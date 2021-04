ETTERLATT I BIL: Kristian Løvlie ble funnet i tiltaltes bil som sto parkert utenfor Maxbo på Rotnes i Nittedal 28. mai i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Slik forsøkte leieboeren å skjule drapet: − Jeg aner ikke hva jeg tenkte

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Etter å ha drept Kristian Løvlie (34) knuste og kastet leieboeren offerets mobiltelefon, ryddet på åstedet og etterlot kroppen i en bil på en parkeringsplass. – Jeg hadde panikk, hevder han i retten.

Av Hanna Haug Røset

Leieboeren som drepte Kristian Løvlie har gjennomgående forklart at han har problemer med å huske selve drapet.

Trebarnsfaren ble knivstukket 18 ganger i halsen, brystet og ryggen inne i en garasje som lå ved boligen tiltalte leide av familiefirmaet til Løvlie og hans far.

Tiltalte mener han husker glimt, og har i retten medgitt at han knivstakk Løvlie i ryggen. Men han omtaler samtidig hendelsen som «en slåsskamp» og sier det var gjennom obduksjonsrapporten han ble klar over hvor omfattende Løvlies skader var.

Etter drapet gjorde tiltalte, ifølge egen forklaring, en rekke ting som påtalemyndigheten mener hadde til hensikt å skjule drapet:

Han knuste og kastet Løvlies mobiltelefon

Han la Løvlie i bagasjerommet på bilen sin, som han senere satte igjen på parkeringsplassen utenfor Maxbo på Rotnes

Han ryddet i garasjen og tømte ut klorin

Han vasket kniven og la den tilbake i kjøkkenskuffen der han hadde funnet den samme morgen.

FAMILIEFAR: Kristian Løvlie var 34 år. Han hadde samboer og tre barn. Foto: PRIVAT

Dro til legevakten

Umiddelbart etter drapet forklarer leieboeren at han kjørte til legevakten, fordi han selv hadde fått en skade i tommelen som måtte sys. Fordi legevakten var stengt dro han hjem igjen og hentet mobil og bankkort, før han kjørte til legevakten i Hakadal.

Deretter kom han hjem og løftet Kristian Løvlie inn i bagasjerommet på bilen før han la ut på kjøretur.

– Du har gjort noe fryktelig, det har gått noe tid og du står der med et lik. Hva ville du oppnå med å ta han med i bilen? spør aktor Sturla Henriksbø.

– Jeg var i panikk, svarer tiltalte.

– Det fremstår ikke så panikkartet, du var på legevakten først?

– Jeg var i en boble, jeg var helt vekk og skjønte ikke hva som hadde skjedd.

ÅSTEDET: Inni denne garasjen ble trebarnsfaren Kristian Løvlie (34) drept. Leieboeren hans, som bodde i det hvite huset i bakgrunnen, erkjenner å ha drept 34-åringen. Garasjen ligger på nabotomten til offerets arbeidsplass. Foto: Terje Bringedal

Etter halvannen time parkerte han bilen utenfor Maxbo på Rotnes, knappe tre kilometer fra åstedet. Fra parkeringsplassen gikk han hjem, dro og handlet, lagde middag og ryddet i garasjen.

– Jeg følte at det luktet så mye blod, jeg tømte klorin over. Og så fant kniven, jeg vet ikke om det var da eller senere, jeg vet ikke, forklarer leieboeren.

– Du har knuste og kastet telefonen hans, du gjemte liket, ryddet i garasjen og helte ut klorin, vasket kniven. Tenkte du at dette kom til å gå bra, at du ikke kom til å bli tatt?

– Jeg aner ikke hva jeg tenkte.

– Men er du enig i at målet med å skjule spor må være å ikke bli tatt?

– Jeg var i en panikksituasjon ja.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatembeter. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Han hadde ikke gjort meg en ting

På spørsmål fra sin forsvarer Trygve Staff svarer tiltalte at årsaken til at han har valgt å forklare seg i retten er at han vet at han har gjort noe galt.

– Dette var ikke noe veldig planlagt. Det var en panikk som jeg aldri har vært i før. Jeg vil bare bli ferdig med det, forklare meg, få en dom og komme videre. Det er forferdelig det jeg har gjort.

Tiltalte beskriver drapsofferet som en snill mann.

– Han har ikke gjort meg en ting. Jeg har gått i meg selv. Jeg har prøvd å finne ut hvilke tanker det har vært, men jeg skjønner det ikke, sier han.

Onsdag forklarte leieboeren seg om at han var i et økonomisk uføre og at han var redd for å bli kastet ut fordi han skyldte Kristian Løvlie og hans far både leie og depositum.

49-åringen har vært vurdert av rettsoppnevnte sakkyndige, som har konkludert med at han var strafferettslig tilregnelig da drapet fant sted.

Rettssaken mot ham startet onsdag og er ventet å vare til i midten av neste uke.