SV-Lysbakken om Siv og Ernas skattekutt: – De rikes regjering

SV-leder Audun Lysbakken har satt seg ned med kalkulatoren, og mener Solberg og Jensen leder de rikes regjering. – Sosialistisk misunnelse, svarer finansminister Siv Jensen.

– Vi har basert oss på regjeringens tall og prognoser. Det viser at stadig større andel av skattekuttene går til de rikeste, sier han:

– Det som er urovekkende er at utviklingen går raskere, i den forstand at de rike stikker fra: Vi har sett på skattekuttene til de ti prosentene i Norge med størst formue:

– I perioden 2014 til 2017 fikk de ti prosent med størst formue nesten en tredel av alle personskattekuttene. Tallene for 2018 viser at regjeringen har økt takten: I år har denne gruppen superrike mottatt hele 42,7 prosent av alle personskattekuttene, sier han og legger til:

– For neste år ligger de rikeste ti prosentene an til å få rundt 40 prosent av personskattelettene. Det er basert på regjeringens tall , ikke budsjettavtalen, men det dreier seg ikke om så store endringer at det bør ha mye å si.

– Elitemilliarden

Han sier at de også har sett på de aller rikeste.

– De 0,1 prosentene med høyest formue , omtrent 4 300 mennesker, har fått omtrent 1,4 milliarder kroner i skattekutt i perioden 2014–2018.

Mandag er finansdebatten på Stortinget, etter at finansminister Siv Jensen har holdt sin redegjørelse for statsbudsjettet 2019.

Da vil SV hamre løs mot det de opplever som en kraftig skjevfordeling når det gjelder skattelette:

– Tallene våre avslører hvor målrettet regjeringen er i sitt arbeid med å styrke de rike. Erna Solberg og Siv Jensen driver en overklassekamp for gi skatteøkninger til de som har mest fra før, mens vanlige folk ikke har fått noen nevneverdig lette, sier han.

– At de har gitt 1,4 milliarder kroner til de superrikeste er bare helt forferdelig. Dette er penger som kunne gått til bedre tjenester og tilbud til folket. En gang hadde vi eldremilliarden som stor satsing i norsk politikk. Nå har vi fått elite-milliarden, som Solberg-regjeringen vil bli husket for.

– Du kan være så stor i kjeften du bare vil; du sitter på utsiden i et lite parti, som ikke har flertalls-innflytelse?

– Jeg tror faktisk slike forhold som dette vil bidra til et skifte. For de med formuer over 100 millioner venter over 100 000 kroner i nye formuesskattekutt i 2019. Til sammenligning får de med mellom en og fem millioner i formue et formuesskattekutt på 100 kroner til neste år.

– Sosialistisk misunnelse

Han sier regjeringen sliter med å underbygge sin skattelettestrategi.

– Regjeringens viktigste næringspolitiske satsing er å kutte formuesskatt. Likevel klarer de ikke å vise at dette har noen faktisk effekt på investering og arbeidsplasser. Skattemilliardene hadde ført til langt mer sysselsetting, og bedre velferd, om de hadde blitt brukt offensivt som satsinger i statsbudsjettet.

Finansminister Siv Jensen har opplyst i et brev til Stortinget at regjeringens samlede skatteletter fra 2014 til i år, samlet summerer seg til 24,3 milliarder kroner.

Finansminister Siv Jensen svarer på vegne av regjeringen.

– Sosialistenes misunnelse gjør at Lysbakken ser seg blind på tallene og ikke klarer å ha to tanker i hodet: Faktum er at Norge har blant verdens laveste ulikhet. Det som er viktig for landet er at regjeringen fører en politikk som legger til rette for at folk kan ha en jobb å gå til, samtidig som vi løfter innsatsen familiene som sliter med svak økonomi, sier hun.

– 11 000 i lavere skatt for vanlige folk

Jensen sier regjeringen gjør det blant annet «med å øke bostøtten og gi billigere og gratis barnehagen til flere familier med lav inntekt».

– Arbeidsledigheten har nå gått kraftig ned, investeringene går opp og vi har kommet oss trygt igjennom en økonomisk nedgangsperiode. Dette viser at SVs politikk med økte skatter aldri var riktig medisin. SV ville gjort vondt verre og ført til at bedriftene ikke kunne trygge arbeidsplassene, sier hun.

– Lysbakken unnlater å nevne at tallene han kritiserer er skattelette for arbeidende kapital. Dette er ikke penger på bok, men lavere skatt for norske arbeidsplasser og investeringer i norske bedrifter.

Hun sier alle i Norge har fått skattelette siden 2013.

– Halvparten av personskattelettelsene har gått til folk med vanlige inntekter. En vanlig familie betaler 11 000 kroner mindre i skatt med denne regjeringen. Det er penger familiene kan bruke på velferd for seg og sin familie, sier hun og legger til:

– Med SVs politikk kan disse skattelettelsene bli reversert, i tillegg er det godt dokumentert at 300 000 pensjonister og 49 000 som går på trygd ville fått økt formuesskatt med SV sine forslag. Er det disse som skal betale for lovnadene til SV, spør hun.