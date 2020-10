SNAKKET UT: Tom Hagen ga sitt første intervju til media etter at han ble siktet for drap på kona, Anne-Elisabeth. Foto: Privat

Slik brøt Tom Hagen tausheten

I et følelsesladd intervju med Dagsrevyen har Tom Hagen for første gang siden han ble siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen snakket med pressen.

– Det har vært to vanskelige år. Tomhet er et ord. Hun skulle vært her, men det er hun ikke, sier Hagen til NRK.

I intervjuet må en gråtkvalt Hagen ta flere pauser. Han åpner opp om hvordan han opplevde dagen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Han var på jobb og lovet kona å ringe klokken 10. Da hun ikke tok telefonen, ringte han mange ganger og fikk en dårlig følelse. Da han dro hjem var ikke kona å finne. Isteden fant han til slutt trusselbrevet på en stol i gangen.

BAKGRUNN: Lørenskog-saken to år.

I det han leser opp trusselbrevet, måtte han ta en ny pause.

Senere i intervjuet blir han konfrontert med drapssiktelsen og hvordan han opplevde dette. Han sier det kom som «et voldsomt sjokk» ettersom han følte han hadde et godt samarbeid med politiet frem til da.

– Har du gjort det? Spør journalisten.

– Nei, svarer Hagen.

Han gjentar samme svar på spørsmål om hvorvidt han spilte en rolle i drapet.

Visste ikke om skilsmisse-søk

Hagen beskriver kona som et fantastisk fint menneske. Han sier de hadde hatt sine bølgedaler som alle andre par, men han kjente ikke til skilsmisse-papirene kona hadde signert som politiet fant da de ransaket boligen.

Politiet har en teori om at ekteskapsproblemer kan være et motiv for Tom Hagen. Politiet mener flere spor kan tyde på at hun ville forlate ham, deriblant eldre separasjonspapirer og vitnemål fra personer som kjente til Anne-Elisabeth Hagen.

– Det visste jeg ikke om før jeg fikk se det. Så det har de funnet oppi en skuff eller et skrin, sier Hagen på spørsmål om skilsmissepapirene. Han sier videre at han ikke tror kona ville skilles.

På spørsmål om hvorfor han velger å stille til intervju, sier han at han håper på å få tips i saken. Han sier han fortsatt har håp om å se kona igjen, men at han er «realist» og at håpet svinner.

Ennå ikke avhørt

Milliardær Tom Hagen er ennå ikke avhørt av politiet i forbindelse med siktelsen, som politiet bekrefter overfor NRK at de opprettholder.

To år er gått siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Ifølge politiets drapshypotese har Tom Hagen selv hatt en rolle i Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Samtidig mener politiet at flere spor i saken peker mot at han i så fall må ha hatt medhjelpere. En mann i 30-årene er siktet i saken, men han nekter å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Politiet sier at de fortsatt mener det er mulig å løse saken. Ifølge politiet har de i jakten på å finne henne kartlagt 122 steder i både Norge og utlandet.

