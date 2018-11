TO PÅGREPET: Politiet grep inn da det oppsto en slåsskamp i forbindelse med en demonstrasjon i Oslo sentrum fredag. De vil ikke kommentere til VG om personen på bildet er blant de som ble pågrepet. Foto: Espen Breivik, VG

Slåsskamp under demonstrasjon i Oslo - tre pågrepet

Politiet måtte gripe inn i en slåsskamp mellom flere personer under Antirasistisk Senters demonstrasjon mot nynazisme i Oslo fredag ettermiddag.

Under en time etter at demonstrasjonen begynte utenfor Stortinget klokka 16, måtte ordensvakter og politi gripe inn da flere personer begynte å slåss, melder TV 2 .

Innsatsleder Tore Barstad bekrefter til VG at tre personer er pågrepet.

TV 2s reporter på stedet anslår at åtte til ti personer var involvert i hendelsen. Ifølge vitner startet det med at en kvinne angrep noen av demonstrantene med spray.

Også forrige helg barket demonstranter sammen i Oslo da flere personer søndag møtte opp til en politisk markering mot at Norge signerer Marrakech-avtalen.

En rekke organisasjoner og fagforeninger hadde stilt seg bak fredagens markering, som var en demonstrasjon mot at innvandringsmotstanderne i Folkeaksjonen mot Innvandring skal holde sin markering klokka 18.

To pågrepet

Innsatsleder Tore Barstad opplyser at to personer er pågrepet for ordensforstyrrelser og kjørt til arresten. Ifølge politiet skal de ha egget til bråk.

Redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter var selv på stedet fredag ettermiddag. Han var ikke vitne til selve slåsskampen, men sier til TV 2 at det var to aktivister fra Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) som filmet flere av demonstrantene.

– Da oppstår det på et tidspunkt håndgemeng mellom disse to og noen demonstranter og vakter som forsøkte å skille partene, sier han.

Demonstrasjon mot nynazisme

Antirasistisk Senter skriver på sin hjemmeside at de tok initiativet til markeringen for å vise at nynazistene ikke er velkomne i Oslo. Over 50 organisasjoner deltok for å synliggjøre byens felles front mot nynazisme.

«I Oslo skal alle borgere føle seg trygge, uten frykt for å støte på nynazister i bybildet. Oslo er vår by og vårt hjem, ikke nynazistenes. Oslo skal være en by for mangfold og fellesskap, ikke fordommer og hat. Nynazister skal derfor ikke få møte opp her uten bred, fredelig motstand», heter det.

Forrige helg var flere nynazister med på demonstrasjon utenfor Stortinget. Nynazister har også opptrådt åpent i flere andre byer i Norge de siste par årene, blant annet nylig i Moss og Fredrikstad.

Kilde: NTB/VG