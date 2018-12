MER SNØ I VENTE: Dette bildet er fra slutten av oktober, da snø skapte trøbbel på veiene i Oslo. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Advarer mot vanskelige kjøreforhold i Sør-Norge

INNENRIKS 2018-12-06T18:40:12Z

Snø og temperaturer rundt null grader skaper trøbbel på veiene i flere fylker.

Publisert: 06.12.18 19:40 Oppdatert: 06.12.18 21:29

Ifølge Vegtrafikksentralen bør bilister i Agder , Telemark , Vestfold og Buskerud være ekstra varsomme.

– Torsdag kveld og fredag ventes vanskelige kjøreforhold på grunn av snø og temperaturer rundt null grader. Vi ber bilister kjøre etter forholdene og vise hensyn, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter torsdag kveld.

Sjekk været der du er på Pent.no!

Torsdag kveld melder flere politidistrikter om ulykker og utforkjøringer på vinterføret. Blant annet på riksvei 4 ved Stryken i Oppland, hvor veien en periode var stengt etter en frontkollisjon.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange personer som var i bilene, men en er hardt skadet, og en er lettere skadet. Begge blir kjørt til Ahus. Det er antydet at den ene bilen har fått sladd, så jeg regner med det er glatt i området, sier operasjonsleder Marianne Bruun til VG.

De siste timene har det også vært flere ulykker uten alvorlig personskade: På E39 i Lindås i Nordhordland kjørte en personbil inn i en brøytebil som hadde stanset opp for et møtende vogntog, i Nannestad er tre personer kjørt til sykehus for sjekk etter at to biler krasjet, og i Sauherad kommune rykket nødetatene ut til en bil som hadde kjørt i en fjellvegg.

På Vinje fikk fem parkerte biler skader da to personbiler – den ene med en henger med en båt på slep – krasjet utenfor Grunge kirke.

– Det er meget glatt og vanskelige kjøreforhold i området, advarer politiet i Sør-Øst.

Meteorologisk institutt har utvidet sitt farevarsel om vanskelige kjøreforhold til å gjelde helt fram mot midnatt lørdag. Varselet gjelder for Øst- og Sørlandet. Det er meldt store mengder snø, sludd og regn, og det er ifølge meteorologene også fare for underkjølt regn de neste tre dagene.

Slafsete føre

Trafikkoperatør Jøran Røsaker i Statens vegvesen Region sør forteller at de dårlige veiforholdene vil vare frem mot helgen.

– Det er varslet en del nedbør i kveld, i morgen og frem mot lørdag, og temperaturer ned mot null. Vi ber bilister være forsiktige, og kjøre etter forholdene, sier han.

Det vil være mannskaper som vil være ute for tiltak, som å brøyte og å strø veiene.

– De største veiene vil bli prioritert. Deretter vil vi ta mindre sideveier, sier Røsaker.

Nedbøren vil komme jevnt over hele Sørlandet.

– Det vil være litt slafsete, sier han om føret.

Ifølge Meteorologisk institutt vil det passere nedbør over Sørlandet torsdag kveld og natt til fredag.

– Det gir seg i natt, før det kommer en ny omgang fredag kveld, og særlig første del av lørdag, sier vakthavende meteorolog Geir Otto Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

Nedbøren vil komme som regn og sludd langs kysten, og snø i innlandet, forteller han.