FIKK CORONA-ALARM: Statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sendte onsdag brev til Arbeidsdirektoratet. Foto: Fredrik Solstad

Solberg varslet om at coronasyke tvinges til å jobbe – beordrer flere tilsyn

Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim pålegger Arbeidstilsynet å jakte arbeidsgivere som tvinger arbeidere som er corona-syke eller i karantene, på jobb.

– Arbeidstilsynet har fått beskjed om at de må ut på flere tilsyn for å slå ned på tilfeller hvor smittevernreglene ikke følges og ansatte tvinges til å jobbe selv om de er i karantene eller er syke, sier Asheim til VG.

Hans departement sendte onsdag brev til Arbeidstilsynet hvor de viser til at coronaepidemien har økt betydelig den siste tiden. Arbeidstilsynet bes om å «øke kontrollen av arbeidsgivers ivaretakelse av arbeidstakernes smittevern innenfor bransjer og yrkesgrupper hvor smitte er en særlig risikofaktor».

– Varslet

Det som utløste alarmen, var et varsel fra den katolske kirken i Norge.

– Vi møtte innvandrerorganisasjoner og andre organisasjoner i forrige uke, hvor corona-erfaringene ble diskutert. Der varslet representanter for den katolske kirke om at polske arbeidstakere i bygg, anlegg og restaurantbransjen tvinges å gå på jobb, selv om de er syke med symptomer på corona, sier Erna Solberg.

TO METERS BILDE: Erna Solberg og Henrik Asheim poserer, to meter fra hverandre, foran de store vinduene mot nord, på statsministerens kontor ved Akershus festning. Foto: Fredrik Solstad

Hun tok etter det møtet et initiativ overfor arbeids- og sosialminister Asheim.

– Vi kan ikke ha det slik at folk blir presset på jobb når de er syke: Både av hensyn til dem selv, men også fordi de risikerer å smitte andre. Det må det bli satt en stopper for, sier Solberg.

– Hva vet dere om omfanget?

– Det vet vi for lite om. Arbeidstilsynet skal prioritere nettopp denne type kontroller for å avdekke hvor omfattende dette alvorlige problemet er. Nå er vi særlig opptatt av at Arbeidstilsynet trår til for å sikre smittevernet til arbeidstakere i særlig utsatte bransjer og yrkesgrupper, sier Asheim.

– Presser de ansatte

Vi møter de to på Statsministerens kontor, hvor coronakrisen og statsbudsjettet er de to prioriterte sakene på bordet.

– Vi tror at de seriøse bedriftene vil like denne offensiven, fordi de er opptatt av å bidra i dugnaden. Men det er dessverre mange useriøse aktører der ute, som ikke har den samme innstillingen: De forsøker å utnytte støtteordningene - og for å tjene penger presser de ansatte som ikke burde vært på jobb, til å jobbe, sier statsministeren.

Hun legger til:

– Men selv om de store og seriøse har alt på stell, så er det mange underleverandører i mange bransjer, som ikke har det. De skal vi sjekke. Og det er slik at det også pålegger hovedentreprenør å sørge for at selskapene de leier inn, følger smittevernreglene.

Asheim sier mer tilstedeværelse fra Arbeidstilsynets side fremover, også kan ha andre effekter.

– Når de skal sjekke om folk presses til å jobbe mens de er syke, så vil de jo kunne oppdage andre forhold som bryter med arbeidsmiljøloven.

- Kan bli langvarig, men også kortvarig

Solberg sier de følger smitteutviklingen fra nøye.

– Vi ser at det var en stor nedgang i Oslo i dag, sammenliknet med i går, men vi må se litt større trender over utviklingen mellom uker. Men det kan se ut som om den eksplosive veksten har stanset noe opp. Klarer vi å stanse denne bølgen nå, så vil vi raskere kunne åpne treningssentre og andre som nå er blitt stengt ned.

SØR-KOREANS VIDEO: Erna Solberg viser en video hun har fått av sør-koreanske myndigheter, for å markere bærekraftsmålene til FN, som Solberg har hatt sentral rolle i. Den avsluttes med taktfaste rop «Norge, Norge, Norge» hvor en stor gruppe sørkoreanere holder opp en laks. - Den er helt fantastisk, sier Solberg. Asheim følger imponert med. Foto: Fredrik Solstad

Hun ber deg derfor om å holde deg mest mulig hjemme den nærmeste tiden.

– Dette kan bli langvarig, men det kan også bli kortvarig. Det avhenger av om folk følger de nye strenge reglene som er innført. Gjør de det, så kan det bli kortvarig. Og begynner det å nærme seg en vaksine utpå nyåret, sa kan det hende vi ser en ende på dette, sier Solberg.

Publisert: 12.11.20 kl. 12:58