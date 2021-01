KARAKTERER: Elevene mener de heller burde fokuseres på standpunktkarakterer enn en eksamenskarakter i år. Bildet er fra privatisteksamen under coronakrisen 2020. Foto: Lise Åserud, NTB

Rektorene støtter elevene - vil avlyse årets eksamen

Elevorganisasjonen vil avlyse vårens eksamener. Nå få de støtte av rektorene i Skolelederforbundet. De mener at en eksamen i år vil bli urettferdig.

Publisert: Nå nettopp

Etter uker med coronastengte skoler i fjor vår, slapp tiendeklassinger og videregåendeelever eksamen.

Elevorganisasjonen har lenge ønsket at eksamen for våren 2021 også avlyses for alle ungdomsskole- og videregåendeelever.

Nå får de støtte fra Skolelederforbundet, som representerer rektorer over hele Norge. Begge organisasjonene mener det haster med en beslutning.

– Et utrolig bra signal at de stiller seg oss bak oss elever, sier leder i Elevorganisasjonen (EO) Kristin Schultz til VG.

Smittesituasjonen har vært forskjellig i kommunene og skolene har opplevd ulike coronatiltak. Noen steder har det vært mer hjemmeundervisning enn andre.

Les også: «Coronakullet» slapp eksamen – fikk rekordhøyt karaktersnitt

STØTTE: Kristin Schultz i Elevorganisasjonen er glad for at rektorene støtter elevene. Nå vil hun at kunnskapsministeren skal komme med en avgjørelse. Foto: Elevorganisasjonen

– Et tydelig signal

Skolelederforbundet mener skolene har vært så ulikt påvirket av coronatiltak de siste måneden at opplæringen ikke har hatt like vilkår.

– Det bør være et tydelig signal til kunnskapsministeren at elever og rektorer har samme analyse av hvorfor eksamen bør avlyses, sier Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet.

Han forteller at Skolelederforbundet har vært tydelige ovenfor Kunnskapsdepartementet at det er uheldig med gjennomføring av ordinær eksamen.

IKKE AVGJORT: Regjeringen har fortsatt ikke tatt en avgjørelse om eksamen. Kunnskapsministeren sier ting kan endre seg raskt. Foto: Berit Roald, NTB

Fortsatt ikke bestemt

Kunnskaps og integreringsminister Guri Melby (V) sier til VG at innspill fra lærerorganisasjoner og Elevorganisasjonen vil være viktige når regjeringen skal ta en avgjørelse om eksamen.

– Jeg håper vi finner en praktisk løsning for eksamen, men ting kan endre seg raskt. Det viktigste for oss er at eksamen må være rettferdig. Da må vi blant annet vurdere hvor likt skoletilbudet har vært rundt om i landet, sier hun.

I januar sa kunnskapsministeren at hun lytter til elevenes bekymringer. Da sa hun at det var viktig at elevene studerte som om det blir eksamen.

Skolelederforbundet synes kunnskapsministeren bruker for lang tid på å ta en avgjørelse, og mener skolene trenger forutsigbarhet for å kunne planlegge.

– I den situasjonen man nå er i vil en tidlig avgjørelse skape ro og muligheter til å lage gode planer helt frem til skoleslutt, sier Johannessen.

Sosialistisk Venstreparti (SV) skal fremme et hasteforslag i Stortinget. De ber regjeringen avlyse vårens skriftlige eksamener.

– Mange elever har hatt mye hjemmeskole på grunn av rødt nivå, sykdom og karantene. At disse elevene skal vurderes på samme grunnlag i en eksamen er både urettferdig og fratar skolene muligheten til å ha intensiv undervisning mot slutten av skoleåret, sier Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV.

AVLYS: – Det hersker tvil om opplæringen har dekket eller gitt mulighet til å dekke kompetansemålene for alle på en likeverdig måte, sier Stig Johannessen. Han er leder i Skolelederforbundet. Foto: Skolelederforbundet

– Utrolig turbulent skoleår

– Vi har hatt et utrolig turbulent skoleår, med varierende kvalitet på undervisningen mange steder, sier Schultz.

Schultz sier situasjonen ikke har forbedret seg etter nyttår og at de har behov for en rask avklaring.

Elevorganisasjonen mener elevene har ulike forutsetninger til å prestere bra og at det ikke er rettferdig at de vurderes i den samme sentralt gitte eksamenen.

– Nå må vi heller bruke tiden til å faktisk fokusere på de faglige hullene som har dukket opp på grunn av den vekslende undervisningen under coronapandemien, sier Schultz.

Før nyttår var VG i kontakt med flere elver som uttrykte bekymring for eksamen.

Ulike meninger

Avlysning av eksamen er omstridt. Ikke alle er enig om at det er den beste løsning.

«Det er urealistisk og urimelig å tro at vi elever skal være klare til eksamen i mai, etter halvannet år med unntakstilstand» skriver tre elever ved Metis videregående skole i et leserinnlegg i VG.

«Å avlyse eksamen nå er å gjøre elevene en bjørnetjeneste» mener blant annet lederen av Høyres Studenter Bodø i et annet leserinnlegg.

Elevorganisasjonen har startet en underskriftskampanje for å få avlyst eksamen. I skrivende stund har over 67.000 har skrevet under.