ARBEID STANSET: Den nederste sirkelen viser et av områdene i ravinen der det har blitt utført arbeid i 2020. Den andre sirkelen viser omtrent hvor skredkanten i Nystulia ligger. Foto: NVE

Gjerdrum-skredet: Stopper byggearbeid og oppretter tilsyn etter «alvorlig tvil»

Etter kvikkleireskredet varslet Stig og Kari Utnes om rystelser i leiligheten under bygging i nærheten av Nystulia. Nå har kommunen gitt stoppordre til det nye boligprosjektet – og opprettet tilsyn med eget arbeid.

Publisert:

Onsdag besluttet Gjerdrum kommune umiddelbart å stanse byggearbeid i nærheten av skredområdet. Feltet der det bygges heter Vestvang 2, og er blant de nyeste prosjektene i den årelange utbyggingen av tettstedet Ask.

Arbeidene har pågått siden høsten 2020, men etter skredet stiller kommunen spørsmål ved om det må gjøres mer for å vurdere stabiliteten i området.

– Skredet gjør at vi har alvorlig tvil om kommunen selv har hatt godt nok beslutningsgrunnlag når vi har gitt tillatelse til dette byggeprosjektet, sier virksomhetsleder for plan, oppmåling og bygg, Berit Adriansen, til VG.

Hun understreker at det ikke er noen tvil rundt arbeidet til utbygger og foretakene som har vært involvert i å analysere og vurdere områdestabiliteten.

Kommunen har nå opprettet tilsyn med prosjektet. Tilsynet omfatter bruk av eksterne aktører for blant annet å vurdere geoteknikken og sikringsarbeider i området.

– Vi kommer til å gjennomgå alt som er gjort av planlegging og prosjektering av terrenginngrepet i ravinen, sier Adriansen.

Ravinen hun henviser til ligger mellom det nye boligfeltet Vestvang 2 og Nystulia, der skredet gikk. Det er inngrep i dette bekkefaret kommunen nå skal se nærmere på.

VIRKSOMHETSLEDER: Berit Adriansen i Gjerdrum kommune, her fra et pressemøte på Ask 7. januar. Foto: Heiko Junge

Dette må til før de kan konkludere

NVE har etter katastrofen gjennomført flere analyser av områdestabiliteten på Ask. Først når rapporten er ferdigstilt vil kommunen kunne konkludere om prosjekteringen har tatt nok hensyn til grunnforholdene.

Adriansen forklarer at NVE har en rolle som høringsinstans ved reguleringen av et prosjekt, men normalt ikke er involvert etter at reguleringsplanene er vedtatt.

– Da er det de involverte foretakene som har ansvar for å sørge for at krav til stabilitet er ivaretatt. Ved et tilsyn vil vi kunne se hvilken forskrift de har forholdt seg til, sier virksomhetslederen.

Hun tilføyer at man i utgangspunktet skal forholde seg til forskriften som er gjeldende på det tidspunktet rammetillatelsen blir gitt. Tillatelsen til Vestvang 2 ble gitt i 2018.

Naboer varslet kommunen om rystelser

Ekteparet Stig og Kari Utnes er naboer til det nye boligfeltet. De forteller at de siden oppstart har opplevd rystelser i leiligheten når byggearbeidet pågår.

De understreker at de ikke vil spekulere på årsaken til skredet, men ønsker at alle sider skal frem i lyset. Det var bakgrunnen for at de 3. januar kontaktet kommunen for å fortelle om det de har opplevd.

«Det er ubehagelig, og vi har tenkt tanken på leirras flere ganger i denne perioden», skriver han i e-posten.

– Ristingen skjer når de bruker det store gravemaskinhodet til å planere. Da stopper vi opp og ser på hverandre, forteller han til VG.

Han tilføyer at de ikke har merket noe til pelingen, metoden som brukes til å lage fundament til bygg som ligger på ustabil grunn.

Ber kommunen permanent stanse utbyggingen

Ifølge Romerikes Blad har utbyggerne solgt 56 av 70 nye leiligheter i det foreløpig uferdige feltet.

I brevet til kommunen kommer ekteparet med en bønn om permanent å stanse utbyggingen av Vestvang 2: «Lag en park i stedet, plant trær med dype røtter. Dette vil hjelpe på i arbeidet med å gjøre Gjerdrum til et trygt sted å bo».

– Vi føler oss nesten 100 prosent trygge nå, men ikke hvis dunkingen og ristingen fortsetter, sier Utnes.

De har etter anbefalinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fått flytte tilbake etter at de ble evakuert.

Full forståelse for at det oppleves som utrygt

Berit Adriansen i kommunen sier at vibrasjoner i nærliggende bygg vil forekomme når store anleggsmaskiner jobber på tomten og i ravinen. Hun peker på at det ikke trenger å ha en sammenheng med stabiliteten i området.

– Det kan også ha sammenheng med hvordan eksisterende bygg er fundamentert, påpeker hun.

– Jeg har full forståelse for at de nå opplever det som utrygt. Det er nettopp derfor vi ønsker å gå gjennom alt det som har med geoteknikk og plan for stabilisering av området, slik at vi helt sikkert kan si at det er trygt å både bo og bygge videre, sier Adriansen.

Hun har tidligere sagt til Dagbladet at det ikke kan utelukkes at tiltak som gjøres ett sted kan påvirke områdestabiliteten et annet sted.

– Det er egentlig en generell betraktning. Det er mange ting som over tid kan påvirke stabilitet i kvikkleireområder; det kan være menneskeskapt eller klimaskapt påvirkning som gjør at områdestabiliteten forringes over tid.