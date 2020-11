VG-Peil-Logo – Redd for å dra på skolen Hver dag drar Andrine Emilie Eek (18) på skolen med en frykt for å ta med smitte hjem til bestefaren sin på 85 år. Nå vil hun at eksamen skal avlyses, så hun kan ha hjemmeundervisning. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 02. november, kl. 15:00 Selma Heiberg Hellstrand VG har snakket med videregåendeelevene Chinemerem Linda Nwakamma, Nancy Effah, Andrine Emilie Eek og Ine Marie Edquist Berg. Alle fire bor med noen i risikogruppen , og gruer seg derfor til å dra på skolen. Samtidig tør de ikke ha hjemmeundervisning, i frykt for å gjøre det dårlig på eksamen. Selma Heiberg Hellstrand

Ber om at eksamen avlyses for avgangselever på VGS

Elevene ønsker at det kun skal bli satt en standpunktkarakter i år.

Fra venstre: Chinemerem Linda Nwakamma, Andrine Emilie Eek, Nancy Effah, Ine Marie Edquist Berg Foto: Selma Heiberg Hellstrand

På den måten kan hver enkelt lærer ta hensyn til at noen har måttet ha hjemmeundervisning. En nasjonal eksamen vil ikke kunne ta hensyn til det, mener de.

De mener også at skolene i Norge har blitt påvirket av coronaviruset i ulik grad, og at det er en skjev fordeling av hva slags undervisning elevene har fått.

– Jeg føler meg utrygg når jeg drar på skolen. Jeg er redd for å sitte på et bord med andre mennesker selv om vi holder en meters avstand, fordi jeg vet at det har vært flere smittetilfeller på skolen her, sier Andrine Emilie Eek.

Elevene går på Akademiet VGS Ypsilon i Drammen hvor det har vært to smittetilfeller. Rektor Hilde Dramdal forteller til VG at noen elever har måttet gå i karantene på grunn av smitten.

Andrine Emilie Eek er redd for å ta med smitte hjem til bestefaren sin. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Redde for å gå glipp av undervisning

Ine Marie Edquist Berg sier at det er vanskelig å være på skolen når man er redd for å ta med smitte hjem.

– Mange av oss har foreldre og besteforeldre i risikogruppen som gjør at kanskje ikke alle dagene på skolen er like enkle. Du klarer ikke jobbe med matte, fordi du tenker at skolen ikke er trygg, sier Berg.

Alle fire har fått tilbud om hjemmeundervisning fordi de bor med noen i risikogruppen, men de har takket nei fordi de er redde for å gå glipp av viktig fagstoff til eksamen.

– Det er vanskelig å ha hjemmeskole med god samvittighet når man vet at det er bedre å være på skolen. Men samtidig så er du så glad i de hjemme og vil ikke smitte dem, sier Chinemerem Linda Nwakamma, som bor med bestemoren sin.

Dramdal forstår at elevene er bekymret. Samtidig sier hun at smittevernsreglene på skolen fungerer godt. Selv om skolen har hatt tilfeller av smitte har ingen elever blitt smittet på skolens område.

Akademiet VGS Ypsilon i Drammen følger smittevernstiltakene nøye. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Statssekretær Anja Johansen (V) skriver i en mail til VG at hun forventer at eksamen gjennomføres innenfor de gjeldende smittevernreglene. Hun skriver at ingen skal være bekymret for å gå glipp av viktig undervisning på grunn av smittefaren.

– Elevene skal få den undervisningen de trenger, og skolen skal legge til rette for at alle kan være like godt forberedt til eksamen, uansett om man er på skolen eller får hjemmeundervisning, skriver Johansen.

Rektor ved skolen Hilde Dramdal sier at hjemmeundervisning ikke er optimalt, og at det aldri kan bli like bra som å møte opp på skolen.

Andrine Emilie Eek og Chinemerem Linda Nwakamma vil helst ha hjemmeundervisning, men er redd for å gå glipp av viktig fagstoff til eksamen. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Lærer mindre med hjemmeundervisningen

De fleste elevene i Norge hadde hjemmeundervisning da landet stengte ned i mars. En undersøkelse fra NOVA ved OsloMet viser at 6 av 10 elever i alderen 13 til 19 år sa at de lærte mindre med hjemmeundervisningen da skolene stengte.

Nær halvparten av elevene var fornøyd med hjelpen de fikk av lærerne, men fortsatt sier hver fjerde elev at de er direkte misfornøyd med hjemmeskolen.

Nwakamma ble smittet av coronaviruset, og var lenge i karantene med hjemmeundervisning. Hun sier at lærerne var flinke til å legge tilrette for situasjonen, men at hun likevel har mye fagstoff å ta igjen.

– Ikke bare er man så syk at man ikke får jobbet med det man skal, men i tillegg så er det noe med å ikke kunne stille læreren direkte spørsmål og kunne være med i timene, sier hun.

Rektor ved skolen forteller at de bruker digital hjemmeundervisning for dem som er hjemme.

– Noen ganger legger lærerne ut ressurser, eller at de legger ut foredraget sitt digitalt. Eller så kan det være at man deltar under teams og at elevene har tilgang til læreren på teams, sier Dramdal.

Leder i Elevorganisasjonen Kristin Schultz mener at eksamen bør avlyses. Foto: Ida Pollestad Brunes/ Elevorganiasjonen

– Må legge fra oss eksamensklimakset

Elevene som gikk ut av videregående i fjor, det såkalte «coronakullet», fikk rekordhøyt snitt fordi de slapp å ha eksamen.

– Normalt får mange av elevene noe dårligere karakterer på skriftlig eksamen enn i standpunkt. Avlyst eksamen er derfor noe av forklaringen på bedre snitt, men ikke hele, skrev Kunnskapsdepartementet i sin forklaring på dette.

Elevorganisasjonen mener at eksamen bør avlyses i år også. Leder Kristin Schultz sier at elevene har et uforutsigbart år i vente, og at det er mye fravær på grunn av coronasituasjonen.

– Vi må bruke mange andre undervisningsmetoder enn det vi er vant med. Så vi må legge fra oss det eksamensklimakset for å ha mulighet til å tilpasse også dette året slik at vi sikrer at alle elever får en sluttkompetanse og vurdering i alle fag, sier hun.

Anja Johansen skriver at hun forstår at en del elever er urolige for hvordan skolehverdagen er, og hvordan det blir med eksamen som følge av coronapandemien.

– Vi har foreslått å endre fraværsreglene ut året slik at elever ikke skal føle seg tvunget til å gå på skolen selv om de er syke. Da kan vi bidra til at medelevene kan ha undervisning fysisk på skolen, skriver hun.