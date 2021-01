DIREKTØR: FHIs Camilla Stoltenberg sier det har tatt tid å ruste opp kapasitet til å analysere mutasjoner. Foto: Helge Mikalsen

Danskene analyserer 3000 virus i uken – Norge har klart 321 siden desember

Analyser av virus er avgjørende for å vite hvor mye den britiske mutasjonen har spredt seg. Der har danskene et klart forsprang.

Publisert: Nå nettopp

Ferske tall VG har fått fra Statens Serum Institut (SSI) viser at Danmark de siste fem ukene har analysert rundt 3000 virus per uke.

Til sammenligning har Norge analysert totalt 321 virus i desember og januar, ifølge FHIs siste ukerapport.

Det tilsvarer rundt 45 analyser i uken.

I Danmark ser ukesoversikten slik ut:

I uke 2 ble 2800 prøver analysert (40 prosent av alle tilfeller)

uke 1: 3000 (27 prosent)

uke 53: 2900 (20 prosent)

uke 52: 2900 (17 prosent)

Totalt har Norge analysert 1528 prøver gjennom sekvensering, som betyr å «kode» et virus. På denne måten får man ut mer informasjon om viruset.

I tillegg er det blitt brukt en hurtigere screeningmetode for å påvise mutasjoner på 72 prøver.

Tok 13 dager

Fredag ble det kjent at det er et pågående utbrudd av den britiske varianten av coronaviruset i Nordre Follo. Kommunen besluttet å stenge ned.

Lørdag innførte regjeringen ny lockdown i Oslo-regionen.

Det tok 13 dager å analysere mistenkt mutert virus fra Nordre Follo-utbruddet, opplyste FHI fredag.

Det betyr at viruset kan ha spredd seg ukontrollert siden begynnelsen av januar.

Selve sekvenseringen, altså analysen av viruset, tar mellom fire–seks dager, opplyste Line Vold i FHI fredag.

Hun la til at det er kø i systemet fordi mange prøver har blitt sendt til dem.

I Danmark tar den samme analysen 3-5 dager.

Ser mot Danmark

FHI skulle ønske de var mer som danskene:

– Det som er helt klart er at vi ønsker å være mer som Danmark. Det jobber vi for nå, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Hun sier det har tatt tid å ruste opp kapasitet til å analysere mutasjoner.

–Hvorfor er det så stor forskjell mellom Norge og Danmark?

– Det kan jeg ikke svare på. Men vi i FHI har hatt betydelige kutt gjennom mange år, fra 2015-2019.

Stoltenberg forteller at at det i 2018 ble konkludert med at de hadde en beredskap på smittevernsiden som ikke var god nok og kunne være uforsvarlig.

Derfor ble tatt grep, der de bestemte seg for å legge om, kutte gamle metoder og bemanne opp. Dette ble ferdig mot slutten av 2019, forteller hun.

– Vi er ikke fornøyd

– Da pandemien startet, besluttet vi å bygge dette opp også for coronavirus. Vi har ikke hatt den kapasiteten vi har ønsket, men det har ikke vært en utfordring så langt.

– Vi har brukt metodikken til generell overvåking av virusvarianter for å se på variasjon på overordnet nivå, og har også spesifikt sett på hvilke varianter vi har i utbrudd

– Så vidt vi vet er det bare Danmark og Storbritannia som har større kapasitet enn Norge.

Hun legger til at de er i tett kontakt med Danmark, der en av metodene er å ta i bruk nyutviklede PCR-tester. Denne kan ikke fange opp nye varianter, men den vil påvise den britiske mutasjonen, ifølge Stoltenberg.

– Det vil være raskere.

Hun har forståelse for at kommunene er utålmodige:

– Vi er ikke fornøyd med den kapasiteten vi har hatt, men har prosjekter og dialog med andre aktører på gang for å få det på plass raskt.

– Men det er viktig å huske på at TISK (blant annet testing, smittesporing, red.anm.) er det viktigste sikkerhetsnettet vårt.

– Genomsekvensering er et tillegg, og for å spå hvordan epidemien vil utvikle seg.

Så vidt Stoltenberg vet, bruker Danmark sekvensering utelukkende til overvåking, informasjonen gis ikke tilbake til kommunene.

Ikke fornøyd: FHI og Camilla Stoltenberg ønsker at analysene skal gå raskere fremover. Foto: Terje Pedersen

Helseministeren: Ikke på nivå med Danmark

Bent Høie sier til VG at det gjennom pandemien ikke har stått på penger:

–Ressurser og penger oppfatter vi at vi har fulgt opp og det har ikke vært det som har vært begrensende. Vi har gitt FHI oppdrag med å sørge for å bygge opp kapasitet på dette området.

– Men hvorfor var ikke dette arbeidet gjort før?

– Dette arbeidet har pågått over lenger tid.

Høie legger til at FHI også har hatt et stort arbeid med å øke testkapasitet og andre oppgaver i forbindelse med smittevernsarbeidet.

– Hva tenker du om at Danmark klarer 3000 prøver i uken og vi har tatt rundt 300 prøver på syv uker?

– På det området har Danmark har hatt høyere aktivitet. Norge er et land som gjør mye av denne typen overvåking, men vi er ikke på nivå med Danmark, det er riktig.

HELSEMINISTER: Bent Høie Foto: helge

Mutasjonen øker i Danmark

Tallene fra SSI i Danmark, viser at 7, 3 prosent av alle sekvenserte virus fikk påvist den britiske varianten i uke to.

Det er en skarp økning fra av 4 prosent fra uken før.

Ved å analysere så mange virus, får danskene mulighet til å overvåke spredningen av den britiske varianten.

På fagspråket heter analysen helgenomsekvensering, og innebærer at FHIs virusforskere gjennom en spesialmaskin får ut «kodene» til viruset. Disse kodene sammenligner de i den internasjonale databasen med alle virusmutasjonene.

En mutasjon betyr at viruset har endret egenskaper, for eksempel om det har blitt mer smittsomt, som den britiske mutasjonen er.

Det er allerede kjent at den britiske mutanten er opptil 70 prosent mer smittsom.

Mens Danmark analyserer omtrent 25 prosent av alle positive coronaprøver, gjør Norge det samme med 5,5 prosent av prøvene.

Fredag sa Line Vold i Folkehelseinstituttet at de har som mål å oppskalere dette tallet til 10 prosent.