Privat

Aktor i Varhaug-sak: − Ble ikke etterforsket bredt nok

Førstestatsadvokat Bjørn Soknes mener systemet sviktet psykolog Sverre Varhaugs ofre. – Myndighetene har gjort en for dårlig jobb.

Publisert: Nå nettopp

Over tre tiår forgrep psykolog Sverre Varhaug seg mot pasienter. VG har kartlagt hvorfor ingen greide å stoppe ham.

Lørdag fortalte pasienten Jan om sine 13 år med manipulasjon. Han isolerte seg fra venner, slo opp med kjæresten og løy under ed – alt for å beholde Sverre Varhaug i livet sitt.

– Det gjør enormt inntrykk, sier førsteadvokat Bjørn Soknes.

KJENT: – Hele det offentlige systemet har vært inne i saken. Likevel fortsatte han i tiår etter tiår, sier førstestasadvokat Bjørn Soknes. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Soknes var aktor i den tredje og siste rettssaken mot Varhaug i 2002, der pasienten Knut var en av de fornærmede.

Som en av landets mest erfarne påtalejurister har han også satt seg grundig inn i rettssaken mot Varhaug i 1988.

– Det som slår meg, er at systemet har sviktet. Kontrollmyndighetene har jo visst om Varhaug. Han er blitt dømt tre ganger. Hele det offentlige systemet har vært inne i saken. Likevel fortsatte han i tiår etter tiår.

– Hva gikk galt?

– I etterpåklokskapens lys ser det ikke ut som om helse- eller justismyndighetene forsto at de sto overfor en serieforbryter. Og det mener jeg er en medvirkende årsak til at Varhaug kunne fortsette å forgripe seg mot pasienter, sier Soknes.

Les hvordan Sverre Varhaug forsvarte seg her.

Offentlig refusjon

Sverre Varhaug ble dømt for overgrep mot til sammen seks pasienter. Nå har VG sporet opp dokumentasjon om ytterligere åtte pasienter. Fem varslet politi eller helsevesen om overgrep som Sverre Varhaug skal ha begått mot dem. Ingen av dem fikk saken sin etterforsket eller prøvd for domstolen.

– Det er alvorlig at sakene ikke ble etterforsket.

ALVORLIG: – Vi vet at det er ofre som ikke har fått saken sin prøvd for retten, sier førstestatsadvokat Bjørn Soknes. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Soknes mener det ville vært enkelt for politiet å få oversikt over alle Varhaugs pasienter, dersom de ønsket å kartlegge om det kunne være enda flere ofre.

– Varhaug var psykolog med offentlig refusjonsavtale, så pasientlistene lå hos kommunen. Om det er passivitet eller manglende kreativitet fra helsemyndighet, politi og påtalemyndighet, vet jeg ikke. Men det er tydelig at sakene mot Varhaug ikke ble etterforsket bredt nok.

– Hva tenker du om det?

– Det er alvorlig. Vi vet at det er ofre som ikke har fått saken sin prøvd for retten. Flere av dem visste kanskje ikke engang at det foregikk etterforskning mot Varhaug. De kan ha vært villig til å forklare seg. Jeg vet ikke hva de tenker om det i dag. Men de har grunn til å føle seg sviktet.

– Kunne dette skjedd i dag?

– Ja, dessverre. Det er for eksempel fremdeles slik at pasienter ikke blir varslet av myndighetene, dersom psykologen deres mister autorisasjonen for godt. Vi vet at to av pasientene til Varhaug fortsatte å gå til ham i ti år etter at han var fradømt retten til å jobbe som psykolog for alltid. Det er år med overgrep de kunne vært spart for.

– Utnytter sårbare

Pensjonert politiadvokat Sven T. Røer var aktor da Varhaug-saken ble behandlet i Oslo tingrett i 2001.

– Det er uten tvil en av de sakene som har gjort sterkest inntrykk. Det var en grusom sak.

– Når du med viten og vilje skader mennesker du er satt til å hjelpe, da synes jeg ikke du skal få tilbake jobben, sier tidligere politiadvokat Sven T. Røer. Foto: VG

Røer jobbet med sedelighetssaker i 35 år. Han mener det skal for mye til før helsepersonell blir fradømt autorisasjonen.

– Jeg har sett det gang på gang. Mennesker i betrodde stillinger som utnytter makten sin overfor sårbare mennesker. Likevel er det ytterst sjelden de mister retten til å jobbe som psykolog eller lege. De soner i noen år, og så er de igang med å behandle pasienter igjen.

– Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er tragisk. Når du med viten og vilje skader mennesker du er satt til å hjelpe, da synes jeg ikke du skal få tilbake jobben. Da bør du finne noe nytt å drive med.

Les hvordan Sverre Varhaug forsvarte seg her.