VINTERLIG: Det ser ut til at det verken blir mye vind eller nedbør på nyttårsaften rundt om i Norge. Dette er fra en vinterdag i Nordmarka i 2019. Foto: Stella Bugge

Slik blir været nyttårsaften

Nord-Norge vil trolig få det mest stjerneklart på nyttårsaften, ifølge meteorolog.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndag og mandag var det kraftig nedbør, snø og uvær over store deler av Norge. Politiet meldte om strømbrudd, flomfare og trær over både veier og togspor mandag.

Meteorolog Mariann Aabrekk i Storm Geo sier at været vil roe seg frem til nyttårsaften.

– Ingenting tyder på at det vil være mye vind eller nedbør på nyttårsaften. Det vil ikke være iskaldt, men vinterlig, beskriver hun.

Aabrekk sier at det stort sett vil være oppholdsvær i Norge på nyttårsaften, men også en del skyer ved Sør-Norge. Hun sier at Nord-Norge nok vil ha best oppholdsvær.

– Best sjanse for en stjerneklar kveld og natt vil være ved kysten i Nord-Norge, sier hun.

Nordland vil trolig få sørøstlig vindretning ut året med stiv kuling utsatte steder. På nyttårsaften kan det bli brukbart vær med lettere skydekke, ifølge Marit Berger ved Meteorologisk institutt. Temperaturene vil synke litt.

– I Troms og Finnmark ser det ut som at det stort sett blir uendret temperaturer. Der vil det fortsette å være minusgrader, mens på kysten vil det være plussgrader, sier Berger.

I Finnmark ligger temperaturene på 2–3 minusgrader, mens ut på vidda er det rundt 10 minusgrader.

Overskyet i store deler av landet

Til sammen sendte Meteorologisk institutt ut 71 farevarsel søndag etter uværet i helgen. Mandag kveld forteller meteorolog Berger ved instituttet at nesten alle varslene er fjernet.

Hun sier at det vil komme mer nedbør på Østlandet og Sørlandet, men betydelig mindre enn i helgen.

– Snøgrensen vil variere, og noen vil nok få både snø og regn, sier Berger.

Temperaturene vil ligge på rundt null grader på lavlandet. Vinden vil stort sett være nordøstlig.

Nordvestlandet kan få sol

Nordvestlandet er området som har størst sjanse for å få sol mot nyttårsaften, ifølge Berger. Temperaturene vil holde seg på rundt null grader.

— Rundt Stadt, Nordfjord og Møre og Romsdal blir det ganske brukbart, men de får nok også litt nedbør, særlig onsdag, sier Berger.

Hun sier at det kan komme snø i indre strøk, mens på kysten vil det komme regn.

I Trøndelag vil det fortsette å blåse ut året, men temperaturene vil gradvis synke.

– Det varierer litt hvor man er, men generelt så ser det ut som det skal bli lavere temperatur mot nyttår i Trøndelag, sier Berger.

TREFALL: Et tre sperrer E16 på Sollihøgda i Bærum i retning Hønefoss. Foto: VG-tipser

Vil være glatte veier

I helgen og mandag meldte Vegvesenet og politiet om svært glatte veier rundt om i Norge.

Operasjonsleder Tore Grindem i Sør-Øst politidistrikt ba folk som skal kjøre i trafikken være oppmerksomme.

– Det er ikke annet å gjøre enn å kjøre forsiktig. Vurder om du trenger å dra ut å kjøre, sier han til VG mandag.

Berger sier at det er lurt å være obs om du skal ut og kjøre.

— Særlig på Østlandet blir det temperatur rundt null, og nedbør og snø, så det vil være utfordrende i trafikken, sier Berger.

Hun legger til at uværet som har vært i helgen vil roe seg frem til nyttårsaften.



Det var glatte veiene på Østlandet mandag. Ved Vansjø havnet en bil i grøfta og nesten ut i vannet. Føreren slapp med skrekken. Foto: Nyhetstips.no

Ikke uvanlig med uvær nå

Martin Granerud ved Meteorologisk institutt sier til VG at uværet som herjet i helgen skyldes et stormsenter som ligger i Norskehavet like nord for De britiske øyer.

Meteorologen sier at slikt uvær er vanlig på denne tiden av året.

– Solen står på det laveste, og det blir svært kaldt i nord og varmt i mildere breddegrader. Da blir det kraftig lavtrykk og mye vind, forklarer Granerud.

Temperaturforskjellene mellom nord og sør gir det kraftige været man opplevde ulike steder i Norge.