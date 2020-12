Dramatiske meldinger til politiet etter jordskred i Gjerdrum: − Har sagt at de ligger under takplater

GJERDRUM (VG) Flere personer er skadet etter jordraset som gikk tidlig onsdag morgen. Politiet har blitt ringt av fortvilte mennesker som befinner seg i rasområdet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Alarmen om jordskredet i Gjerdrum kommune på Romerike gikk ved 04-tiden onsdag morgen. Raset har gått sør for Ask sentrum, på venstre side av riksvei 120, opplyser innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt.

– Politiet betegner dette som en katastrofe, sier han.

– Skadede har blitt transportert til sykehus og på legevakten. I tillegg har vi et aldershjem som er evakuert og det pågår omfattende evakuering for boligene som ligger innenfor evakueringssonen.

I en pressemelding klokken 09.40 skrev politiet at at flere personer er savnet, men i 10-tiden sier innsatslederen at det ikke er korrekt.

– Det er noen som kanskje ikke får tak i sine, det vil ikke dermed si at de er savnet. Men vi har selvfølgelig som en hypotese at det kan skje. Det er et kaotisk og krevende arbeid, men per nå har vi ingen tall på at noen er omkommet, sier Pettersen.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, skriver politiet i pressemeldingen:

– Vi ber om at INGEN oppsøker rasområdet/nærområdet.

Totalt ni personer er har fått behandling for skader. Én person er fraktet til Ullevål sykehus, fire til Ahus og fem til legevakten, opplyser innsatslederen. Ingen er alvorlig skadet.

Politiet jobber med å skaffe oversikt over hvor mange hus som er tatt av skredet, og hvor mange mennesker som er berørte.

– Er du pårørende til noen som befinner seg i området, og som du ikke lykkes å få kontakt, med kan du ringe politiet på telefon 815 02 800. Vi ber om at kun nære pårørende tar kontakt, skriver politiet i pressemeldingen.

fullskjerm neste Foto: FORVARET 330

– Har sagt at hele huset er i bevegelse

Politiet har blitt kontaktet av fortvilte personer som befinner seg i rasområdet. Bygninger, takplater og konstruksjoner har kollapset.

– De har sagt at hele huset er i bevegelse, og at de ligger under takplater og isolasjon. Det er dramatiske meldinger og hendelsen er alvorlig, sier innsatslederen.

På spørsmål om hva som ligger i katastrofebegrepet, svarer Pettersen:

– Det er meget alvorlig. Vi tar høyde for mange forskjellige scenarier og jobber ut fra det, samtidig som vi har en aktiv redningstjeneste på plass.

Han peker på at arbeidsforholdene er utfordrende: Det er mørkt og dårlig vær. I tillegg består raset av kvikkleire:

– Den er farlig og uforutsigbar med tanke på hvordan den vil opptre. Geologene har vært ute i helikopter og fått overblikk, de avgir nå sin rapport med videre anbefalinger, sier Pettersen.

Evakuerte fraktes til hotell

Alle tilgjengelige ressurser er satt på oppdraget. Politiet får også bistand av kommunen, Forsvaret og frivillige organisasjoner:

Norsk Folkehjelp bistår med 40 mannskaper og ni beredskapsambulanser

Røde Kors melder at de foreløpig har sendt 91 mannskaper og 20 bemannede beredskapsambulanser

– Ingen bakkemannskaper har på grunn av sikkerhet tatt seg inn i det innerste området. De eneste som har vært i kjernen er redningspersonell fra helikopter, sier innsatslederen.

Olavsgaard hotell på Skedsmo brukes som evakueringssenter. Evakuerte som ikke har et annet sted å reise til blir fraktet hit.

– Det blir også systematisert hvem de er og hvor de bor, så vi får oversikt over omfanget, tilføyer Pettersen.

Blant de som evakueres i morgentimene er beboerne ved sykehjemmet Gjerdrum bo- og behandlingssenter, som har 40 sengeplasser.

– Særdeles alvorlig

Sea King-helikoptre er i luften for å søke etter personer og evakuere folk. I tillegg brukes droner for å få oversikt over rasstedet. Spesialtrent personell fra Forsvaret og brannvesenet, som er vant til å jobbe i rasutsatte områder, er satt inn.

– Et rassted er et vanskelig og krevende åsted, både med tanke på mannskapenes sikkerhet og ikke minst med tanke på å evakuere og redde liv, sier innsatslederen.

– Dette er et krevende oppdrag og vi jobber kontinuerlig med alle mannskaper for å få god oversikt over alle beboere som har adresse i det aktuelle rasområdet.

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er et stort område og mange boliger i området, så dette er særdeles alvorlig, sier Pettersen.

– Godt forberedt på sånne situasjoner

Innsatslederen sier at politiet vil ha fullt trykk fremover, med alle samarbeidspartnere i nødetatene og frivillige organisasjoner. Samtidig, understreker han, vet de fra tidligere erfaring at arbeidet kommer til å ta tid.

– Men vi er sikre på at alle som er i oppdraget nå gjør sitt ytterste og at vi skal klare å hjelpe flest mulig.

Geologer fra NGI og NVE er på stedet for å kartlegge og vurdere eventuell videre skredfare.

– Det er ikke første gang det går ras her i Ask eller på Romerike, så vi er godt forberedt på sånne situasjoner – i den grad det er mulig å være godt nok forberedt, sier Pettersen.

På spørsmål fra en reporter om de har kontroll, svarer han:

– Vi har så langt god kontroll og jobber med å få bedre kontroll.

– En veldig dramatisk situasjon

– Det er en veldig dramatisk situasjon, sier ordfører Anders Østensen (Ap) til VG ved 09-tiden.

Han ble vekket av politiet i 04-tiden. Kommunen satte umiddelbart krisestab.

– Nå har vi i lengre tid ivaretatt evakuerte, som har blitt sendt videre til hotell, sier han.

Ordføreren understreker at det alltid er vanskelig å ha oversikt i slike situasjoner, og at man er i en tidlig fase.

– Men vi har systemene på plass og vi jobber så godt vi kan. Det er mange parter involvert, de har fokus på sine områder. Frivillige ivaretar folk som er berørte, sier han.

– Hvor mange er evakuerte og hvor mange boliger er tatt?

– Det er vanskelig å gå ut med nå, for vi har ikke oversikt, men det er flere hus som er evakuert. Vi vet at det er et stort område som er berørt.

Ordføreren sa tidligere onsdag til VG at det kunne dreie seg om mellom 150 og 200 evakuerte.

De pårørende fraktes til hoteller, der det etter hvert skal sendes personell som har erfaring med å håndtere krisesituasjoner og kan ha samtaler med personer som er berørte av en traumatisk opplevelse, forteller ordføreren.

– Mitt inderligste ønske er at det har gått bra med de aller, aller fleste.

Fylkesvei 120 Ask-Holt og Holt-Skedsmokorset, fylkesvei 1542 Ask-Kløfta og fylkesvei 1484 Frogner-Holt er helt stengt som følge av raset