Fått beskjed om å holde deg hjemme? Les dagens VG her!

Les i dagens avis hvilke tiltak ekspertene mener må på plass før samfunnet kan åpne som vanlig igjen.

VG

Publisert: Nå nettopp

Få også med deg rådene for hva du kan gjøre for å redusere risikoen for å få matallergi.

Har du kjøpt deg ny bil med autopilot-funksjon? Sjekk hvorfor du bør være ekstra påpasselig dersom du velger å bruke denne hjelpefunksjonen.

I VGs sportsbilag får du en fyldig dekning av Norges exit i håndball-VM og Ole Gunnar Solskjærs sjokktap med Manchester United da de møtte Sheffield United hjemme på Old Trafford.

I tillegg får du hjernetrim, quiz og kryssord!

Dette – og mye mer – i dagens VG!