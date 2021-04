ALVORLIG FEIL: Dersom det skjer en feil med alvorlig utfall ved et norskt sykehus kan Helsetilsynet velge å reise ut på stedlig tilsyn. Foto: Stian Lysberg Solum

Helsetilsynet gjennomførte tilsynsbesøk i 1 prosent av sakene

Statens Helsetilsyn fikk 732 varsler om alvorlige hendelser ved norske sykehus i fjor. Bare i åtte av sakene dro Helsetilsynet ut for å undersøke hva som hadde skjedd.

VG har undersøkt hvordan varsler om alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus blir fulgt opp av tilsynsmyndighetene.

Tilsynsmyndighetene består av Statens Helsetilsyn og Statsforvalterne i hvert fylke.

Når norske sykehus varsler tilsynsmyndighetene om en alvorlig hendelse, kan disse følges opp på ulike måter.

En av mulighetene er å dra på stedlig tilsyn, som vil si at tilsynsmyndighetene fysisk reiser på besøk til sykehuset som har sendt varselet for å snakke med involvert helsepersonell.

VG kan i dag avsløre at til tross for at Helsetilsynet fikk 732 varsler om alvorlige hendelser - reiste de på stedlig tilsyn i kun åtte saker i fjor.

Det er halvparten så mange som i 2018 og 2019.

– Antallet stedlige tilsyn er for lavt

Normalt gjennomfører Statens Helsetilsyn stedlig tilsyn i omtrent 3 prosent av varslene om alvorlig hendelser. I fjor ble det gjennomført stedlig tilsyn i 1 prosent av sakene.

Pasientombud i Oslo og Viken, Anne-Lise Kristensen, reagerer på dette:

– Antallet stedlige tilsyn er for lavt, sier hun.

– Jeg mener at Statens Helsetilsyn burde fulgt opp flere saker. Med så få oppfølginger som de har nå, så tenker jeg at Helsetilsynet ikke innfrir det som er deres mandat. De burde vært ute i flere saker.

KRITISK: Pasientombud i Oslo og Viken, Anne-Lise Kristensen, mener Helsetilsynet burde reist ut og undersøkt flere saker. Foto: Tore Kristiansen

Avdelingsdirektør for varsel og operativt tilsyn i Helsetilsynet, Anders Haugland, sier at 2020 har vært et annerledes år som følge av pandemien. Han mener likevel at Helsetilsynet gjennomfører nok stedlig tilsyn:

– Vi har vel over år ligget på det tallet som er forventet, basert på de ressursene vi har avsatt til dette, sier Haugland om antallet stedlige tilsyn i et normalår.

– Mener helsetilsynet at dere burde hatt flere ressurser til å gjennomføre stedlig tilsyn?

– Jeg tror ikke du vil snakke med mange forvaltningsorganer som ikke gjerne skulle hatt flere ressurser til å gjøre oppgavene sine. Vi har forståelse og respekt for at det er beslutninger som ligger i departementet, sier Haugland.

Søndag avslørte VG at av 732 varsler om alvorlige hendelser til Helsetilsynet i fjor, ble 285 saker lagt bort. 441 saker ble sendt videre til Statsforvalterene.

– Mener du at antallet saker som får tilsynsmessig oppfølging er høyt nok?

– Det er vanskelig å gi et ja eller nei svar på det spørsmålet. Når vi sender en sak over til Statsforvalteren så er det slik at vi, etter den innledende undersøkelsen, mener det kan være grunn til å undersøke saken nærmere, men det overlater vi til Statsforvalteren å vurdere, sier Haugland.

RIKTIG NIVÅ: Avdelingsleder i Helsetilsynet, Anders Haugland, mener Helsetilsynet gjennomfører et tilstrekkelig antall tilsyn basert på ressursene de har. Foto: Hanna Kristin Hjardar

1 av 3 varsler ender i tilsyn

Statsforvalterne la vekk rundt halvparten av sakene som ble sendt over fra Helsetilsynet, viser en kartlegging VG har gjort.

7 av 10 Statsforvaltere har svart på VGs spørsmål.

Det vil si at 1 av 3 varsler om alvorlige hendelser ble undersøkt med tilsyn i 2020.

les også Helse Bergen sa de skulle analysere Evens dødsfall – det skjedde ikke

Haugland sier at corona-pandemien kan ha gått utover oppfølgingen av alvorlige hendelser og andre tilsynssaker. Flere av Statsforvalterne VG har snakket med, sier det samme:

Flere av ressursene som til vanlig blir brukt på tilsynsarbeid, er blitt omprioritert til smittevern og pandemi-håndtering.

– Frykter du at dette har gått utover pasientsikkerheten?

– Det kan ikke utelukkes at det har vært en forhøyet risiko dette året, sier Haugland.

– Øker ikke nettopp behovet for ekstern kontroll når sykehusene er i en unntakstilstand?

– Jo, det kan man godt si, men kapasiteten til ekstern kontroll ble ikke økt.

– Gjøres for få stedlige tilsyn

Helga Arianson har vært fylkeslege på Vestlandet i mange år. Hun ledet Arianson-utvalget, som leverte sin rapport i 2015. Utvalget undersøkte blant annet hvordan norske tilsynsmyndigheter følger opp alvorlige hendelser.

– Jeg synes tallet på stedlig tilsyn er lavt. 2020 er et annerledes år, og det må tas med i betraktningen, men åtte stedlige tilsyn virker lite, sier Arianson til VG.

VIKTIG METODE: Tidligere fylkeslege på Vestlandet, Helga Arianson, mener menneskemøter er en god måte å løse alvorlige saker på. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Jeg mener det gjøres for få stedlige tilsyn generelt. Jeg jobbet for at vi skulle gjøre flere i vårt fylke i min tid som fylkeslege, sier Arianson.

– Vi har god erfaring med å gjøre tilsyn på denne måten, og opplever at pasienter, pårørende og involverte virksomheter også har god erfaring med dette.

Arianson tror årsaken til at stedlig tilsyn ikke gjøres oftere er fordi det er ressurskrevende og krever ulik type kompetanse, som ikke alle har.

Hos Statsforvalteren på Vestlandet har de ansatte de siste årene utviklet et nytt system for oppfølgingen av tilsynssaker, med åtte ulike metoder.

En av metodene er såkalte tilsynsmøter - som er en forenklet variant av stedlig tilsyn.

I stedet for å reise ut til virksomheten å gjennomføre tilsyn, inviterer Statsforvalteren involvert helsepersonell, ledelse og pasienter/pårørende til et møte på deres kontor.

– Jeg mener vi bør trene opp flere til å møte tjenestene ute, ha flere stedlige tilsyn og flere tilsynsmøter. Noe av det mest effektive jeg har gjort, er å få til slike møter. Det er en rask og effektiv måte å løse mange saker på, sier Arianson.

De siste to årene har Helsetilsynet jobbet med en ny veileder for hvordan tilsyn skal utføres, der fokuset på menneskemøter er større, bekrefter Haugland. Det blir utviklet flere nye måter å føre tilsyn på, slik at behandlingen av tilsynssaker blir likere fra fylke til fylke.

Helsetilsynet håper å få sendt den nye veilederen ut til alle landets Statsforvaltere i løpet av 2021.