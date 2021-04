KRITIKK: Flere innen det norske helsevesenet reagerer på Koronakommisjonens manglende rapportering om intensivkapasiteten i Norge. Her ved Ahus i midten av mars, hvor sykehuset hadde sprengt kapasitet. Foto: Gøran Bohlin

Kritiserer corona-rapporten: − Skuffende

Flere i helsevesenet kritiserer Koronakommisjonens rapport for å inneholde altfor lite om hvordan intensivkapasiteten har vært. – Kanskje den klareste mangelen, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Koronakommisjonen la onsdag frem den etterlengtede rapporten om regjeringens håndtering av coronapandemien.

I rapporten skriver kommisjonen blant annet at deres vurdering er at sykehusene hadde planverk, men at disse ikke var tilpasset coronapandemien.

«Sykehusene har ikke vært presentert for et scenario hvor smitten skulle slås ned, og hvor sykehusene ville måtte tilpasse seg en situasjon hvor smitten skulle svinge opp og ned over et langt tidsrom.», står det i rapporten.

Styremedlem i overlegeforeningen og tillitsvalgt ved Ahus Ståle Clementsen er ikke fornøyd med kommisjonens rapportering om landets intensivkapasitet.

– Jeg leser rapporten mer som en historiefortelling med en oppramsing av tall om hvordan ting har vært i pandemien. Det er for så vidt interessant, men det gir lite dypdykk i hvorfor sykehusene har slitt og hva som er grunnlaget for sprengt kapasitet, slik som her på Ahus. De har heller ikke intervjuet noen av dem som har kjent pandemien på kroppen i sykehusene.

Clementsen mener rapporten går lite inn i hvordan sykehusene har vært rigget inn mot pandemi, og synes den er lite dekkende på dette området.

– Det som ikke er overraskende, men skuffende med rapporten, er hvorfor den ikke i større grad ser på hvordan sykehusene har havnet i denne situasjonen. Vi har ikke noe bedre kapasitet i de siste bølgene enn i den første.

– Veldig krevende

Overlegen forteller om at Ahus har måttet sende fra seg over 30 intensivpasienter som de ikke har klart å håndtere selv, bare i løpet av mars.

– Det er veldig krevende over så lang tid å hele tiden måtte drive et sånt flyttebyrå hvor vi ikke har kapasitet til å behandle pasienter som kommer til oss. Det er krevende både fysisk og psykisk. Man får ikke gjort jobben man skulle ønske man fikk for pasientene.

SPRENGT: Overlege ved Ahus Ståle Clemetsen forteller om en tøff tid på Ahus, med sprengt kapasitet. Foto: Mattis Sandblad

President i Den norske legeforening Marit Hermansen reagerer også på manglende rapportering om intensivkapasiteten.

– Mange av de andre temaene som har blitt mye debattert i offentligheten finner man igjen i rapporten, men det er tydelig at de ikke har gått inn i helsetjenesten på grasrotnivå. Rapporten sier lite om intensivkapasiteten og det er kanskje den klareste mangelen. De har ikke gått spesielt dypt inn i verken spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten, sier Hermansen.

Hun mener dette må være tema for videre arbeid i kommisjonen.

– Konklusjonen til kommisjonen viser at det har vært alvorlig svikt i beredskapen generelt, så i det videre arbeidet må de gå langt grundigere til verks for å kartlegge konsekvensene av dette. En viktig del av den beredskapen er nettopp intensivkapasiteten. Det er et godt stykke arbeid igjen for å få fram kunnskapen som behøves for å være mer klar når neste krise rammer.

Manglende bemanning

Rapporten omtaler flere av de ulike scenarioene som ble presentert i begynnelsen av pandemien om hvor stor intensivkapasitet som kan bli nødvendig.

I et møte Helse- og omsorgsdepartementet har med de ulike helseforetakene den 24. mars presenterer de FHIs scenario om at det kan bli behov for mellom 600–1200 intensivplasser samtidig. Samtidig har helseforetakene oppgitt at de maksimalt kan øke til 925 intensivplasser.

«I og med kapasiteten i sykehusene lå under det som i denne analysen ble angitt som maksimalt behov ba departementet de regionale helseforetakene legge konkrete planer for å møte maksimalt behov» skriver kommisjonen.

I rapporten peker St. Olavs hospital på et inntrykk de har av at sentrale helsemyndigheter ikke forstår at antallet pasienter de vil kunne klare å gi intensivbehandling ikke handler om lokaler eller utstyr, men om bemanning.

– Tilbakemeldingen fra St. Olavs hospital samsvarer med erfaringer fra andre sykehus, skriver kommisjonen.

Deretter viser de til at helseminister Bent Høie i januar 2021 ba helseforetakene om å opprette 100 nye utdanningsstillinger for intensivsykepleiere, men «kommisjonen har ikke vurdert om dette antallet er tilstrekkelig på lang sikt», står det.

– Rapporten sier at det blant annet manglet utstyr og systemer, men går ikke noe dypere enn det. Det er andre deler av spesialhelsetjenesten som også er klar for gransking – faktorer som sengekapasitet, rom, akuttmottak og kompetanse, sier Hermansen.

REAGERER: President i Den norske legeforening Marit Hermansen reagerer også på manglende rapportering om intensivkapasiteten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Hun sier det er viktig at kommisjonen går inn og ser hvilke følger denne beredskapssvikten fikk for tjenesten og for ansatte, og hva som må rettes på.

– Det er alvorlig kritikk mot våre helsemyndigheter. Prisen har tjenesten betalt gjennom svært høy arbeidsbelastning. Helsepersonell har måttet utvikle mange gode løsninger lokalt, som følge av manglende beredskap.

– Bare så vidt nevnt

Også Sykepleierforbundet er misfornøyde med Koronakommisjonens rapport.

– Intensivkapasiteten og kommunenes kapasitet til å håndtere store smitteutbrudd var noen av de største utfordringene ved starten av pandemien. Dette burde vært et av hovedbudskapene i Koronakommisjonens rapport, men er bare så vidt nevnt. Det er skuffende, uttaler leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen i en pressemelding.

Spesielt i kommunene sto helsepersonell nesten helt uten beskyttelse de første månedene av pandemien, skriver forbundet.

– Med fare for egen helse, for å dra smitte med seg hjem til egen familie og med en redsel for å bli den «bøddelen» som tar med livstruende smitte inn til neste pasient så har sykepleiere og annet helsepersonell stått i det, og gjort en imponerende innsats. De har vært dårlig utstyrt og mange steder underbemannet. Det skyldes at bemanningen var marginal i utgangspunktet. Når en del av personalgruppen enten blir smittet eller satt i karantene, så ble belastningen på de gjenværende enorm, sier Sverresdatter Larsen.