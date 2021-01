Vil Norge ta igjen de andre landene? Helseminister Bent Høie mener andelen vaksinerte i befolkningen etter hvert vil jevne seg ut. Foto: Gisle Oddstad

VGs corona-nyhetsbrev: Slik går det med vaksineringen i Norge

Onsdag ettermiddag er Norge på 29. plass over land som har vaksinert flest innbyggere. Bli med bak tallene.

Vaksineringen er i gang i hele Norge, men hvordan ligger vi an? Det norske helsevesenet har vaksinert 1,04 personer per 100 innbyggere med første dose. 965 personer har fått begge dosene og er dermed fullvaksinerte:

Israel ligger desidert best an og hadde onsdag ettermiddag klart å gi 32,38 personer per 100 innbyggere minst én dose. De forente arabiske emirater, Bahrain og Seychellene ligger på andre- til fjerdeplass. Storbritannia har rukket å vaksinere flest i Europa - med 6,92 per 100 innbyggere holder det til en femteplass.

Danmark en nummer syv i rekken på verdensbasis, mens vi onsdag ettermiddag måtte helt ned til 29. plass for å finne Norge:

Hvorfor går det tregere i Norge? Helsemyndighetene i Norge er blitt kritisert for at vaksineringen går for sakte. Det er tre hovedårsaker til Norge nå ligger bak:

Kommunene vaksinerer: I Norge er det 356 kommuner som vaksinerer sin befolkning, mens det i f.eks. Danmark er fem sentrale regioner som gjør det (både vanligvis og nå). Hos våre danske naboer går det naturligvis færre ressurser til distribusjon og logistikk. Lik fordeling: Vi fordeler til alle kommuner samtidig. Da tar det mer tid å fordele, pakke om, sjekke at alle er klare til å ta imot med de reiserutene som er satt opp. FHI har på grunn av dette dosene en uke på transittlager i frysere. Vi sparer dose 2: Hver person skal få to doser, med tre uker mellom hver. Helsemyndighetene valgte i starten å spare halvparten av dosene til dose to i fryser i beredskapslager. Det i tilfelle vi ikke får like mange doser som anslått, så alle som trenger dose to, får det likevel.

Danmark og Storbritannia har ikke spart på dose 2, og heller vaksinert større deler av befolkningen med dose 1. De må bruke senere leveranser på å vaksinere folk med andre dose, mens Norge vil kunne bruke de nye leveransene til å fortsette å vaksinere folk med dose 1. Helseminister Bent Høie tror derfor at andelen vaksinerte innbyggere vil jevne seg ut etter hvert.

Så, en av ukens gladnyheter. Norge har siden natt til tirsdag igjen en synkende smittetrend.

Etter et rekordhøyt antall registrerte smittetilfeller i uke 1, med 4763 nye tilfeller, peker smittetrenden nå i positiv retning. .

Hittil er det registrert 3185 nye tilfeller i uke 2. Selv om det fortsatt kan øke noe på grunn av etterregistreringer, er det langt lavere enn uken før.

Se selv, ved å klikke på «ukentlig» her:

Andelen positive prøver synker også. I uke 2 fikk 1,9 prosent av alle som testet seg et positivt prøvesvar. I siste uke av fjoråret lå andelen positive prøver på 3,28 prosent:

Regjeringen innførte 3. januar en rekke strenge nasjonale tiltak. Det ble forbudt å skjenke alkohol og vi ble frarådet å ha noen på besøk hjemme. Effekten av disse tiltakene blir nå synlige i smittetallene.

Hvorfor tar det 14 dager å se effekten av tiltakene? I snitt tar det mellom fem og syv dager fra du blir smittet til du får symptomer, men det kan ta helt opptil 10 dager. De fleste tester seg en til to dager etter de får symptomer. Det tar omkring en til to dager å få svar på prøven. Sammenlagt tilsvarer det en forsinkelse mellom syv til 14 dager i registreringen.

Ukens lysglimt: Med en tøff lockdown kan det se ut som Storbritannia vinner i kampen mot den mer smittsomme varianten av viruset. Etter en enorm smitteøkning og en topp med daglige smittetall omkring tre ganger høyere enn ved forrige topp, peker smittetallene nedover igjen:

Det samme gjelder for Irland, som etter flere lettelser i julen slet med høye smittetall:

Dette viser at man kan få kontroll på de mer smittsomme variantene – selv om det krever strenge og inngripende tiltak.

Hva er vi spent på fremover? Det er ennå knyttet stor spenning til de mer smittsomme variantene av coronaviruset. Flere land i Europa vil nå innføre strenge tiltak for å unngå stor spredning av mutantvirusene. Tyskland har forlenget sin lockdown til 14. februar og Nederland vurderer nå portforbud.

Norge har 33 bekreftede tilfeller av den britiske varianten og én av den sørafrikanske varianten. Avdelingsdirektør i FHI bekrefter at de bekreftede tilfellene hittil er direkte importer fra Storbritannia eller Sør-Afrika, eller nærkontakter til disse.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa i forrige uke at de nye variantene vil etablere seg i Norge på et tidspunkt, men det er avgjørende å forsinke når dette blir.