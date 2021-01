STUDENTBY: I blokkene i Fantoft studentby i Bergen bor det rundt 1600 studenter. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Coronalivet i studentbyen: «Det har vært et ganske jævlig år»

BERGEN (VG) I disse blokkene bor det 1600 studenter. Inne på de små hyblene er det mange som har det vanskelig etter et halvår med fjernundervisning og lite sosial kontakt.

– Det er ensomt for mange. Heldigvis har vi hverandre, sier lærerstudentene Ole Valentinsen (20) og Annelin Hovda (19) fra Karmøy i Rogaland.

Ole bor på hybel i studentbyen på Fantoft i Bergen, mens Annelin bor i kollektiv med to venninner et par kilometer unna. I oktober måtte kjæresteparet i hjemmeisolasjon etter at begge fikk påvist coronasmitte.

– Vi satt i karantene på hybelen min i ti dager. Det var ikke noe kjekt, men heldigvis fikk vi ikke alvorlig sykdom, sier Ole.

BEGGE BLE SMITTET: På denne vesle hybelen satt Ole Valentinsen (20) og Annelin Hovda (19) i karantene i fjor høst etter at begge fikk påvist corona. Foto: Paul S. Amundsen/VG

I en undersøkelse som ble publisert i november i fjor, svarte 3 av 5 studenter at de hadde blitt mer ensomme under pandemien.

Øystein Sandven er sjefpsykolog i studentsamskipnaden Sammen, som eier og driver Fantoft Studentboliger – og en rekke andre studentboliger og tilbud på Vestlandet.

Sandven sier at psykologtjenesten hadde en voldsom pågang i august og september, men at det avtok utover høsten.

– Bare i august hadde vi nesten 400 henvendelser. Pandemien har nok vært ekstra krevende for studenter som har kommet til et nytt studiested, uten noe nettverk. Mange har ikke fått etablert sosiale arenaer, og ikke oppnådd en forankring på studiestedet.

Ole Valentinsen og Annelin Hovda var allerede på plass i Bergen for å starte opp igjen lærerstudiene etter juleferien da statsminister Erna Solberg kunngjorde skjerpede coronarestriksjoner 3. januar.

– Vi hadde fått beskjed om at vi skulle møte på skolen mandag. Det var en nedtur, men egentlig var vi forberedt på at det kunne komme nye tiltak etter juleferien, sier Ole.

Flere hjelpetiltak Dette er noen av tiltakene studentsamskipnaden Sammen har gjennomført for å hjelpe studentene: God start – opplegg ved semesterstart i august. Ble laget i ulike varianter, tilpasset ulike scenarioer og behov.

Opprettelse av Sammen Pratelinje. Her kan studenter ringe hvis de savner noen å prate med, har spørsmål eller bekymringer.

Prosjekt Gå Sammen – organiserte turgrupper (i smittevennlige størrelser) på alle studiesteder, som studenter enkelt kan melde seg på.

Fellessamling for studenter i julen på Fantoft 1. juledag og 1. nyttårsdag – kaffe, quiz, sosial samling, turgruppe.

Beredskap knyttet til studenter i våre studentboliger. Studenter som satt i karantene eller isolasjon i våre studentboliger fikk hjelp av studentsamskipnadens ansatte til handling og andre praktiske ting ved behov.

Har sikret raskt tilbud om samtale og kontakt med Sammen Psykisk helse til de som har trengt dette.

Under de ulike periodene med nedstengning i Bergen har studentsamskipnaden hatt tilgjengelighet på samtaletilbud hos psykolog, rådgiver og karriereveileder gjennom umiddelbar omlegging til videoløsninger.

‘Veier ut av angst’- åpent nettmøte om angst og bekymring. Foredrag av psykolog med påfølgende mulighet for å sende inn spørsmål på chat. Godt tatt imot og godt oppmøte. Vis mer

I likhet med mange andre studenter, har Ole og Annelin sett lite til medstudentene sine på lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen det siste halvåret.

– Vi har vært ekstremt lite på skolen, nesten all undervisning har skjedd digitalt. Jeg har ikke vært på skolen mer enn maksimalt ti ganger siden august. Det blir jo vanskelig å fokusere på studiene når det er slik, sier Ole.

Både han og kjæresten har inntrykk av at mange studenter har hatt problemer med å bli kjent med andre under pandemien.

– Det er ensomt for mange. Blant venninnene mine som bor alene er det flere som drar mye hjem til foreldrene sine. Selv er jeg heldig, som bor med to venninner, sier Annelin.

STOR PÅGANG: I august hadde psykologtjenesten ved studentsamskipnaden Sammen nesten 400 henvendelser fra studenter. Bildet er fra Fantoft Studentboliger i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Tord Storhaug (21) flyttet inn i studentbyen på Fantoft i Bergen i mars, samtidig som Norge stengte ned.

– Det har vært et vanskelig og frustrerende år. Å være alene har ikke gjort det noe bedre, sier Storhaug.

Han studerte historie ved Universitetet i Bergen i fjor høst, og tar studiet “Digital Kultur” denne våren. Storhaug sier han nesten ikke satte sin fot på forelesningssalen det siste semesteret.

– Vi hadde håp om at det skulle normalisere seg etter sommerferien, men så ble det stengt ned igjen.

VANSKELIG ÅR: Tord Storhaug (21) synes 2020 var et vanskelig og frustrerende år. – Det er vanskelig å holde motivasjonen oppe, sier han. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Storhaug synes det har vært vanskelig å holde motivasjonen oppe når all undervisning skjer digitalt.

– Konsekvensen av å sitte hjemme er at vi får dårligere faglig utbytte. Nå frykter jeg at det kan bli vanskelig å ta bachelorgraden som planlagt.

21-åringen legger ikke skjul på at han har kjent på ensomheten.

– Det blir ikke mye sosialt liv. Jeg kjenner flere som har sykmeldt seg. Noen føler at et helt år er bortkastet.

BOR TRANGT: I fjerde etasje i høyblokken på Fantoft har Thea Johannesen bodd på en 17 kvadratmeter stor hybel siden august i fjor. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Fredag i romjulen kom Thea Johannessen (21) tilbake til Bergen for å starte opp igjen sykepleierstudiene etter en lang juleferie hos familien i Stavanger.

Tirsdag, to dager etter at regjeringen strammet inn på smitteverntiltakene, satte hun seg på flyet tilbake til hjembyen.

– Når man ikke kan ha besøk og ikke kan besøke noen, er det ikke noe poeng å sitte her på en 17 kvadratmeter stor hybel. Da er det bedre å være hjemme med familien, sa Johannesen da VG var på Fantoft 5. januar.

21-åringen går tredje året på sykepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. I august flyttet hun på hybel i studentbyen på Fantoft, etter to år i bokollektiv.

Hun er glad for at hun går på et praktisk studie, der deler av undervisningen skjer på sykehus, i hjemmesykepleie, psykiatrien og andre deler av helsevesenet.

– Praksisperiodene ute har på en måte vært redningen for meg. Slik sett er jeg heldig. Det har vært mye verre for dem som kun har hatt forelesninger på nett.

DRO HJEM: Tirsdag dro Thea Johannesen (21) tilbake til Stavanger, etter bare fire dager i studiebyen Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Johannesen sier hun ikke har møtt noen i klassen sin siden august, bortsett fra de fem som er på samme praksisgruppe som henne.

– Det har vært et veldig annerledes semester, med lite sosial kontakt. Siden jeg har jobb på et sykehjem ved siden av studiene, har jeg også vært veldig forsiktig. Jeg føler på ansvaret, sier hun.

Hun synes det er vanskelig å fokusere på studiene når alle forelesninger skjer digitalt, og det meste av døgnet må tilbringes på en liten hybel.

– Her sover og spiser jeg på samme rom som jeg har undervisning. Jeg tror mange føler seg ensomme. Mange har det tøft.

MYE ALENE: Studiene i Bergen ble ikke slik Josef Hellesen-Heimset (22) hadde tenkt seg. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Josef Hellesen-Heimset (22) fra Eikefjord i Kinn kommune kom til Bergen i august for å studere automatikk og robotikk ved Høgskolen i Bergen. Etter en sommer med relativt lavt smittetrykk, så 22-åringen frem til å nyte studentlivet i Vestlandets hovedstad.

Slik skulle det ikke gå.

– Det har vært et ganske jævlig år, i forhold til hva jeg hadde tenkt. Jeg gledet meg til fadderuke og møte med andre studenter, men det ble det nesten ingenting av.

I fjor var han på skolen seks timer i uken i gjennomsnitt. Resten av undervisningen foregikk digitalt.

– Siden jeg kom til Bergen har jeg stort sett sittet alene på hybelen. Hjemmeundervisning kan være greit i perioder, men i lengden blir det tungt.

LITE PÅ SKOLEN: – Siden jeg kom til Bergen har jeg stort sett sitt alene på hybelen, sier Josef Hellesen-Heimset (22). Foto: Paul S. Amundsen / VG

Hellesen-Heimset er glad for at han klarte å skaffe seg deltidsjobb ved siden av studiene.

– Heldigvis har jeg fått venner gjennom jobben. Hadde jeg ikke hatt den, ville jeg reist hjem igjen.

Hellesen-Heimset tror mange studenter har det tungt etter et semester preget av lite fysisk oppmøte.

– Å sitte alene på en liten hybel i ukevis og månedsvis er ikke bra for noen. Det sier seg selv.

VG møter ekteparet Eirik Svanes Fevang (26) og Torill Moland Olsen (24) på bybanestoppet på Fantoft.

Han studerer litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, hun er inne i sitt femte år på medisinstudiet samme sted.

De bor i egen leilighet på Kronstad i Bergen, og føler seg tross alt heldige.

– For mange har fraværet av sosial omgang vært tøft. Jeg har en bror som har hatt svært lite kontakt med klassen sin etter at han begynte å studere i fjor høst, og derfor ikke fått mulighet til å bli kjent med dem. Vi har vært heldige som har hatt hverandre, og som har kunnet besøke familiene våre her i Bergen, sier Eirik.

STUDENT-EKTEPAR: – Vi har vært heldige som har hverandre, sier Eirik Svanes Fevang (26) og Torill Moland Olsen (24). Foto: Paul S. Amundsen / VG

Sjefpsykolog Øystein Sandven i studentsamskipnaden Sammen sier dette om hva studentene som oppsøker hjelp forteller at de sliter med.

– Det er hele spekteret av psykiske lidelser. Angst og depresjon, traumer, relasjonsproblematikk og i noen grad rus. Det er flere som forteller at de har hatt en ensom tilværelse i coronatiden. Og ensomhet kan som vi vet være en utløsende faktor for psykiske problemer.

Flere forteller også at de er usikre på om de får gjennomført etter plan, forteller Sandven.

– Fjernundervisning kan påvirke progresjonen i studiene, og avbrudd er et tema som kommer opp.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, er bekymret for konsekvensene av coronatiltakene.

– Det er spesielt tre ting som gjør oss urolige. Det er ensomheten som mange studenter forteller at de opplever, studentenes psykiske helse og risikoen for frafall i høyere utdanning. For mange er konsekvensene store, sier han.

BEKYMRET: Andreas Trohjell er leder i Norsk studentorganisasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Norsk studentorganisasjon.

Trohjell sier at det ikke er noen tvil om at studiekvaliteten jevnt over er blitt dårligere etter at lærestedene gikk over til digital undervisning.

– All ære til forelesere og undervisere som har stått på for å gi studentene så god undervisning som mulig. Men vi mener det kunne vært mulig å legge til rette for enda mer undervisning på studiestedene. Man kan ha god kontroll på campus, slik at det blir et tilnærmet trygt sted å være.