Finvær på Vestlandet er positivt for bergingen av KNM «Helge Ingstad»

Et lavtrykk over Sør-Norge gir muligheter for fint vær på Vestlandet ut uken, det er fordelaktig for bergingsarbeidet av den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad».

– Det er et høytrykk som ligger over landet nå, det vil svekkes og bevege seg vestover mot slutten av uken, sier statsmeteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt til VG.

– Stabilt vær positivt for operasjonen

Det kan være positivt for bergingen av fregatten KNM «Helge Ingstad», som skal heves og slepes til Haakonsvern. Arbeidet er antatt å ta tre uker. Fregatten ligger havarert i Øygarden utenfor Bergen , der det kolliderte med tankskipet TS «Sola» natt til torsdag 8. november.

– Som vi sa på pressekonferansen i går er værforhold noe som kan påvirke tidsplanen. Et stille og stabilt vær vil være positivt for operasjonen, skriver fungerende kommunikasjonsdirektør Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell til VG.

På spørsmål om hvordan værforholdene vil bli i området fregatten ligger denne uken, svarer meteorologen:

– I og med at det er høytrykk er det ganske vindstille, i alle fall. Det ser ut som det skal være ganske greie forhold, men så er det denne tåken. Du kan få dannelse av tåke og tåkeskyer.

Hun legger til at det heller ikke er ventet høy sjø.

Plussgrader i nord

Det store høytrykksområdet ligger over Sør-Sverige og Sør-Norge mandag ettermiddag. Det kommer til å bevege seg litt sørover og så vestover i løpet av uken.

At det er høytrykk betyr ikke nødvendigvis strålende vær overalt på denne tiden av året, forklarer meteorologen.

– Det er litt avhengig av vindretning, sånn som i dag, hvor vi har østavind. Da blir det fint på Vestlandet, med muligheter for lokal tåke. Det blir litt skyer østafjells.

Også i Midt-Norge og i Nordland er det ventet mye fint vær denne uken.

– Det er kaldere luft på vei nordover, men ellers er dette høytrykket et varmt høytrykk, sier Wiberg.

– Nå har vi null grader på Blindern, mens i nord, der det er mer vind, har de plussgrader og ganske høye temperaturer ved kysten. Det er opp mot 8 grader på kysten av Troms.