Nicolai Malmo , som har tatt bildet, forteller at en gedigen flytedokk sank utenfor CCB ved Ågotnes. Foto: Nicolai Malmo

Flytedokk sank på Sotra

INNENRIKS 2018-11-26T10:59:52Z

En flytedokk har gått ned i sjøen på Ågotnes på Sotra.

Publisert: 26.11.18 11:59 Oppdatert: 26.11.18 12:38

Vest politidistrikt skrev på Twitter i 11.30-tiden at en kran hadde veltet på CCB-basen på Ågotnes. Dette ble senere rettet til at en dokk med en kran på hadde sunket.

Flere personer ble først observert i vannet ved Ågotnes.

– Nødetatene er fremme på stedet, og vi prøver å få kontakt med de involverte. Alle personene som var i havet er gjort rede for, og ingen meldt skadet. Vi har ingen anelse om det er store materielle skader, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker.

Konsernsjef i CCB, Kurt Rune Andreassen, forteller til VG at det ikke dreier seg om en kranvelt, men en flytedokk som har sunket. Han forteller at et skip var på vei inn i flytedokken da denne begynte å gå ned.

– Skipet er tatt ut igjen, og er uskadd, sier Andreassen.

Han sier til BT at CCB kjøpte dokken fra Bergen Group i 2017, og at mye tid og penger er blitt brukt på å oppgradere den.

Ifølge Vest politidistrikt er årsaken til hendelsen foreløpig ukjent. Det var et fiskefartøy som skulle dokkes, skriver politiet. De melder at én person havnet i sjøen, og at denne personen er på land og uskadd.

Andreassen sier at to personer havnet i sjøen, men at disse hadde på verneutstyr og ble raskt reddet. Ingen skal være savnet etter hendelsen.

Ifølge Sysla.no var det planlagt dokkingoperasjon av det nye skipet Norwegian Gannet i helgen.