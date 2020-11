PÅ JOBB: Tommy Niska og samboer Trine Albrigtsen. I coronaperioden har Niska vært på jobb fra 08:00 til 24:00, ifølge samboeren. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Da smitten kom, sluttet gjestene å komme: − Gikk fra kjempebra til ingen omsetning på et døgn

HAMMERFEST (VG) Med strenge nasjonale krav og gjester som holder seg hjemme, er Tommy Niska redd for at hans livsverk skal smuldre opp.

– Denne bransjen er glemt i det hele. Det må på plass noen bedre kompensasjonsordninger, hvis ikke vil det dø ut – særlig for dem som bor her, sier Tommy Niska til VG.

Han står midt i det store, tomme lokalet til et underholdningssenter i Hammerfest sentrum, som består av restauranten og scenen Slakteriet, Hammerfest bowling, og Sot bar og burger.

Bowlingen var det første som ble åpnet for to år siden. Sist ut var Slakteriet, som ble åpnet i juni – midt under coronapandemien. Først klarte de seg bra med kreative løsninger, og hjemkjøring av mat. Men da coronautbruddet kom til Hammerfest, sluttet også gjestene å komme.

– Vi gikk fra en kjempebra omsetning til ingen omsetning på et døgn. Nå er det helt stille.

– Hva gjør dere nå?

– Nei, hva gjør vi nå?

TOMT: Niska sier han synes han ser folk bevege seg mindre ute i gatene i Hammerfest enn før. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Har ikke lyst til at det skal gruses

En gjest kommer inn døren, og Niska skynder seg bort for å ta dem imot. Samboer Trine Albrigtsen står og gjør klart til å ta imot et selskap med åtte barn som skal feire bursdag.

– Barnebursdagene er det ene som ikke har blitt kansellert, så det er litt artig. Kanskje folk tenker det tryggere å ha det ha ute der man kan ha avstand, sier hun.

Hun ser bort på Niska som hjelper gjestene i den andre enden av lokalet.

– Når du har lagt så mye ned i et sted, og bygget stein på stein, så har du ikke lyst til at det skal gruses.

Ved siden av å drive utested, har Niska et sveisefirma og er ungdomsarbeider. Han og Albrigtsen har gjort mye av jobben med å bygge stedet selv.

Niska forteller VG om hvordan han har gjort sveisearbeidet, mens samboeren har plukket ut malingen. Tømmeret de har brukt i baren er tatt fra en gammel hytte som sto borte i sentrum tidligere.

– Dette har vært en stor drøm jeg har hatt siden jeg var liten gutt: Å lage et underholdningssenter i Hammerfest. For det trenger vi: Det er mørkt, det blåser, det er glatt og dyrt. Så vi trenger en plass å trekke inn og være sosiale. Det er så viktig å skape bolyst og at folk ønsker å være igjen i byen, sier Niska.

PRIVAT ROM: Her skal det holdes barnebursdag senere på kvelden. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Tøft med nasjonale restriksjoner

Det har kommet noen få gjester inn i lokalet, men det er nesten tomt. Til sammen er utestedet på nesten 1600 kvadratmeter, ifølge Niska.

Det er plass til 400 mennesker i i Slakteriet, som er en kombinert restaurant og konsertscene, Hammerfests eneste. Underholdningssenteret har også Hammerfests eneste bowling. Medregnet Sot, er det totalt plass til totalt 600 gjester – 200 med coronarestriksjoner, ifølge Niska.

De nasjonale restriksjonene og tidlig stenging har vært vanskelig å forholde seg til, forteller han.

– Når du er nyoppstartet er du veldig avhengig av å få tak i gjester. Men alle disse tingene jobber mot deg. Nå er det smitte her, så da er det litt enklere å akseptere. Men her i sommer da jeg så at ting fungerte som normalt ellers så var det tøft, sier han.

Med færre stoler og en meter avstand prøver Niska å legge til rette for at mindre selskap kan komme til det tredelte utestedet. Men når folk er redde for smitte, holder de seg hjemme.

– Vi hadde faktisk en konsert her på lørdag med 30 gjester, så det var godt spredt. Det var et band fra Oslo – skikkelig hardcore rock, sier Niska.

– Tjente dere noe på det?

– Neineinei, det var minus. Men da viser vi at vi er her. Så nå må vi overbevise kundene om at det er trygt å komme hit.

KRISESTAB: Mens VG er på besøk holder Niska krisestab med lydmikser Lasse Antonsen og bookingansvarlige Kai G Dahl. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Hadde en smittet gjest

Smitteutbruddet i Hammerfest i oktober har vært knyttet til sykehuset. Det har også vært et smittet selskap til stede på Slakteriet, forteller Niska.

– Ingen ble smittet. Verken de ansatte eller gjestene. Så da virker det, i hele det rare bildet vi opplever nå. Vi har gode rutiner. Det er jo en stor verdi for oss å vite.

Niska har samtidig fulgt bekymret med på hva som skjer i Oslo, der utestedene nylig fikk nye, strengere regler å forholde seg til. Han er klar på at skulle det skje i Hammerfest, vil det bety kroken på døren for ham.

– Kommer de restriksjonene hit er det over for oss her, da må vi bare rett og slett legge ned. Da går det mot styrt konkurs.

Dette er noe han tenker mye på.

– Når det kommer så sterke restriksjoner sørpå, hvor lang tid tar det før de kommer nordover? spør han.

Den økonomiske smellen etter utbruddet på sykehuset, og rundt 20 avlyste julebord de siste ukene har vært stor. Mens VG er på besøk, kommer bookingansvarlig og lydmikser for å holde krisestab om tiden fremover.

– Jeg føler jo at når jeg går i byen går folk jeg ellers prater med litt rundt – man blir litt redd. Da har vi mange nye barrierer som vi som utested må bryte.

Denne kvelden kommer et privat selskap på ti fra en bedrift for å spise sammen, alene i Slakteriet med plass til 400.

– Vi kan ikke gi ikke opp. Vi er nordfra, og når ting er tøffest gir vi ekstra gass. Vi må holde hjulene i gang helt til det ikke er rom for å gjøre det, sier Niska.

PRIVAT LAG: 10 Kolleger i Mørenot Aquaculture møtes til middag. Gjestene sitter alene i Slakteriet. Foto: Gabriel Aas Skålevik

