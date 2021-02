HAR IKKE STATISTIKK: Monica Mæland sier at de ikke vet hvor mange fra ulike grupper som har karanteneunntak. Foto: Terje Pedersen

Mangler oversikt over karanteneunntak

Regjeringen vet ikke over hvor mange som har krysset grensen fra de ulike gruppene med unntak for innreisekarantene.

VG kunne onsdag fortelle at over 5000 passerte grensen med unntak fra innreisekarantene de første fire dagene etter at Norge «i praksis» stengte grensene for utlendinger som ikke bor her.

I utgangspunktet skal alle i karantene, men de som har fått unntak fordi de, for eksempel, er samfunnskritisk personell, kan gå på jobb etter å ha blitt testet – og sitte i karantene i fritiden.

Flere grupper kan få unntak, men regjeringen vet ikke hvor mange som har krysset grensen av de ulike gruppene.

– Kommer dere til å offentliggjøre og lage mer detaljert statistikk, slik at man kan se hvor mange fra enkeltgrupper som har unntak?

– Nei, det har vi ikke statistikk på. Vi har statistikk på at folk har unntak, så det kan være samfunnskritisk eller samvær med barn. Men har vi litt personvern å ta hensyn til også. Så vi kommer ikke til å gå mer detaljert inn på denne typen opplysninger, i alle fall ikke foreløpig, sier hun.

CORONATOPPER: Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og justisminister Monica Mæland (H). Foto: Lise Åserud

– Flest helsearbeidere

Mæland sier at de fleste som kommer over grensen er nordmenn.

I tillegg er det blant annet unntak for utlendinger med samfunnskritiske funksjoner, trailersjåfører, journalister, sjøfolk, helsepersonell fra Sverige og Finland og folk som skal ha samvær med egne barn.

Hun sier at de fleste som får unntak er helsearbeidere fra Sverige, som hun sier de kan vite fordi de vet hvilke land de med unntak kommer fra.

Disse kan få unntak Regjeringen har strammet inn hvem som får komme til Norge, men gir fremdeles blant annet disse gruppene adgang. Utlendinger som er bosatt i Norge

Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn

Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn

Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn

Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon

Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)

Sjømenn og personell innen luftfart

Utlending som gjennomfører gods- og persontransport

Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten Som et utgangspunkt for hva som anses som kritiske samfunnsfunksjoner kan det ses hen til følgende liste over fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg, herunder apotek og renhold

Redningstjeneste

Digital sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektronisk kommunikasjon

Transport

Satellittbaserte tjenester Vis mer

– Vi vet hvor flesteparten kommer fra. De er svensker og de jobber i helsesektoren, sier Mæland.

Hun understreker at politiet kontrollerer grunnen til unntak på grensen og at hovedregelen er at folk skal testes og i karantene, men at de er underlagt et annet karantenesystem.

– De er ikke unntatt karantene og test. De har bare et annet system og slik har det vært hele veien. Det er ikke slik at noen er unntatt test eller karantene. De testes jevnlig, sier hun.

FOR DÅRLIG: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de jobber med å få bedre data om innreise og corona. Foto: Frode Hansen

Etterlyser bedre data

Helsedirektoratet jobber med det juridiske grunnlaget for å kunne koble sykdomsregisteret MSIS og innreiseregisteret, som potensielt kan la myndighetene knytte prøvesvar til informasjon om reiser.

– Hvilke data mangler du i dag?

– Vi kan ikke knytte informasjon som registreres i innreiseregisteret, som hvor man kommer ifra og hvor man skal være i karantene, til svarene på prøvene som blir tatt. Det gjør at vi ikke har en systematisk oversikt over hvilke land det gjelder, hvilke yrkesgrupper det gjelder og hvilke type karanteneforhold man planlegger å gå i, sier Guldvog til VG.

Han sier at de ikke kan vite om enkelte sektorer er mer rammet enn andre.

– Vi har en mangelfull oversikt over dette. Vi har naturligvis data som er mer erfaringsbaserte, men vi har ikke eksakt, god kunnskap.

SVINESUND: Justisminister Monica Mæland, politimester Ida Melbo Øystese i Øst Politidistrikt og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fikk omvisning på grensestasjonen på Svinesund i høst. Foto: Eirik Røsvik

Ikke konkrete vurderinger

Han sier de nå jobber med det juridiske grunnlaget for å kunne koble data om prøvesvar på corona-tester og innreiseregisteret.

– Har dere gjort noen konkrete vurderinger på om ulike grupper som får unntak gir større eller mindre risiko for importsmitte?

– Vi har ikke gjort det fra Helsedirektoratets side. Det er regjeringen som beslutter hvilke grupper som inngår i de kritiske samfunnsfunksjonene. Men det man da naturlig har lagt stor vekt på er nettopp det at de er kritiske samfunnsfunksjoner og at man da istedenfor å ha de alminnelige reglene, legger opp til prosedyrer som skal ivareta sikkerheten og samtidig gjør at det kritiske arbeidet for samfunnet blir ivaretatt på en god måte.

– Er det strengt og godt nok det grenseregimet vi har nå?

– Nå har vi et veldig godt grenseregime. Vi forbedrer det fra uke til uke.