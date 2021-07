FAMILIE: Syriske Abdullah Mahdam (45) er blant dem som bor i uvisshet borte fra sitt eget hjemland. Han og resten av de ni familiemedlemmene deler noen få kvadratmeter i det provisoriske teltet, innpakket i plast og en centimeter med isolasjon. Foto: Kyrre Lien

Se VG-fotografenes sterkeste bilder i juni

Hver måned velger VGs bildesjefer ut de sterkeste visuelle øyeblikkene fra måneden som gikk. Dette er de utvalgte bildene fra VGs fotografer i juni.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Byen i dødens dal

I den libanesiske byen Arsal er befolkningen overlatt til seg selv. Byen ligger på andre siden av et fjell fra Syria, hvor krigen har vart i ti år. Libanon med sine 5,9 millioner innbyggere har tatt imot halvannen million flyktninger. I Arsal førte dette til at det ble enda mer kamp om arbeid og at infrastrukturen plutselig ble enda mer underdimensjonert.

Foto: KYRRE LIEN

forrige











fullskjerm neste

les også Byen i dødens dal

Kjemper for et normalt liv

Elvin er fire år og ler og leker som andre barn, men han har sykdommen cystisk fibrose som sakte svekker lungene og andre organer. Frp-leder Sylvi Listhaug, som har engasjert seg i kampen for CF-syke, var på besøk hos familien i Hokksund.

Foto: JIL YNGLAND

SYK: Frp-leder Sylvi Listhaug på besøk hos familien til Even (4) i Hokksund. Foto: Jil Yngland

les også Elvin (4) ser frisk ut – men han er det ikke

ENDELIG JUBEL

Statsminister Erna Solberg (H), ektemannen Sindre Finnes, Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kunne juble over dansk scoring mot Russland. De siste valgmålingene derimot er ikke noe å juble for.

Foto: HALLGEIR VÅGENES

JUBEL: Erna Solberg (H), ektemannen Sindre Finnes, Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad på kontraskjæret i Oslo under Danmark-Russland i EM. Foto: Hallgeir Vågenes

les også Solberg om velgerflukten: Det kommer til å snu

Kollaps

En boligblokk kollapset i Miami, Florida. Ifølge CNN er ni personer bekreftet omkommet og 152 personer savnet mandag. En rapport fra 2020 skrevet av forskeren Shimon Wdowinski viste at bygningen har sunket siden 90-tallet.

Foto: THOMAS NILSSON

ADVARTE: Ingeniør advarte mot betydelige skader på bygningen og anbefalte at de skulle fikses umiddelbart. Foto: Thomas Nilsson

les også Blokk-kollapsen i Miami: – De sa at bygningen ikke var i dårlig stand

«Terrorkråke»

En kråke i Tromsø har plaget beboere.

– Den har stupt etter meg ganske mange ganger. Den angriper bakfra, mot bakhodet. Det kjennes, sier Lena Storteig Hagensen (41) til VG.

Foto: LINE MØLLER

forrige















fullskjerm neste

les også «Terrorkråke» sprer frykt i nabolag i nord: – Den angriper bakfra

Venner for livet

I Hakadalen styrer kråka Roger livene til familien Trehjørningen. Roger flyr rundt hvor han vil og blir elsket for det.

– Kona mi var litt skeptisk til og begynne med, men nå er Roger en av oss. Han tilhører familien, sier anleggsgartneren Erik Trehjørningen.

FOTO: HALLGEIR VÅGENES

TETTE: Det er nært forhold mellom Erik og kråka Roger. – Vi prater om mye, også politikk hjemme og ute, sier Roger bestevenn. Foto: Hallgeir Vågenes

les også Kråka Roger og kompisen Erik (56) – venner for livet

Flukt

Da politiet ville kontrollere en bilist ved Risløkka i Oslo, ga bilisten plutselig gass og krasjet inn i en annen politibil som var i området, før personen krasjet bilen i et gjerde. De to personene i bilen ble tatt hånd om av ambulansepersonell.

KRASJ: Bil på flukt kolliderte med sivil politibil på Risløkka i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

– Elsker moren min over alt

– Det vanskeligste med å være et resultat av norsk far og thai mor, er å måtte leve med hvor stigmatisert det er, sier Monica Goksøyr (30). Goksøyr-søstrene opplever at thailandske mødre blir sett på som prostituerte, og norske fedre blir dømt som ekle griser.

Foto: XUEQI PANG

Monica har dyp respekt for morens historie, hennes kamp og alt hun har gjort for å få et bedre liv for familien. Jeg elsker moren min over alt, sier Monica. Foto: Xueqi Pang

les også – Var 11 år da jeg hørte «thaihore» første gang

Grisetakling

Aron Dønnum haltet av banen etter en grisetakling i kampen mellom Vålerenga og Odd. Dønnum ble meid ned av John Kitolano etter drøyt 20 minutter på Valle. Odd-spilleren slapp unna med gult kort.

Foto: BJØRN STEINAR DELEBEKK

Dønnen ble «sakset» ned av Kitolano. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Simen Myhrene (50) kjøpte flytrapp

Bygda har hverken fly eller flyplass, men Simen Myhrene (50) fant ut at tiden var inne for å skaffe seg egen flytrapp – i hagen like ved kirkegården i Sylling.

Foto: JAVAD PARSA