Sør-Varanger imot hurtigtester på grensen: − Skal vi ta oss av alle, går helsetjenesten i grus

Sør-Varanger sliter med coronatesting av russiske fiskere: – Vi er i knestående, sier ordføreren i den eneste kommunen med «Schengen-grense».

Importsmitten eksploderer: Minst 621 personer har tatt med seg coronasmitte fra utlandet til Norge i januar, rundt dobbelt så mange som i hele desember. I Oslo er økningen enda kraftigere, melder NTB.

Sør-Varanger lengst øst i Finnmark er den eneste kommunen i Norge med «Schengen-grense»: Riksgrensen mot Russland er nesten 200 kilometer fra Pasvikdalen til Grense-Jakobselv. Storskog på E105 sørøst for Kirkenes er grensestasjon mot Russland.

For kommunen er bussene med fiskere og varetransporten som daglig krysser grensen, en stor utfordring.

– Russland har høy smittegrad og dårlig forhold for de smittede. Det er heller ikke etablerte smittesporingsteam der, forteller ordfører i Sør-Varanger Pål Kasper Gabrielsen (SV) til VG.

Busslaster med fiskere over Storskog

Stabile leveranser er en viktig årsak til at russiske fiskefartøyer ligger i nordnorske havner. Bare i Kirkenes ligger det nå 10–15 russiske trålere. Over 300 russiske sjøfolk befinner seg i havnen.

Ved mannskapsbytte kommer busslaster med sjøfolk og fiskere over Storskog. De kjøres til et inngjerdet område på havnen og har landlovnekt i ti dager. Slik løses innreisekarantenen etter grensekryssingen.

MOT ØST: Fra Kirkenes og Sør-Varanger er det ikke langt til Murmansk i Russland. Foto: Sven Arne Buggeland

Ni positive tester

Siden 2. januar har coronatesten på grensen vært obligatorisk.

– I forrige uke hadde vi ni positive tester på importsmitte fra Russland. Det var fiskere som skulle til Tromsø og fikk prøvesvaret der, slik at vi kunne gi stafettpinnen videre, sier Gabrielsen.

For hadde de blitt i Kirkenes, ville neppe den smittede kunne gått i isolasjon og den øvrige besetningen i karantene om bord. Det kan de bare hvis båten har enkeltlugarer med egne toaletter.

Av de 35 som tirsdag var i karantene i Sør-Varanger, hadde 28 innreise fra Russland eller var sjøfolk og andre reisende.

Tas hurtigtester i bruk og svaret kommer med en gang, må Sør-Varanger ivareta alle som tester positivt.

– Skal vi ta oss av alle som kommer med importsmitte, går kommunehelsetjenesten og sykehuset i grus. Vi er allerede i knestående, fordi vi må bemanne, administrere og følge opp teststasjonen på Storskog, sier Gabrielsen.

TÅRN: En norsk grensestolpe i forgrunnen, et russisk overvåkningstårn på andre siden av Grense-Jakobselv i Sør-Varanger. Foto: Sven Arne Buggeland

For og imot hurtigtester

Smittevernlegen i Sør-Varanger sier at den russiske importsmitten bidrar lite til smittespredning i den norske befolkningen, men utfordrer kapasiteten i en liten kommune med få helseressurser.

– Smittevernfaglig er jeg for hurtigtester, beredskapsmessig er jeg imot, sier Drude Bratlien.

Smittevernlegen mener det store problemet er at kommunen ikke kan bortvise coronasmittede russere på grensen.

– Hver gang vi ber om hjelp, blir det sagt at kommunen må håndtere det. Men vi klarer ikke ta oss av fire busslaster som må på karantenehotell, om smitte blir oppdaget på grensen, sier Bratlien.

Gabrielsen mener at Sør-Varanger, som eneste kommune med Schengen-grense, ivaretar en nasjonal oppgave.

– Skal vi ta oss av testingen på grensen, må vi bli tilført mer ressurser. Spesielt gjelder det helsepersonell, vi har ikke folk nok til å gå inn i stillingene, sier ordføreren.

Han opplyser at Sør-Varanger kommune mangler cirka 25 sykepleiere innen kommunal sektor.

– Minnelig løsning ble dyrt

Gabrielsen vet at regjeringen har forsikret at kommunene vil få dekke coronautgiftene, men føler seg ikke helt sikker.

– Vi skulle også få dekket alt under flyktningkrisen i 2015, men da måtte vi gå til sak, fordi staten holdt igjen penger. Det ble en minnelig løsning, men det ble dyrt for oss, sier ordføreren.

Inntil 200 asylsøkere kom daglig syklende over Storjord, inntil grensen ble stengt i november 2015.

MINNE: En enslig sykkel på norsk side av Storskog grensestasjon minner om de mange hundre asylsøkerne som kom syklende fra Russland i 2015. Foto: Sven Arne Buggeland

– Vi tar hele regningen på grensen, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Han legger til at kommunenes utgifter til testing, isolering og sporing dekkes innenfor rammetilskuddet – eller gjennom tilskudd fra statsforvalteren, om det ikke er nok.

– Vi har sagt at ressurser til dette vil vi stille opp med.

– Hva skal kommuner gjøre, om de ikke har nok sykepleiere?

– De må anmode om hjelp gjennom den statlige ordningen som Helsedirektoratet har, med helsepersonell som er tilgjengelig, sier statsråden.

Sør-Varanger har grense også mot Finland. Mandag ble grenseovergangen i Neiden stengt, fordi det ikke er teststasjon der. Gabrielsen har klaget til regjeringen over beslutningen.

– Folk som skal til Tromsø, sparer 10–15 mil på å kjøre gjennom Finland. Vi har grensesamfunn hvor nærbutikken er på finsk side og bedrifter som har finske ansatte. Lappland er et av de få områdene som er gule, påpeker ordføreren.

– Blir ytterligere isolert

Han mener det ikke er rimelig at Sør-Varanger må bruke ressurser på å hva han mener er et nasjonalt ansvar på russergrensen, når konsekvensen er at grensen mot Finland blir stengt med lange omkjøringer og isolasjon som resultat.

Justisminister Monica Mæland (H) opplyser at regjeringen har gjort en konkret vurdering for Finnmark om å holde fire grensepasseringspunkter med testkapasitet åpne.

– Krevende for kommunene

– Men vi ser jo at det er krevende for kommunene å få dette på plass. Helsemyndighetene jobber med å bistå kommunene, slik at man skal ha et tilbud i hvert fall deler av døgnet, sier Mæland.

De øvrige finnmarkskommunene påpeker at smitten i landsdelen stort sett er knyttet til arbeidsinnvandring fra «røde land». Denne utfordringen må håndteres på grensene.

– Grensekommunene må sikres nok ressurser til å ivareta dette ansvaret, skriver Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet i en uttalelse til regjeringen.

Justisministeren svarer at regjeringen har bevilget 650 millioner kroner til testing på grensen.

– Vi finansierer grensekontroll, testkapasitet og karantenehotell for alle grensekommunene, sier Mæland.