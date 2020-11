VED GODT MOT: Ksenia er en av de første som ble sendt til coronahotell etter at regjeringen strammet inn. Hun tar det hele med godt humør. Foto: Privat

Ksenia sitter på coronahotell: − Bedre enn fengsel

I stedet for kjæresten, ble russiske Ksenia møtt av politi som geleidet henne til karantehotell ved rullebanen.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har spist opp all kaviaren jeg tok med til kjæresten min, sier russiske Ksenia Monks over telefonen til VG onsdag kveld.

Det har vært et ritual å ta med seg den russiske delikatessen hver gang hun besøker kjæresten i Norge. Men på Comfort Hotel Runway har hun ikke kjøleskap, så da måtte hun ta saken i egne hender.

Ksenia, som er engelsklærer i Russland, skal besøke kjæresten sin for første gang siden mars. Hun landet uheldig nok på norsk jord mandag, samme dag som regjeringen strammet inn karantenereglene.

Nå må alle fra røde land, med noen unntak, fremvise negativ test og bo på hotell ti dager før de slipper ut.

LES OGSÅ: Hvem, hvor og når - dette må du vite om karantenehotellene.

Kaotisk

– Det hele begynte som en skrekkfilm. Det var tåkete vær, ingen visste hva som skjedde og plutselig begynte folk å forsvinne, sier hun om scenen da politiet nektet flere å komme gjennom passkontrollen på Gardermoen.

TWIN PEAKS: Den første dagen fikk Ksenia en skrekkfilm-følelse av hotellet. Nå trives hun. Foto: Privat

les også Elleve måtte på corona-hotell etter ankomst fra Polen: – Fikk ingen informasjon

Hun var blant de heldige som hadde papirene i orden, og ble sendt til et Clarion-hotell med syv andre. Her ble hun møtt med et luftig hotellrom, store vinduer, vin og fruktfat.

– Jeg sendte bilder til mamma, og hun sa at hun også ville være på coronahotell, haha.

STARTET GODT: Det første døgnet bød på fruktfat, vin og gourmetmat. Så bar det av gårde til Comfort Hotel Runway. Foto: Privat

Lite visste hun at hun dagen etter skulle hentes, og sendes til Comfort Hotel Runway:

– De tok passene våre og ga oss romnøkler. Rommet var kaldt, det har et bitte lite vindu mot rullebanen, og jeg kan se flyene ta av 100 meter unna.

– Men i dag så jeg en mann klemme et tre utenfor vinduet mitt. Det var koselig.

Nå har hun summet seg, blitt vant til hotellet og prøver å se det positive i det.

– Det er bedre enn fengsel, der de har køyesenger og alt mulig.

forrige





fullskjerm neste MØRKT: Fra det lille vinduet på rommet, har Ksenia full oversikt over fly som tar av og lander.

Fratatt pass

Hun opplever at den norske staten sitter barnevakt for dem, og mener hun ville blitt plassert langt verre steder hadde det vært i USA eller hjemlandet. Hun forteller at hun føler seg ivaretatt av både vakter, hotellansatte og politiet, og setter pris på alt de gjør.

– Og myndighetene gir meg iallfall en mulighet til å komme inn i landet, og møte kjæresten min.

Samtidig er det en ting hun stusser på:

– Hvor er passet mitt?

På rommet møtte hun på denne meldingen: «Regjeringen har gitt politiet myndighet til å gi bøter eller fengsle dem som ikke følger karantenereglene. Det vil ikke bli noen vasking av rom mens dere er der. Maten vil bli levert til rommet tre ganger hver dag: Frokost klokken 08.00, lunsj klokken 13.00 og middag kl. 18.30. Hvis du har symptomer på covid-19, ring ned til resepsjonen. Nyt oppholdet!»

Kommunaldirektør for helse i Ullensaker kommune, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, svarer følgende på spørsmål om hvorfor gjestene på karantenehotellet ble fratatt passene sine:

– Det er synd om de reisende har oppfattet at passet blir fratatt dem. Ullensaker kommune har verken ønske om eller hjemmel til å frata gjestene passet deres, og de har mulighet til å beholde passet sitt om de ønsker det, sier kommunaldirektøren i et skriftlig svar.

– Kommunen har oppfordret hotellet til oppbevare gjestenes pass, med det formål å kunne påse at hotellets gjesteregister til enhver tid er korrekt. Dette er spesielt viktig i situasjonen vi er i nå og arbeidet vi gjør med testing og smittesporing, å påse at gjestene overholder karantenebestemmelsene, samt varsling til politiet dersom karantenereglene brytes.

REGLER: «Regjeringen har gitt politiet myndighet til å gi bøter eller fengsle dem som ikke følger karantenereglene» står det på skrivet hun fikk da hun ankom hotellet. Foto: Privat

Amerikanske Tanner: Visste ikke om de nye reglene

Kravene om hotellkarantene og negative prøvesvar for alle som ankommer Norge fra utlandet, har skapt en del forvirring.

Tanner McCain er en av dem som mener reglene er forvirrende. Han er naboen til Ksenia på hotellet og skal besøke sin norske kjæreste, og er fortvilet fordi han trodde han kunne være i karantene med henne hjemme. Problemet er at Tanner egentlig skal reise tilbake 23. november – om drøye ti dager.

FORTVILET: Tanner Mccain og kjæresten Katina prøver nå å finne ut av hva de skal gjøre. Tanner har nemlig returbillett dagen etter han slipper ut av karantenehotellet. Foto: Privat

– Det betyr at jeg bare får en full dag med henne.

Kjæresten Katina kom på hotellet onsdag. Etter å ha tryglet Sivilforsvaret, fikk han lov til å se henne. Med to meters avstand, under full overvåkning av vaktene:

– Det var følelsesladet og stressende. Vi brukte tiden på å prøve å finne ut hva vi skal gjøre.

Han er kritisk til at reglene er så uklare, og mener det er ulogisk at ikke han og kjæresten kan være i karantene sammen.

– Spesielt når utenlands-studentene har lov til å komme tilbake uten å bo på hotell. Det føles urettferdig, sier han.

les også København-student Julie (23) får ha julekarantene hjemme: – En kjempelettelse

Ksenia derimot ser lysere på oppholdet.

– Jeg kommer til å sette pris på friheten etter dette.

Om syv dager slipper hun ut. Med en regning på 5000 kroner.

Publisert: 12.11.20 kl. 16:09 Oppdatert: 12.11.20 kl. 16:38

Mer om Coronaviruset Karantene Hotell