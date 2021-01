MAKKERE: Kenneth Cortsen, leder for hundepatruljen, sammen med redningshunden Piko som nå er sykemeldt. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Politihunden Piko (7) skadet i skredsøk

GJERDRUM (VG) Forholdene for redningshundene som leter etter overlevende i rasområdet er ekstremt krevende. Piko (7) blir nå nødt til å holde seg i ro.

En av de firbeinte heltene som har arbeidet i rasområdet i Gjerdrum, er den syv år gamle politihunden Piko. Lørdag skadet schæferen seg da han under søket tråkket gjennom et vindu. Det ga han et dypt kutt i høyre bakfot.

– Piko har høy arbeidsmoral og mot, men hundeføreren oppdaget at han blødde fra benet, forteller Gunn Anita Bjørnbakk, seksjonsleder for hund- og ryttertjeneste i Oslo politidistrikt til VG.

På grunn av det dype kuttet, måtte beinet behandles av helsepersonell på stedet. De stoppet blødningene, og lappet ham sammen, før han ble transportert til dyreklinikk.

Nå er Piko sykmeldt i noen uker fremover, til han blir frisk. Det kan gå raskt for hunder å komme tilbake på beina, men det er vanskelig å vite sikkert hvor lang tid det tar.

Erfaren tjenestehund

– Det er jo en kollega og arbeidsverktøy som er veldig viktig for arbeidet vi gjør her. Å få en skade på en hund kan være kritisk opp imot arbeidet som gjøres, sier hundefører Kenneth Cortsen, som er Pikos makker i redningsarbeidet.

– Alvorligheten i saken gjør at det er viktig å få brukt hunden. Tar vi ut hunden her nå, blir det mer belastning for de andre hundene, selv om rulleringen vi har gjort så langt har fungert veldig bra, fortsetter han.

I tillegg til å være modig og flittig i arbeidet, beskrives Piko som en erfaren tjenestehund, som har USAR-sertifisering. Det innebærer at han har fått videre kompetanse, i tillegg til den ordinære politihundutdanningen.

Nå skal altså hunden sykmeldes i et par uker, og Cortsen må prøve å holde den sykmeldte mest mulig i ro.

– Det er et lite prosjekt i seg selv. Det er mye driv i ham, sier Cortsen.

Tre hunder skadet: – Ekstremt krevende

Kristin Stoltenberg fra hundetjenesten i Øst politidistrikt forteller at forholdene for redningshundene er ekstremt krevende.

– Det er ekstremt vanskelig for hundene der ute nå. Det er et rassted med veldig vanskelig forhold. Tre hunder har blitt skadet, sier hun til VG.

Det er bare Piko som er blitt sykemeldt, de to andre hundene har kunnet fortsette arbeidet.

– Det er ikke bare skadene som oppstår som krever medisinsk bistand, men de får juling der ute hele tiden i form av at de faller, slår seg, det er glatt, det er mye skarpe flater og fysisk krevende der ute, sier Stoltenberg.

Når en hund markerer, trekker hundeføreren og hunden seg tilbake før de spesialtrente USAR-mannskapene går inn for å forberede søkeforholdene for hunden.

Blant annet borrer de hull i masene for at hundene skal få bedre lukttilførsel.

– Det er en arbeidsmetodikk og et samarbeid ut ifra forholdene på stedet som skal gi hundene best mulig forutsetninger for å kunne være med å lokalisere hvor man skal lete hen, sier Stoltenberg.