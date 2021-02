UHELDIG: Helene Ohnstad Hjelmeland (26) og sønnen Olian Ohnstad Kvamme (1) havnet mitt i mutantutbruddet da det ble smittespredning i barnehagen. Foto: Hallgeir Vågenes

Mutanten stengte ned hele bygda: − Det er stille og litt ensomt

ULVIK (VG) Mutantviruset har tatt kontrollen. Ett år gamle Olian Ohnstad Kvamme ble satt i karantene, i likhet med hver femte innbygger i Hardanger-bygda.

Publisert: Nå nettopp

– Veldig få hadde forventet at det skulle skje her, vi har følt oss veldig trygge. Det kom som en overraskelse, sier Helene Ohnstad Hjelmeland (26).

Hun står i døråpningen med ettåringen på armen, i huset med utsikt over hele den mørklagte bygda Ulvik under seg. Ute er det ikke et menneske å se, og alle lysene i butikkene er slukket.

Det var torsdag forrige uke Ulvik kommune først meldte om to påviste smittetilfeller, etter at to av innbyggerne var kommet hjem fra reise i utlandet.

STENGT NED: Ulvik kommune har stengt samfunnet helt ned, og det er ikke engang lov til å dra på besøk til noen. Foto: Hallgeir Vågenes

Så langt er 28 smittetilfeller påvist i Ulvik i forbindelse med utbruddet, i kommunen med litt over 1000 innbyggere. Fem av tilfellene er bekreftet som den muterte og mer smittsomme varianten fra Storbritannia.

Tirsdag innførte kommunen forbud mot besøk i eget hjem, og godt over 200 personer er satt i karantene.

les også Smittede i Ulvik-utbruddet: Skal ha testet negativt to ganger og vært i karantene

– Det er stille og litt ensomt. Det er en veldig spesiell og rar situasjon. Dette er noe ingen av oss har opplevd før, sier Ohnstad Hjelmeland.

– Et skummelt virus

Olian Ohnstad Kvamme (1) vrir seg i armene på mamma, og spreller med ben fulle av energi. Han har måttet sitte i karantene til i dag, onsdag, etter å ha vært et par timer på besøk i Ulvik barnehage.

– Vi skulle bare på besøk i forrige uke i forkant av tilvenning, som skulle begynne i dag. Så ringte de torsdag og sa at alle måtte teste seg. Det var skikkelig uflaks, sier Ohnstad Hjelmeland.

les også Hardangerkommuner innfører ikke like strenge tiltak som Ulvik inntil videre

Det var Bergens Tidende som snakket med familien først.

– Jeg ble veldig overrasket, det har jo bare vært noen få som har vært smittet her før. Jeg ble litt stresset med en gang, det er jo et skummelt virus. Og da vi fikk høre at det kunne være mutert smitte, kjente jeg at jeg ble ekstra stresset.

forrige





fullskjerm neste

Onsdag, dagen etter de hadde testet seg, fikk familien heldigvis tilbake negativt testsvar.

26-åringen sier det til vanlig er en stille og rolig bygd de bor i, men at man godt merker at det er lite folk å se. Vanligvis møter hun moren innimellom til middager, men nå må de i stedet prøve å gå tur ute med avstand.

– Men det er bra at de har kommet med så strenge tiltak. Jeg tenker det er nødvendig nå, så vi kan komme fort videre. Det er til alles beste.

Ordfører: – Folk er litt redde

– Selv om det er ekstremt, så føler vi at vi har hatt støtte fra myndighetene nasjonalt til å gjøre dette akkurat nå, så lenge vi begrenser den perioden mest mulig, sier ordfører Hans Petter Thorbjørnsen om besøksforbudet de har innført.

– Bakgrunnen for dette er jo å beskytte dem, ikke ta vekk friheten.

Forbudet er foreløpig satt til 14. februar. Thorbjørnsen sier det er vanskelig å si når det kan oppheves, men at man i neste uke bør ha en god oversikt over antall smittede.

les også Sørafrikansk mutantvirus påvist på Vestlandet – finner ikke smittekilden

– Det er litt uoversiktlig. Det er forventet at en del av de prøvesvarene vi nå venter på skal være positive, men vi aner ikke om det vil ende på 50, 60 eller 29 smittede. Vi antar at alle som er smittet nå, er smittet med mutert virus.

Fra fredag av skal nabokommunen Eidfjord overta testingen for Ulvik for å avlaste, og neste uke vil Bergen også hjelpe den lille kommunen med kapasiteten, noe ordføreren er glad for.

– Hvordan er stemningen her nå?

– Det er bare å ta en kikk rundt, det er ikke veldig mange å se. Stemningen er god, men folk er litte redde. Samtidig tror jeg folk stort sett er fornøyd med at vi tar noen grep nå som forhåpentligvis tar oss ut av dette.

TILTAK: Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen er usikker på hvor lenge kommunen på holde samfunnet helt stengt. Foto: Hallgeir Vågenes

Ordføreren tror innbyggerne i Ulvik vil klare nedstengingen en periode, men at det er som med alt annet om det går for lang tid.

– Folk er sosiale vesener, og man vil møte venner, kjente og kolleger. De som er enslige barn vil leke med andre barn.

– Fungerer samfunnet med så stor andel satt i karantene?

– Nei, ikke helt. Det gjør det ikke. Men de kritiske funksjonene fungerer. Men alle butikker som ikke er matbutikker er stengt, så det er jo en del tjenester som går litt på hold vil jeg tro.

Halve personalet i karantene

I en av Ulviks to åpne matbutikker er det bare butikksjefen som vandrer mellom reolene.

– Vanligvis er det alltid folk i butikken på denne tiden, men nå handler folk sjelden. Det er ikke like mye impulskjøp, sier butikksjef Hallvar Opheim på Coop Prix Ulvik.

Opheim sier det har blitt litt kaotisk, i og med at de er en liten bygd som har hatt lite smitte hele veien.

ÅPEN MATBUTIKK: Coop Prix Ulvik er en av to butikker i bygda som holder åpent. Butikksjef Hallvar Opheim skryter av ansatte og kunder som tar smitten på alvor. Foto: Hallgeir Vågenes

– Det er en spesiell situasjon. Vi i butikken her blir også berørt, nå sitter halve ansattflokken i karantene, sier han og fortsetter:

– Men vi har et ansvar for å holde butikken oppe. Så det er bare å brette opp ermene, og sette seg inn i tiltak som er gjort.

Butikksjefen var selv i karantene etter at også hans barn hadde vært i barnehagen med smittespredning. Nå er han optimistisk og håper å snart kunne få tilbake kollegaene.

– Vi som butikk setter pris på at kommunen tar det så på alvor. Det viser jo hvor skummelt dette er da det spredte seg så fort.