SAVNET OG SIKTET: Ekteparet Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

Hagen-støttespillerens oppgjør med politiet: − Fullstendig skivebom

En av Tom Hagens nære støttespillere forteller nå for første gang hvorfor han mener det er utenkelig at milliardæren står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Nå nettopp

Lørdag er det to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra huset sitt i Lørenskog, 31. oktober 2018.

I løpet av de snart seks månedene som har gått siden Tom Hagen ble pågrepet og siktet for å ha drept kona, har VG forsøkt å få Tom Hagen selv, hans voksne barn eller andre nære venner og støttespillere til å stå frem med deres syn på saken.

Nå tar en av Tom Hagens nærmeste støttespillere bladet fra munnen. Mannen, som har vært i flere politiavhør, mener at den kriminelle handlingen som er begått mot Anne-Elisabeth «strider mot Tom Hagens personlighet».

– Alt ved dette rigget peker vekk fra Tom Hagen. Med hånden på hjertet, Tom har ikke noe med forsvinningen å gjøre, sier støttespilleren, som har et sterkt ønske om å forbli anonym.

Bakgrunn: Lørenskog-forsvinningen måned for måned

– Utenkelig

Det såkalte rigget han viser til består blant annet av planlegging, et trusselbrev, krav om millioner i kryptovaluta og kryptert kommunikasjon. Hagen gir på sin side uttrykk for å være «analog» og at han har dårlige dataferdigheter.

Han liker best papir, og han får angivelig hjelp til å skrive ut e-poster, som han leser på papir. For noen år siden hadde han en iPhone, men på forsvinningstidspunktet brukte han en gammel Nokia mobiltelefon.

Dette er blant en rekke forhold som peker bort fra Hagen som gjerningsmann, mener hans støttespillere.

– Tom Hagen er både glad i og avhengig av Lisbeth. Han står nær sine barn og er svært opptatt av og begeistret for sine barnebarn. At han skulle frarøve dem deres mor og bestemor er utenkelig, sier støttespilleren, som har et nært forhold til kraft- og eiendomsmilliardæren.

Hagen-barna savner moren: «Mimmi er hjertet og navet i familien»

31. oktober 2018 dro Tom Hagen på jobb rundt klokken ni. Klokken 09.14 var Anne-Elisabeth i sin siste telefonsamtale. Ektemannen ringte henne flere ganger i løpet av dagen uten å få svar. Ved 13.30-tiden kjørte han hjem, fordi hun ikke svarte.

Da skal kona ha vært borte, og i huset lå det et trusselbrev som krevde ham for millioner i kryptovaluta, har han forklart. Klokken 14.07 varslet han politiet, før han møtte dem på en bensinstasjon i nærheten.

Her er hele trusselbrevet:

forrige











fullskjerm neste

Ifølge politiets drapshypotese har Tom Hagen selv hatt en rolle i Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Samtidig mener politiet at flere spor i saken peker mot at han i så fall må ha hatt medhjelpere. En mann i 30-årene er siktet i saken, men han nekter å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Les også: Slik er Tom Hagens video-alibi

Hagens støttespiller har ikke lenger tillit til i etterforskningsledelsen i Øst politidistrikt i denne saken.

– Tom Hagen stoler kun på folk han kjenner når det gjelder avgjørende spørsmål. Her skulle han nærmest ha lagt sitt liv i hendene på vilt fremmede kriminelle mennesker. Det er ikke til å tro, sier støttespilleren.

Han kaller det for ett av mange logiske sammenbrudd i politiets hovedhypotese.

– Tom Hagen gjør ikke avtaler på områder han ikke forstår i detalj, og her skulle han gamble på løsninger innen kryptovaluta som han ikke skjønner seg på, utdyper han, og fortsetter:

– Dette er en bortføring som er grundig planlagt over lang tid, nærmest med militær presisjon. Om Tom sto bak, ville han spontant ha gått på teater med Anne Elisabeth kvelden før? Det henger ikke på greip. I tillegg ville det være absurd å planlegge at ens eget hjem skal bli et åsted for en kriminell handling.

Venneparet til VG: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld før hun forsvant

SPISTE MIDDAG HER: Kvelden før forsvinningen spiste Hagen-ekteparet på restaurant Brasserie Hansken i sentrum av Oslo sammen med et vennepar. Foto: Helge Mikalsen

– Et robust ekteskap

Politiet har en teori om at ekteskapsproblemer kan være et motiv for Tom Hagen. Politiet mener flere spor kan tyde på at hun ville forlate ham, deriblant eldre separasjonspapirer og vitnemål fra personer som kjente til Anne-Elisabeth Hagen.

Dette stiller Hagens barn og støttespillerne seg uforstående til.

– Hvis Lisbeth virkelig ville gå, kunne hun bare ha gjort det. Personer som har kommet på kant med Tom Hagen i nyere tid, har han i ettertid bevisst forsøkt å ha et godt forhold til, og lykkes med det, sier støttespilleren.

Tom Hagen har i avhør vedkjent at det var opp- og nedturer i ekteskapet, særlig knyttet til en konflikt fra 90-tallet. Men han avviser i avhør at det var snakk om skilsmisse.

– Barna forteller om et robust ekteskap. Det har tross alt vart i 50 år, og barna har gode minner fra oppveksten men også fra den siste tiden før forsvinningen, forteller barnas bistandsadvokat Ståle Kihle.

– De aller nærmeste forteller at det ikke var noe som tydet på at det noe galt i forholdet da Lisbeth forsvant. Det var heller ikke tema i mor-datter-samtaler, sier Kihle.

Les også: Politiet har kartlagt 122 steder i jakten på Anne-Elisabeth Hagen

BORTE: Anne-Elisabeth Hagen blir av venner og familie kalt Lisbeth. Hun har vært savnet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

– Tom er ikke A4

Før Hagen ble pågrepet, sendte han en rekke e-poster til politiet med sine teorier om saken. På pressekonferansen hvor siktelsen mot Tom Hagen ble presentert, omtalte politiet saken som et planlagt drap.

Les også: Sendte e-post til politiet dager før pågripelsen

De mente Hagen hadde drevet med bevisst villedning, og her peker politiet blant annet på e-postene, ifølge VGs opplysninger.

– Å kalle det villedning er fullstendig skivebom og blodig urettferdig. Dette er en mann som har forsøkt å hjelpe til så godt han kan med å finne ut hva som har skjedd med sin egen kone. Han kommuniserte slik politiet ville ha det. Politiet ønsket ikke noe dialog eller samarbeid. Men de oppfordret ham til å skrive notater om saken, og det gjorde Tom, opplyser Hagens støttespiller, som mener at det er uheldig at politiet aldri har forsøkt eller klart å bli kjent med Tom Hagen.

– Om de hadde gjort det, ville de ikke ha endt opp med feil teori og en håpløs siktelse. Tom er ikke A4, og det må man forstå. Det tragiske er at politiet med sitt tunnelsyn kan ha ødelagt muligheten for å få svar på hva som faktisk har skjedd med Anne-Elisabeth, sier støttespilleren.

Tom Hagen i ny melding til motparten: Jeg vil betale

ÅSTED: Politiet har gjort grundige undersøkelser i ekteparets hus i Sloraveien i Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad, VG

Mannen som har kjent Tom Hagen og hans familie i mer enn 30 år, er bekymret for Hagen-familien:

– Ikke bare er Anne-Elisabeth borte. Barn og barnebarn opplever i tillegg at deres far og bestefar feilaktig er beskyldt for å være den som står bak. Det er knapt mulig å sette seg inn i de påkjenninger denne familien står i.

Flere av Tom Hagens støttespillere omtaler Hagen som mediesky. Hvis han virkelig hadde planer om å gjøre en forbrytelse, er det fullstendig ulogisk å gjøre det til tidenes største norske mediesak, påpeker personer i kretsen rundt Hagen-familien.

– Tom Hagen tilhører en generasjon som har tiltro til rettsvesenet og norsk politi. Selv i de mørkeste stunder skal han ha sagt at «politiet løser saken, til slutt», sier støttespilleren.

Les også: Tom Hagen fikk flytte hjem

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

To år etter forsvinningen sier politiet at de fortsatt mener det er mulig å løse saken. Ifølge politiet har de i jakten på å finne henne kartlagt 122 steder i både Norge og utlandet.

– Saken er under etterforskning, og det er fortsatt en rekke sentrale spørsmål politiet ikke har konkludert på. Drapshypotesen fremstår slik vi ser det som den mest sannsynlige, men kidnappingshypotesen er ikke lagt bort. Etter politiets vurdering er det skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for medvirkning til drap, noe domstolen også var enig i så sent som i juni 2020, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til VG.

Hun sier at politiet utover dette ikke ønsker å kommentere mistankegrunnlag eller bevisvurderingen i saken.

I svaret sitt viser hun til avgjørelsen fra Nedre Romerike tingrett i juni i forbindelse med at politiet ønsket å få ransake Hagen-familiens hytter på nytt. En måned tidligere slo Eidsivating lagmannsrett fast at det ikke var skjellig grunn til mistanke – og Tom Hagen ble dermed løslatt.

Publisert: 31.10.20 kl. 19:12