overkjørt på denne måten. Vi forlanger at han gjør jobben sin som er å følge opp Stortingets vedtak, sier hun.

– Det er ikke godt nok å sitte så passivt som han har gjort her.

Frp vil ifølge Listhaug gi Høie og Helse Møre og Romsdal frem til senest 1. september på å finne en løsning for forsvarlig drift og gjenåpning av avdelingen.

les også Høie må ta fødeansvar

Helseministeren har blitt forelagt kritikken fra stortingspolitikerne. I en e-post til VG svarer han at han «har fulgt opp Stortingets vedtak ved å gi helseregionen oppdrag om å opprettholde tilbudet».

– Men som jeg sa til Stortinget når dette ble vedtatt så kan ikke et slikt vedtak i Stortinget oppheve loven som også Stortinget har vedtatt. Den er klar på kravet til forsvarlighet og at det er den lokale ledelsen som til enhver tid må sikre at tilbud er forsvarlige. Er ikke ett tilbud forsvarlig, så må det stenge, skriver han videre.

– Regjeringen har stilt de økonomiske ressursene til disposisjon for at helseregionene skal kunne løse sine oppgaver. Denne saken handler ikke om penger, men om at et tilbud skal være forsvarlig til enhver tid. Slik jeg har forstått det er årsaken rekrutteringsutfordringer over tid.