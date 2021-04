EUs legemiddelkontor: Også blodpropp-risiko med Johnson & Johnson vaksinen

En vaksine blir kun godkjent i EU og Norge dersom nytten ved å ta vaksinen regnes som større en risikoen for bivirkninger.

Enkelt sagt: Skal en vaksine bli godkjent må det være større sjanse for å dø eller bli alvorlig syk av coronavirus, enn for å dø eller bli alvorlig syk av vaksinen.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) mener for eksempel at nytten med AstraZeneca-vaksinen fortsatt er større enn risikoen, selv med disse tilfellene av sjelden og alvorlig blodpropp. Men understreker at hvor stor nytten er, varierer.

Eldre som har høyere risiko for å bli alvorlig syke, vil for eksempel ha høyere nytte enn unge folk som har lav risiko for å bli syke. Det er derfor flere europeiske land nå kun gir AstraZeneca til den eldre delen av befolkningen.

I et land hvor smitten er høy, er også nytten ved å ta vaksinen høyere, fordi det er større risiko for å bli syk av coronavirus.

Dette var et viktig poeng da FHI konkluderte med at de ville skrote AstraZeneca-vaksinen.

De påpekte at smittetallene i Norge er lave og man har kontroll på epidemien. Og de regnet seg frem til at det generelt er en større risiko for å dø ved å la seg vaksinere med AstraZeneca i Norge, enn det er risiko for å dø av Covid-19. Da er nytten mindre enn risikoen - og de anbefalte derfor å skrote vaksinen.