INSPISERER: Første sending kom med fly fra Shanghai Padong flyplass natt til 23. mars. Dagen etter måtte administrerende direktør Cathrine Lofthus sjekke varene sammen med statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie. Foto: HENRIK MYHR NIELSEN / NRK

Krisekjøpte smittevernutstyr for 3,2 milliarder

Rett før pandemien brøt ut og smittevernmangelen i Norge ble dramatisk, kjøpte Helse sør-øst smittevernutstyr i en kriseoperasjon som kostet 3,2 milliarder kroner.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg inspiserte selv lasten som kom med chartret fly til Gardermoen 23. mars. Sammen med henne var helseminister Bent Høie og en svært lettet Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse sør-øst. Innkjøpet sikret sykehus og kommuner blant annet munnbind da lagrene var i ferd med å tømmes.

Operasjonen som Lofthus startet 18. mars, var mulig fordi regjeringen i statsråd fredag 13. mars i fjor vedtok en kongelig resolusjon som åpnet for bruk av midler uten at det krevde dekning i budsjetter. Gjennom våren og til langt ut på sommeren, kom det ukentlig charterfly til Norge med smittevernutstyr.

– Resolusjonen gjorde at vi også kunne handle til andre helseregioner og kommunene. Jeg tror at Helse sør-øst uansett hadde handlet på egne vegne. Det var så viktig for å kunne ivareta våre ansatte, sier Lofthus.

SISTE SENDING: Da flyet fra Ethiopian Airlines var tømt for smittevernutstyr, var lagrene i Norge stappfulle av beskyttelse mot coronasmitten. Operasjonen startet i mars. Den siste sendingen kom i juli. Foto: Peder Mathisen

Enorme mengder smittevernutstyr

Lofthus og hennes nærmeste team forteller her om dramaet som endte med at det ble kjøpt inn åndedrettsvern som tilsvarer 130 års normalforbruk.

– Mengden øyebeskyttelse tilsvarer 175 års normalforbruk, sier Lofthus.

Hun beskriver situasjonen i starten av pandemien som surrealistisk og arbeidsåret for helt ekstremt både for henne selv som toppleder og for helsepersonellet hun er sjef for.

STORKJØP: Da pandemien brøt ut, ble det jobbet intenst for å fylle tomme smittevernlagre. Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-øst satte en kriseorganisasjon som i løpet av fire dager fikk den første av en rekke forsyninger ut av Kina. Rune Simensen, til høyre, ledet Foto: Mattis Sandblad

Meldte om krise

Dramaet starter mens meldingene fra sykehus sør i Europa blir stadig mer illevarslende: Tidlig i februar 2020 varsler en av de største utstyrsleverandørene om en ekstraordinær leveringssituasjon.

«For enkelte produkter, såsom munnbind/ansiktsmasker og vernebriller, er vi tomme på lager og kan ikke etterkomme de ordrer som kommer inn på disse produktene», skriver firmaet OneMed til sine kunder.

Etter denne meldingen, fortsetter forbruket å øke i helsevesenet: I mars/april bruker sykehusene ifølge Lofthus, like mye åndedrettsvern på 4 uker som de normalt bruker på et år.

– Dette skjer i en situasjon hvor det er streng rasjonering på bruk av smittevernutstyr i sykehusene, sier Lofthus.

Utbruddet i Wuhan stanser eksporten av smittevern fra storprodusenten Kina nesten totalt. Fabrikker stenger. Fly som normalt frakter varer ut, blir satt på bakken. Samtidig jakter alle land på varer i det samme markedet.

– Situasjonen var helt ekstrem. Det var en etterspørsel som verden aldri hadde sett maken til, sier Lofthus ett år etter.

SMITTEVERN: Behovet for munnbind eksploderte vinteren 2020. Her er statsminister Erna Solberg på partimøte i Ålesund høsten 2020. Da er det på med munnbindet. Foto: Terje Bringedal

les også Helsedirektøren innrømmer: Norge har ikke nok utstyr til smittevern

Skrekkscenario

Midt i mars rammer pandemien også Norge. Smittevernkrisen er total både i sykehusene og kommunene.

Om kvelden 18. mars, seks dager etter at regjeringen stengte Norge, sitter Cathrine Lofthus alene på jobb i Helse Sør-Østs kontorer på Grev Wedels plass i Oslo sentrum.

Meldingene fra sykehusene forteller om redde helsearbeidere. Italienske kollegaer beskriver skrekkscenarioer fra overfylte sykehus. Coronasmitten har tatt ett liv i Norge og smittetallene øker dramatisk.

– På det tidspunktet hadde vi munnbind på lager til rundt to ukers forbruk, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse sør-øst.

Skal helsepersonell håndtere det som er på vei, uten smittevernutstyr?

Hasteoppdrag

Lofthus rigger en kriseorganisasjon i Helse sør-øst som Helse-Norge aldri har hatt maken til.

Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse, blir sjef. «Fra i morgen klokken 07 har du en oppgave. Du skal lede kriseteamet. Dere skal få smittevernutstyr hjem fra Kina», er beskjeden han får fra Lofthus.

Teamet blir satt samme kveld. Simensen får med seg Sykehusinnkjøp, Avinor, speditører i Kina, Utenriksdepartementet og konsulatet i Shanghai. Konsulentselskapet McKinsey har selv meldt seg til tjeneste. De har ledige medarbeidere og bidrar gratis i den nasjonale dugnaden.

NY JOBB: Rune Simensen er direktør for helse- og teknologi i Helse sør-øst. Han ble leder for gruppen som skulle løse smittevernkrisen. Foto: Mattis Sandblad

Øystein Roll, kategorisjef for medisinske forbruksvarer i Sykehusinnkjøp, har tidligere beskrevet oppgaven til Filter Nyheter:

– Jeg har aldri i hele mitt liv jobbet så intensivt. Og jeg har heller aldri følt at det jeg gjør har vært mer viktig og mer givende.

I LANDET: 19. mars postet Øystein Roll dette bildet på LinkedIn. Da kom en sending med åndedrettsmasker til Helse sør-øst sitt forsyningssenter med trailer fra Sverige. Et par dager senere begynte sendingene fra Asia å lande på Gardermoen. Foto: Privat, hentet fra Linkedin

Trussel i årevis

Pandemi har vært vurdert som en reell trussel mot Norge siden det første sårbarhetsutvalget som tidligere statsminister Kåre Willoch ledet i 2000. VG har lest en rekke rapporter der sårbarhet knyttet til mulig pandemi er tema. Det ble senest gjentatt av DSBs daværende sjef Cecilie Daae vinteren 2019, da hun la frem den årlige trusselvurderingen mot Norge.

TRUSSELBILDE: Cecilie Daae, tidligere sjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, varslet om sårbarhet knyttet til pandemi. Foto: Therese Alice Sanne

les også Ny rapport: Disse krisene kan ramme oss

– Hvorfor endte man med kriseinnkjøp av smittevernutstyr for 3,2 milliarder kroner, når pandemi i mange år har vært ansett som en reell trussel mot Norge?

– Pandemi inngår i både nasjonale, regionale og lokale beredskapsplaner. Sykehusene i Norge hadde lagre. Vi hadde et regionalt lager. I tillegg skulle flere leverandører ha lager. Helsedirektoratet hadde også et lite nasjonalt lager. Men lagrene var ikke store nok. Vi skulle selvsagt hatt et større beredskapslager. Men jeg er ikke sikker på at vi hadde tenkt på å lagre en mengde som tilsvarer 30 års normalbruk, sier Lofthus.

Hun sier at Spesialisthelsetjenesten har gjort seg avhengig av det globale markedet.

– Da dette markedet brøt sammen, var ikke lagrene våre store nok. Vi har nå utviklet en ny modell for beregning av behov for utstyr, som har erstattet tidligere nasjonal modell, sier Lofthus.

Når dette skrives, viser den oppdaterte oversikten at sykehusene i Norge har mer enn 50 millioner munnbind på lager.

Kriseorganisasjon

KRISETEAM: I noen intense dager jobbet kriseteamet intenst for å skaffe smittevernutstyr til helsearbeidere som visste at pandemien ville komme. Direktør for e-helse og teknologi i Helse sør-øst, Rune Simensen (midt i bildet) ble leder for kriseorganisasjonen. Foto: Mattis Sandblad

I Shanghai står trailere med smittevernutstyr i kilometerlange køer inn mot flyplassen. Fabrikker som legger om produksjonen. Det er svært lønnsomt å produsere smittevernutstyr. Kvaliteten på det som produseres, varierer.

– Fraktkapasiteten er problemet. Normalt fraktes varer til Europa i buken på passasjerfly. Nå er flytrafikken ut av Kina er voldsomt redusert. De vanlige transportkanalene fungerer ikke, sier Rune Simensen.

Han og teamet jobber døgnet rundt i Norge og Kina. Løsningen blir charterfly, leid inn av Helse sør-øst ved hjelp av Avinor. Kjøp knyttes til frakt og spedisjon.

– Vi prioriterer munnbind i det første flyet. Det er det sykehusene melder størst bekymring for, sier Lofthus.

MUNNBIND FØRST: Sykehusene var bekymret for munnbindlagrene. – Vi prioriterte munnbind i det første flyet, sier Cathrine Lofthus. Foto: Mattis Sandblad

Hos Helse sør-øst på Grev Wedels plass, er det oppturer og nedturer: Meldingene fra Kina forteller om varer som skulle vært ferdige og hentet av trailere, ikke er på veien likevel. Varer som skal gjennom tollen, mangler papirer.

– Vi ventet spent på hvert eneste fly. Hver gang det gikk bra, pustet vi ut, sier Rune Simensen.

– Jeg så for meg en maurtue av mennesker og varer i Shanghai. Ut av maurtua skulle akkurat det som var bestilt til Norge, det skulle lastes inn i riktig fly og sendes til Gardermoen. Jeg trodde ikke på det før jeg åpnet eskene. Tenk om det var rosa teddybjørner i eskene og ikke munnbind, forteller Lofthus.

Inspiserer varene

Det første flyet med smittevernutstyr lander på Gardermoen natt til 22. mars og løser en alvorlig krise. Om bord er det esker med blant annet mange tusen munnbind.

Lofthus inspiserer selv den første sendingen av smittevernutstyr, sammen med statsminister Erna Solberg.

NESTEN TOMME LAGRE: Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse sør-øst. Foto: Mattis Sandblad

Viseadministrerende direktør Jan Frich er ansvarlig for kvalitetskontrollen. Det er hverken tid eller kapasitet til å kontrollere varene på godkjente laboratorier i Europa. I stedet godkjennes et testopplegg på Forsvarets forskningsinstituttet.

– Alt nytt utstyr fra nye leverandører ble testet. Det er ikke mye som er kassert. Vi hadde også et team fra Martina Hansens Hospital som gjorde fysiske undersøkelser av alt som kom inn. De var tøffe og gjorde en fantastisk jobb. Sa de nei til noe av utstyret, ble det ikke brukt, sier Frich.

I et normalt marked har det norske helsevesenet kjøpt utstyr av veldig høy standard.

– Ikke alt vi fikk inn, holdt den standarden vi er vant til. Men vurderingen var om utstyret var godt nok og om det kunne brukes i den spesielle situasjonen vi var i. Det var utgangspunktet. Jeg har gått gjennom alle testrapporter og godkjent alt som er sendt ut. Samtidig har vi forståelse for at helsepersonell forventer kjent utstyr av vanlig, høy kvalitet, sier Frich.

Fra slutten av mars og til juli lander ett til to charterfly hver uke, fulle av smittevernutstyr. Operasjonen koster 3,2 milliarder kroner. I tillegg kjøpes det inn prøvetakingsutstyr for 300 millioner kroner.

Fulle lagre

STORFORBRUK: Lagrene med smittevernutstyr er fulle for lang tid fremover. Her viser helsepersonell på Ullevål sykehus hvordan de tester for corona. Foto: Line Møller

Ett år snaut år etter krisen er smittevernlagrene stappfulle: 50 millioner kirurgiske munnbind finnes på lager. Mange titalls tusen er i bestilling.

– Forbruket i 2021 er dekket. Vi burde hatt større lagre, det er ikke noe annet å si om det. Pandemien har vist at vi må beregne forbruk ut fra hvor mange som potensielt kan bli pasienter. Da bruker du smittevernutstyr i mange andre situasjoner enn du har trodd. Det gir helt andre dimensjoner enn tidligere. Vi har også basert oss på at et globalt system fungerer. Da det brøt sammen, var det nødvendig å tenkte nytt. Fremover skal vi møte dette på en ny måte, sier Cathrine Lofthus.

Les også: Kampen om smittevernutstyret

Les også: Munnbind på grensen