OPPRØRT: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H). Foto: Thomas Andreassen, VG

Stortingspresidenten ut mot SV: − Jeg blir opprørt

Hamar (VG) Søndag vedtok SV selvbestemt abort helt fram til grensen for når et foster kan overleve. – Det er oppsiktsvekkende, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er svært sjeldent at stortingspresidenten kommenterer løpende politiske saker. Men nå kommer hun med et sterkt utfall mot SVs ferske abortvedtak.

– Jeg blir opprørt, sier Tone Wilhelmsen Trøen til VG.

SV vil utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens 12 uker, til grensen for levedyktighet for et foster, som er satt ved 22 uker.

– Det er en veldig sterk vurdering som ligger bak at svangerskapet er delt inn i tre trimestre og at 12. uke er slutten på det første trimesteret. Det handler om fosterets utvikling. Så vet vi at kvinner tar abort etter det, etter dialog og rådgivning fra abortnemndene, sier Trøen.

– Utfordrer balansen i loven

– Ved selvbestemmelse frem til uke 22, uten noe obligatorisk rådgivning, beveger man seg helt på grensen av når leger og jordmødre redder tidligfødte fostre. Det synes jeg er oppsiktsvekkende, sier stortingspresidenten.

I dagens abortlov må en nemnd, bestående av to leger, avgjøre en kvinnes søknad om å utføre en abort etter 12. uke.

De aller fleste tar abort før uke 12, og nesten alle som søker, får innvilget svangerskapsavbrudd i nemnd mellom uke 12 og uke 18.

Ifølge dagens abortlov kan en kvinne utføre en senabort om ett eller flere kriterier er oppfylt.

UKE 22: SV-leder Audun Lysbakken går inn for en radikal endring av dagens abortlov. Foto: HELGE MIKALSEN

De går blant annet ut på om kvinnen kan bli satt i en vanskelig livssituasjon – eller om det er fare for alvorlig sykdom hos fosteret.

Ved en abort etter 18. uke må det foreligge «særlig tungtveiende grunner» til at aborten kan utføres.

I 2020 ble kun fem av 153 kvinner som søkte om abort i uke 19, 20 eller 21 nektet dette i nemnd. Det tilsvarer 3,3 prosent av søknadene om abort mellom uke 19 og 21.

Trøen sier at SV utfordrer hele prinsippet i abortloven.

– Abortlovgivningen vi har i dag ivaretar en viktig balanse mellom kvinnens rett til å bestemme over egen kropp og fosterets rettigheter. SV utfordrer denne balansen i loven.

– Rent prinsipielt, hvorfor er det riktig at noen andre enn kvinnen selv tar avgjørelsen om hun kan utføre en abort etter 12. uke?

– Det er ikke sånn at noen andre enn kvinnen selv gjør det. I de aller fleste tilfeller får kvinner som oppsøker nemnd råd, veiledning og blir lyttet til. Det er kvinnens totalsituasjon og hennes opplevelse av situasjonen som det legges vekt på, sier Trøen.

– Men så er det også sånn at loven balanserer kvinnens selvbestemmelse og fosterets rettigheter. Den balansen er riktig og viktig, legger stortingspresidenten til.

Foto: Thomas Andreassen

Trøen: Ikke Ernas skyld

I tillegg til SV har Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt vedtatt å utvide grensen for selvbestemt abort på sine landsmøter denne våren.

Mens SV og Rødt vil ha en ny grense på 22 uker, vil MDG og Ap ha en ny grense på 18 uker.

– Disse partiene har selv pekt på at det er en sammenheng mellom vedtakene om å utvide grensen for selvbestemt abort og Erna Solbergs åpning for å forhandle med KrF om abortloven, noe som de mener brøt kompromisset som abortloven hadde vært i 40 år. Hva tenker du om det?

– Jeg ser ikke den sammenhengen. Dette er noe disse partiene har diskutert på landsmøter tidligere. Det er ikke helt ny politikk for hverken SV eller Rødt å flytte grensen. Dermed mener jeg det ikke er en riktig forklaring på at man nå går så langt i dette spørsmålet, sier hun.

Lysbakken: Det er en modernisering

SV-leder Audun Lysbakken avfeier kritikken fra stortingspresidenten – og glefser tilbake mot Høyre.

– For det første har Høyre selv gjort endringer i abortloven. Det gjorde de bare for å få KrF inn i regjering. Jeg synes Høyre skal gå forsiktig frem i den debatten. De har altså ikke holdt seg for gode for å bruke abortloven i et maktpolitisk spill, sier Lysbakken.

SV-lederen sier at de har «lyttet til de kvinnene som sier de opplever nemndsystemet som en belastning».

– Det synes jeg Høyre også skal gjøre. Det å ta bort nemndene vil være en modernisering av abortloven som bringer oss på linje med en rekke andre europeiske land. Det er ikke et mer radikalt forslag enn at det allerede er innført i Nederland og Tyskland, sier Lysbakken.