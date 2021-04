Høie: Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med hverandre

Justisminister Monica Mæland melder at Norge innfører strengere karanteneregler for reisende fra India, Irak, Nepal, Bangladesh og Pakistan.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Justisminister Mæland møter pressen sammen med helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold klokken 13 onsdag.

– Vi anbefaler ingen å reise, med mindre det er strengt nødvendig, understreker hun og fortsetter:

– Vi innfører strenger strengere karanteneregler for reisende fra India, Irak, Nepal, Bangladesh og Pakistan.

Det blir pålegg om karantenehotell for alle reisende fra disse landene - enten reisen er nødvendig eller ikke. Innskjerpingene gjelder fra klokken 12 onsdag.

Andre trinn i mai

Høie sier Hvis Norge tar andre trinn i gjenåpningen i siste halvdel av mai om alt går som de håper.

– Råd og regler må fortsatt være de samme for vaksinerte som uvaksinerte i det offentlige rom, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Etter hvert som en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil antallsbegrensningene og tiltak i samfunnet kunne lettes for alle, sier han.

Likevel lettes det på noen tiltak i private hjem:

I private hjem og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen.

Fullvaksinerte kan ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.

GODE RÅD: Bent Høie har god kontroll på tometeren. Her avbildet 6. april. Foto: Helge Mikalsen VG

– Nå er det sånn at de fleste fullvaksinerte er de aller eldste og de har fått noen råd om at de for eksempel kan klemme sine nærmeste. I dag kommer vi også til å komme med noen flere råd til dem som er vaksinerte, sa Høie til NRKs «Nyhetsmorgen» tidligere onsdag.

Saken oppdateres

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG onsdag morgen at de jobber med å se på lettelser for fullvaksinerte i Norge.

– Det er en del av arbeidet med vaksinesertifikater eller coronasertifikater, og der vil vi få innspill fra mange aktører nå de neste dagen, og ikke minst fra FHI, også kommer vi på oppdrag til å sende vurdering til regjeringen basert på det, om hvordan dette kan gjøres, sier han.

8. april la statsminister Erna Solberg fram sin plan for gjenåpningen av Norge. Planen består av fire trinn, og det vil gå minst tre uker før de går videre fra ett trinn til et annet. For tiden er Norge på et forberedende første trinn.

I et nøkternt scenario vil lettelser kunne begynne i juli, mens i et verstefallsscenario vil gjenåpning være vanskelig i 2021.