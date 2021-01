I FORSVAR: Guri Melbye (V) forsvarer regjeringens valg om å holde seg til det europeiske vaksinesamarbeidet. Foto: Jil Yngland, NTB

Venstre slår hardt tilbake etter Vedums vaksinekrav: − Usolidarisk

Tirsdag krevde Trygve Slagsvold Vedum (SP) at regjeringen nå måtte undersøke mulighetene for å gjøre egne avtaler om vaksinekjøp. Usolidarisk, svarer Venstre og KrF.

– Dette er både en nasjonalistisk og proteksjonistisk måte å tenke på. Dette er det siste vi trenger nå i en tid hvor internasjonal solidaritet er mer avgjørende enn noensinne, sier leder i Venstre, Guri Melby.

Tirsdag gikk Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ut i VG og krevde at regjeringen undersøker muligheten for å kjøpe vaksiner direkte fra produsenten i tillegg til dem som allerede er sikret gjennom EUs vaksinesamarbeid.

Nå får han svar fra to av regjeringens partiledere. De er ikke nådige med Vedums krav.

– Det er oppsiktsvekkende at Vedum er villig til å gamble med nordmenns helse på den måten han gjør. Det å gå for et sololøp for å få vaksiner ville ikke vært smart i sommer, da vi tok beslutningen om vaksinesamarbeidet, og det ville heller ikke være klokt nå, sier Melby.

Vil undersøke mulighetene

Under tirsdagens intervju ga Sp-lederen blant annet uttrykk for at vaksineringen går for sakte, og at Norge ikke bare kan lene seg på det europeiske vaksinesamarbeidet.

Norge får sine vaksiner gjennom EUs fellesordning og har planlagt å kjøpe inn forskjellige typer. Vedum tar til orde for at Norge også burde se på muligheten for å skaffe egne avtaler i tillegg til EUs ordning.

– Jeg mener man i alle fall må undersøke det, så kan man heller ta stilling til tilbudet når det ligger på bordet, sa Vedum tirsdag.

Søndag hadde Norge satt 2.113 doser av vaksinen fra produsenten Pfizer.

Ap har også tatt til orde for at Norge bør vurdere å kjøpe vaksiner selv.

– EØS-avtalen gir oss jo ikke automatisk tilgang på slike avtaler som vi har fått her, så vi er avhengig av landenes godvilje og samarbeid.

– Hvorfor mener du er det så problematisk å i det hele tatt sjekke muligheten for kjøpe egen vaksine?

– Det er jo ikke sånn at produsentene nå sitter på store overskuddslager som vi kunne gått inn og forhandlet med, så om vi nå hadde fått en avtale direkte med en produsent ville det betydd at andre land hadde fått færre vaksiner.

– Det Vedum her ber om er at Norge skal oppføre seg som en bølle for å sikre oss selv på bekostning av andre.

SAMARBEID: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener Norge på bruke sin posisjon til å styrke vaksinearbeidet over landegrensene. Foto: Terje Bringedal, NTB

KrF: Tid for samarbeid

– Det siste verden trenger nå er mer egoisme og konkurranse landene imellom. Vi må heller hjelpe hverandre. Vi vil ikke lykkes med å bekjempe pandemien om vi bare sier «Norge først», sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Partilederen har på flere pressekonferanser presentert regjeringens råd og tiltak. Han mener Vedums utspill er med å skape usikkerhet i befolkningen.

– Her opplever jeg at det sås en tvil om det er nok vaksiner i Norge og om vi klarer å få vaksinert hele den norske befolkningen. Vi har sikret avtaler på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger. Om alle vaksinegodkjenningene går som planlagt, vil vi klare å vaksinere hele befolkningen innen midten av sommeren.

– Det er nok av urettferdighet i verden, så det å sikre at også andre land får tak i denne vaksinen tror jeg tjener Norge på sikt, sier Ropstad.