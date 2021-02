OPTIMIST: Arbeiderparti-politikeren er ikke i tvil om at norsk ungdom vil plukke jordbær hvis de får sjansen til sommeren. Foto: Marte Kristiansen, Ap.

Nå inviteres norsk ungdom til jordbæråkeren

Aps jordbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, ber norske bønder droppe thailandske jordbærplukkere i år og satse på norsk ungdom. Bondelaget sier ja, men tviler på om så mange vil.

I fjor rådet lavtlønte utenlandske importarbeidere på jordbæråkeren. I år kan det bli endring.

– Norske bønder skal nå planlegge for sommeren. De rekker å satse norsk, sier Sandstrøen:

– Mitt klare råd er at de må satse på arbeidsledige ungdom og unge som vil ha sommerjobb. ikke flychartring av lavtlønnede jordbærplukkere fra Vietnam.

Han sier at Norges Bondelag og landets bønder er veldig opptatt av at vi skal bli mer selvforsynt.

– Nå har de en unik mulighet til selv å bidra, sier Aps landbrukspolitiske talsperson.

– Vi skal kjøpe norske bær plukket av norsk ungdom?

– Ja, det tror jeg mange nordmenn ville kjøpt. Jeg tror til og med at de kunne være villig å betale litt ekstra for det. Det ville i hvert fall jeg, sier Sandtrøen.

BER FOR NORSK UNGDOM: Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, sier landbruket kan vise vei. Foto: Hallgeir Vågenes

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er langt på vei enig, men vet ikke hva det er mulig å få til.

– Bondelaget og grøntnæringen etablerte allerede i fjor kontakt med NAV regionalt og sentralt for formidling. Dette førte til at flere nordmenn ble rekruttert inn i andre deler av grøntnæringen. Dessverre var det liten interesse for jordbærplukking.

Men coronastengte grenser gjør at mange bønder må planlegge annerledes i vår.

– Ungdom som rekrutteres til jordbærplukking må være motivert for å stå opp om morgenen og få jord på fingrene. Det tror vi en del ungdommer vil være. Vi har et ønske om å være en attraktiv næring å jobbe i, også for norske arbeidstagere og ungdom. Mange liker å jobbe fysisk og bruke kroppen, og det kan vi tilby, sier Bondelagslederen.

Grøntnæringen er de som produserer frukt og grøntprodukter.

– Enstemmig storting

Sandtrøen viser til at rundt 50.000 unge er helt eller delvis ledige.

– I tillegg er det mange som sliter med å få sommerjobb. Jeg ber regjeringen, Bondelaget og Senterpartiet benytte anledningen og bidra til å rydde opp i lønns- og arbeidsforholdene i deler av landbruket.

Han sier næringen må kjenne sin besøkelsestid, etter å ha blitt dratt gjennom sølen i jordbæråkeren i fjor, hvor Arbeidstilsynet fant brudd alle steder de var.

– Regjeringen og jordbruket må sette i gang NAV og videregående skoler i hele landet: De har en unik mulighet til å rekruttere norsk ungdom.

– Er ikke utfordringen større; fiske, jordbruk, industri og bygg og anlegg er avhengig av lavtlønnet utenlandsk arbeidskraft: Markedet bestemmer og kostnadene holdes nede?

– Landbruket kan vise vei og bryte det mønsteret. De kan gi ledige jobb, bedre omdømmet og styrke vår evne til selvforsyning, sier Tynset-væringen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier de jobber aktivt for å få nordmenn til å høste frukt og grønnsaker.

BONDESJEFER: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, her på pressekonferanse om avklaring i jordbruksoppgjøret. Foto: Ole Berg-Rusten

– Årets sesong kan bli krevende når vi ser hvilken situasjon vi er i med stort smittepress og stengte grenser. Jeg har siden problemene med redusert innreise fra andre land oppsto i fjor vår, oppfordret næringen til å bruke norsk arbeidskraft – og mange bønder ansatte ledige nordmenn i fjor, sier Bollestad.

Hun tror det arbeidet kan bære noen frukter i år:

– Det er etablert tettere kontakt mellom næringen og NAV slik at det kan bli noe enklere i årets sesong, sier landbruksministeren til VG.

– Minstelønnen må opp 20 kroner

Fellesforbundsleder Jørn Eggum lover å kjempe for et lønnsløft i jordbæråkeren.

– Minstelønnen må opp tyve kroner, fra 126 kroner for de over 18 år. Da kommer de opp på nivået med vikarer som jobber i butikk, sier Eggum, som leder LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet.

UT PÅ JORDENE: Fellesforbund-leder Jørn Eggum lover lønnskamp. Foto: Mattis Sandblad

Han sier de ønsker å gå i dialog med motpartene NHO Mat og Drikke og landbruksministeren.

– Vi ønsker ryddige forhold i landbruket og er åpen for å gå i dialog. Men foreløpig har vi ikke fått til det.

Leder Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke avviser dialogvegring.

– Vi skal faktisk møtes tirsdag for å diskutere hvordan vi som tariffparter kan bidra til rammevilkår for jordbruks- og gartnerinæringen som danner grunnlag for økt lønnsomhet, som igjen kan sikre langsiktig rekruttering av arbeidskraft.

Han sier lønningene gjelder frem til neste oppgjør.