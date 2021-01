SNØFRITT: Det er uvanlig med snøfrie gater i Tromsø i januar. Foto: Truls Tiller

Bar bakke i Tromsø: − Sjeldent

I Tromsø er det ingen snøkledde gater å se 11. januar. Samtidig er det snø-kaos i Spania.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsmeteorolog, Pernille Borander, sier det er uvanlig med bar bakke i Tromsø på denne tiden av året. Til sammenligning er det tre centimeter snø på Blindern i Oslo mandag.

Statistikk fra Meteorologisk Institutt viser at sist det ble målt null cm snø i Tromsø, 11. januar var i 2006 og i 1929.

– Det er første gang siden 2006 det er mer målbar snø på Blindern i Oslo, enn det er i Tromsø. Så dette er helt klart uvanlig, sier Borander til VG..

Kollega ved Meteorologisk Institutt avdeling Nord-Norge, Ola Mellem, bekrefter at situasjonen er uvanlig.

– Det er sjeldent, men det kom mildvær på nyåret som tok snøen som kom i desember, sier han til VG, og legger til:

– Det er tilfeldig fra år til år. Til sammenligning kom snøen tidlig i fjor.

BROSTEIN: Uvant underlag for deltakerne under årets mørketidsløp. Foto: TRULS TILLER

Norges største vinterløp

Lørdag 9. januar gikk Mørketidsløpet av stabelen i Tromsø, og til en forandring var det ikke behov for piggsko. Løyperekordene ble knust ettersom underlaget i år var tørr asfalt, melder Nordlys.

Daglig leder i stiftelsen, Midnight Sun Marathon, Nils Isaksen Hætta, forteller VG at det var en svært spesiell opplevelse.

– Det er første gang løpet har blitt gjennomført på bar bakke. Til gjengjeld ble det en fantastisk opplevelse for de som deltok. Uten lyset fra snøen fikk de virkelig oppleve mørketiden, sier han.

Normalt deltar over 2000 mennesker fra inn - og utland på løpet, men i år var det rundt 700 som deltok.

MADRID: Folk tok på seg skiene under de uvanlige værforholdene i Madrid denne helgen. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Store kontraster

Snømangelen i Tromsø står i sterk kontrast til den spanske hovedstaden Madrid.

Lørdag konstaterte Spanias meteorologiske institutt (AEMET) at det hadde snødd mer enn på 50 år, og at det i hovedstaden Madrid hadde falt over en halv meter nysnø.

Madrids parker ble stengt, og folk ble oppfordret til å holde seg hjemme. Ifølge lederen for redningstjenesten i byen sto over 1000 biler lørdag bom fast langs ringveiene rundt byen.

– Snø i sikte

– Ser vi på oss selv kan det også bli kaos i Norge ved første snøfall, men vi er vant til å håndtere det. I Spania er de ikke vant til det, og plutselige store snømengder vil skape mer problemer, sier Borander.

Borander forklarer at det har vært en usedvanlig tørr vinter med lite nedbør.

– Mot slutten av uken kommer det nord-vestlig vind, Det kan være muligheter for snø i Tromsø, og det kan hende den blir liggende, sier hun.