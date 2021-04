PAUSE: AstraZeneca-vaksinen er fortsatt midlertidig stanset i Norge. Endelig avgjørelse tas innen 10. mai. Foto: Dado Ruvic / X02714

FHI skrev på nettsidene sine at AstraZeneca blir droppet - måtte endre

Da pressekonferansen om AstraZeneca-vaksinens fremtid i Norge var i gang, sendte FHI ut en ferdigskrevet pressemelding om at vaksinen ble tatt ut av programmet. Men det var ikke det regjeringen hadde bestemt.

Publisert: Nå nettopp

I pressemeldingen, som ble lagt ut som en nyhet på FHIs nettsider, var overskriften først «AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge».

Tittelen ble raskt endret til «FHIs anbefaling om AstraZeneca», men den opprinnelige tittelen står fortsatt i URL-en – altså lenken til nettsiden.

– Dere hadde skrevet en nyhetssak der det sto at vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet i Norge, og tittelen ble så endret. Hadde dere forventet at regjeringen skulle følge deres råd?

– Når vi gir en anbefaling, regner vi det som sannsynlig at departementet følger den. Vi anbefaler ikke noe vi tror ikke blir fulgt, svarer smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Regjeringen valgte å overstyre FHIs anbefaling om å ta vaksinen ut av programmet. De satte heller ned et ekspertutvalg som skal ta en bredere vurdering av hva som bør skje med AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinen.

FHI direktøren sa på pressekonferansen at hun fikk beskjed om vendingen to dager før. Den formelle beslutningen ble fattet samme dag, sa helseminister Bent Høie.

forrige





fullskjerm neste Slik så AstraZeneca-nyheten ut da FHI publiserte den

SJEF: Geir Bukholm er ansvarlig for vaksineprogrammet i Norge. Foto: Tore Kristiansen

Dette har FHI lov til å bestemme

– Har dere mandat til å ta en vaksine ut av programmet?

– Ja, vi har anledning til å gjøre endringer innen programmets vedtatte rammer. Men det er regjeringen som definerer rammene. Hvis vi foreslår vesentlige endringer i programmer, skal dette godkjennes av regjeringen, sier smitteverndirektøren.

Smitteverndirektøren kommer med eksempler:

Dersom det er snakk om to likeverdige vaksiner, og FHI finner ut at den ene er bedre enn den andre, kan instituttet ta den ut av programmet.

Men hvis det å ta en vaksine ut av programmet vil gi betydelig forsinkelse i å få vaksinert befolkningen, er det en beslutning som ligger utenfor FHIs mandat.

Dette ligger i gråsonen

Samtidig er det gråsoner også her:

– Det å ta vaksinen helt ut ligger i en gråsone og må vurderes ut fra hvilke konsekvenser dette får for programmet.

Smitteverndirektøren sier at han fikk beskjed om det nye utvalget noen timer før pressekonferansen.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet har tidligere skrevet i en epost til VG at utvalget skal se på andre perspektiver av ikke å bruke virusvektor-vaksinene, og at dette og FHIs vurdering vil ligge til grunn for regjeringens beslutning.

– Koronavaksinasjonsprogrammet innebærer mange nye og krevende problemstillinger som det er viktig å vurdere grundig før det konkluderes endelig. Spørsmålene er ofte av stor betydning for pandemihåndteringen. Derfor forankres ofte beslutninger i regjeringen, slik som i denne saken, skriver han.

Helseminister Bent Høie sa torsdag til VG at regjeringen ville sette ned utvalget fordi de vurderte konsekvensen av å ta en beslutning som stor.

– Vi ser at det kommer mye ny kunnskap på området. Vi ville ha åpningen som det gir både å få den kunnskapen, og en vurdering fra en faggruppe til.

– Det som også var en del av vurderingen til regjeringen, var at å ta en beslutning om AstraZeneca nå kunne fått for sterke føringer for en fremtidig konklusjon om Johnson & Johnson. Dette utvalgets mandat handler om virusvektorvaksiner- og dermed begge vaksinene.