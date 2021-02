MÅ BLI STRENGERE: Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen varsler strengere karantene-krav til arbeidsgiverne etter at hver tredje er knepet i brudd med karantene-reglene for utenlandsk arbeidskraft. Foto: Harald Henden

For mange grove karantene-brudd: Nå strammes reglene inn

Arbeidstilsynet har avslørt regelbrudd på karantene-innkvarteringen hos en av tre arbeidsgivere som ble kontrollert i januar. Nå varsler arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innstramninger før grensene kan åpnes igjen.

514 tilsyn på steder med innkvartering av utenlandske arbeidere hos arbeidsgivere og og innleiere av arbeidskraft, avslørte store avvik fra reglene.

Arbeidsgivere som stiller innkvartering til rådighet for arbeidstakere som skal i karantene, må tilby enerom med tv og internett, eget bad og eget kjøkken eller matlevering.

Men 33 prosent av arbeidsgiverne og 22 prosent av innleierne var i brudd med reglene.

Stengte grensene

Siden i forrige uke skal grensene være stengt i 14 dager for arbeidsinnvandrere – bortsett fra for de som utfører samfunnskritisk arbeid.

Nå varsler Røe Isaksen strengere regler og enda flere kontroller med

karantene-opphold som arbeidsgiver står for:

– Så mange avvik og så mange tildels grove brudd hos arbeidsgiverne er helt uakseptabelt. Det er trist for de som er seriøse, at noen ødelegger på denne måten, sier arbeidsministeren til VG.

STRENGT: Øksnes kommune i Vesterålen har innført strengere smittevernregler enn myndighetene anbefaler: 10 dagers isolasjon og to coronatester. Foto: Harald Henden

Det vanligste funnet er at boligene som stilles til rådighet, ikke tilfredsstiller kravene til bad, kjøkken og matlevering. Dermed er risikoen for smittespredning stor, ifølge Arbeidstilsynet.

Flere tilsyn avdekket også at arbeidstakere i karantene ikke var på den oppgitte adressen.

Arbeidstilsynet oppdaget også at sjåfører som flys til Norge, plasseres sammen i privat innkvartering én natt, for deretter å få egne biler som de kjører gods rundt i landet med. Arbeidsgiverne opplyser at karantenetiden kan tilbringes i egen bil, men det er ikke Arbeidstilsynet enig i.

Lover bedre kontroll

– Dette viser at det var riktig å stenge grensene helt i forrige uke, sier Torbjørn Røe Isaksen.

– Det kan godt hende at stengningen vil vare lengre enn to uker. Uansett vil det ikke være fritt fram over grensene heretter. Når det åpnes opp igjen, må vi ha bedre kontroll over hvilke arbeidsreisende som kan få komme til Norge, legger han til.

Han sier at det er avgjørende å holde smittetallene i Norge nede, også når smitten igjen sprer seg i land rundt oss.

– Vi er helt nødt til å få bedre kontroll hvis arbeidsreisende skal få komme inn i landet igjen, sier han.

Obligatorisk karantenehotell

For to uker siden krevde de fire opposisjonspartiene på Stortinget (Ap, Sp, Frp og SV) at regjeringen må sørge for obligatorisk karantenehotell, betalt av arbeidsgiver, for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger.

Regjeringen ble også bedt om å sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse.

Kan stoppe privat innkvartering

Arbeidstilsynet fører kontroll med karantene-innkvartering som arbeidsgivere og innleiere står for. Det kan derfor være enda flere mørketall for de som er privat innkvartert, og som kommunene har et ansvar for å kontrollere.

– Vi jobber nå med er i gang med å vurdere skjerpede regler. Det kan hende at vi skal stramme inn på hvilke arbeidsgivere som får lov til å stå for karantene-oppholdet, og at vi lager et system med forhåndsgodkjenning av karantene-oppholdsstedet. I praksis kan det bety at arbeidsgivere må vise at

de har alt på stell på forhånd, sier Røe Isaksen.

– Vi skal også vurdere om vi skal stenge for privat karantene-innkvartering, slik at det enten blir et sted som arbeidsgiver står for og som er godkjent - eller opphold på karantene-hotell. Strengere sanksjoner er også et tema, sier han.