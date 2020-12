STJØRDAL: Innbyggerne må belage seg på en rolig romjul og nyttårshelg. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Stjørdal avlyser romjulen: − Dramatisk

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) ber nå stjørdalingene unngå all kontakt med andre enn sin egen husstand.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det vil si konkret: At stjørdalingene fra nå av og fram til og med 3. januar avstår fra kontakt mellom ulike husstander, og avstår fra deltagelse i alle former for arrangement som samler mer enn egen husstand både i - og utenfor egen kommune.

– Jeg vil si at situasjonen er dramatisk, men at vi heller er tidlig ute med tiltakene enn å komme på etterskudd, sier ordføreren til VG.

Søndag hadde byen ti smittetilfeller, og mandag har de foreløpig fått ni nye. Mange er satt i karantene.

– Det er et sammensatt helhetsbilde som nå gjør at vi kommer med denne sterke anmodningen. Vi ser nå smitte i flere uavhengige miljøer, med flere nærkontakter, til dels ukjente, og med flere ukjente smittekilder enn tidligere, sa han på et kommunemøte mandag.

TAR GREP: Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) tar kraftige grep for å få bukt med høye smittetall. Foto: Ned Alley / NTB

I tillegg har de et festmiljø som av ulike årsaker kan ha vanskelig for å ville oppgi navn på nærkontakter i smitteoppsporingen, sier han.

– Enkelte kan ikke huske alle man har møtt, og så finnes det også de som holder tilbake hvem de har møtt.

– Har dette miljøet tilknytning til Trondheims festmiljøer?

– Vi har også et festmiljø på Stjørdal, det kan være en tilknytning til Trondheim, men det vet vi ikke.

Også i Trondheim melder kommunen om at enkelte personer nekter å oppgi nærkontakter.

Vil samordne tiltak i regionen

Vigdenes sier de vil ha et møte med nabokommunene tirsdag, der de vil oppfordre regionen om å samordne tiltak og anbefalinger.

– Skulle vi nå- og i tiden etter jul lykkes nok en gang med å slå ned smitten, så vil det ha begrenset effekt om dette bare skulle resultere i umiddelbar import av ny smitte fra de nabokommunene vi samhandler mest med. Vi er alle her i samme båt, sa ordføreren på møtet.

Trondheim har koblet inn politiet

Tidligere mandag ble det kjent at Trondheim kommune anmelder personen som var påvist smittet med coronaviruset, men likevel dro i selskap.

– Det var snakk om to ulike brudd på isolasjonen. Den ene var en helt opplagt sak, den andre er vi svært usikker på om vedkommende har forstått situasjonen. Den saken blir derfor ikke anmeldt, opplyser kommunedirektør Morten Wolden til Adresseavisen.

Et titalls personer er satt i karantene som følge av at personen brøt isolasjonsplikten.

Trondheim har et pågående utbrudd og innførte derfor strengere tiltak andre juledag. Blant annet er det innført skjenkestopp klokken 22 og et tak på ti sosiale kontakter utenfor jobb og husstandsmedlemmer.