Flere hus har rast i Gjerdrum – frykter flere vil rase

Minst 14 adresser er berørt av jordskredet på Ask i Gjerdrum, hvor minst tre bolighus er destruert.

VGs reporter er på stedet, og har observert ytterligere to hus som har rast rundt klokken 15.20 i Gjerdrum onsdag. Det har vi sett og hørt fra andre siden av dalen.

– Vi kan ikke se bort fra at det er flere hus som vil lide samme skjebne, da dette er bygninger som ligger på skredkanten i et område der skredkanten er veldig høy, sier politiets innsatsleder Roger Pettersen på en pressekonferanse klokken 16.45.

Han opplyser at det er tre hus som har rast i det politiet omtaler som den røde sonen. Dette er den innerste delen av skredet.

Flere hus befinner seg rett ved kanten der et massivt leirskred ble utløst natt til onsdag. Skredområdet blir anslått til å være rundt 300 ganger 700 meter, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE sier at skredet fremdeles pågår, og at det er fare for at flere hus kan rase ut. Regionsjef i direktoratet, Toril Hofshagen, har ovenfor VGTV omtalt skredet som «et av de større i nyere tid».

– Ingen nye funn

15 personer er ifølge politiet ikke gjort rede for, bekrefter pressetalsmann Tom Sandberg til VG klokken 16.25. Tidligere var det meldt at det var 26 som ikke var gjort rede for.

– Det har blitt mørkt, og som dere hører er innsatsen fortsatt i gang, sier innsatsleder Roger Pettersen under lyden fra Sea King-helikoptre som fremdeles søker etter de som ikke er gjort rede for i jordskredsituasjonen.

– Mørket har kommet, og det gir oss utfordringer. Vi vil lyse opp stedet med lyskilder så langt det lar seg gjøre, men det vil være en begrensning, sier Pettersen.

De foretar like før klokken 17.00 en rullering av redningsmannskap, slik at det settes inn uthvilt mannskap før kvelden.

Innsatsleder Pettersen sa på en pressekonferanse klokken 15.30 at redningsmannskapet nå driver letearbeid i rød sone.

Der har Seaking-helikopter med redningsmannskaper om bord tatt seg ned til to hus som ligger inne i dette området. De har også hatt mannskaper fra brann og redning, som har sjekket de husene så langt det var mulig å gjøre.

– Det er ingen funn ved eller i disse husene. Vi vurderer om vi kan gjøre flere tiltak inne i området, sier Pettersen.

Forsvaret setter inn hunder

– Det er særdeles krevende beslutninger å ta: å iverksette eller å ikke iverksette redningsarbeid.

Aleksander Bruland i Forsvarets ingeniørkompani 5, forteller at Forsvaret deltar i arbeidet med Heimevern og redningsmannskap. De vil også sende inn spesialtrente hunder fra hundeskolen, opplyser han.

– Denne operasjonen vil belyse den gode effekten samtrening mellom beredskapsavdelingene har hatt, i forkant av en hendelse som dette, sier Bruland om samarbeidet mellom Forsvaret og politiet.

Samtidig blir Norske redningshunders mannskap dimittert. De fleste av organisasjonens 32 utsendte ekvipasjer ble sendt hjem etter klokken 15.00.

– Hundepatruljene er sendt hjem, det står igjen to katastrofeekvipasjer. Det er rett og slett for farlig å gå inn, sier beredskapssjef i organisasjonen Stig Mebust.

De har også en operativ leder fra Norske redningshunder som vil bli på stedet utover kvelden.

– Det vil være folk her så lenge det er behov. Vi vil ha en leder her som kan trykke på knappen om vi kan få slippe inn. Alle er klare og vet hva som foregår, så vi er kjapt ute igjen hvis det blir behov, sier Mebust.